Rodzice zarabiający do 60 tysięcy funtów mogą sporo zyskać przez nowe przepisy dotyczące Child Benefit

Brytyjski urząd skarbowy wzywa rodziców do sprawdzenia czy są uprawnieni do otrzymywania zasiłku na dziecko. Przez zmianę przepisów gospodarstwa domowe, które uzyskują do 60 tysięcy funtów rocznie, mogą kwalifikować się do zasiłku.

HM Revenue and Customs udostępniło na portalu X post, w którym czytamy:

- Advertisement -

– Zrezygnowałeś z zasiłku dla dzieci z powodu zbyt wysokich dochodów? Kwota, którą ty lub twój partner możecie zarobić przed zapłaceniem opłaty wynosi obecnie 60 tysięcy funtów. Aplikuj online lub w aplikacji HMRC.

Przed ostatnimi zmianami rodziny mogły ubiegać się o Child Benefit tylko, gdy ich dochód netto wynosił 50 tysięcy funtów lub mniej. Kiedy dochód przekraczał ten próg obowiązywała opłata High Income Child Benefit Charge (HICBC).

HICBC obniżała zasiłek na dziecko o 1 procent za każde 100 funtów zarobków powyżej 50 tysięcy. Oznacza to, że gdy dochód osiągał 60 tysięcy funtów, rodzic musiał zwracać całą kwotę zasiłku na dziecko.

Jednak teraz zasady zmieniły się. Próg, od którego zaczyna obowiązywać HICBC, wzrósł do 60 tysięcy funtów. Dodatkowo zamiast zmniejszać świadczenie o 1 procent za każde 100 funtów ponad progiem, redukcja wynosi teraz 1 procent za każde 200 funtów powyżej progu.

Oznacza to, że Child Benefit jest obecnie w pełni wycofywany, gdy twój dochód osiągnie 80 tysięcy funtów. Zgodnie z raportem opublikowanym przez HMRC w zeszłym roku, zmiana ta dotknie aż 485 tysięcy rodzin. Z pośród nich aż 305 tysięcy będzie mieć obniżony HICBC, a 170 tysięcy nie będzie podlegać opłacie.

Ważne, aby rodzice sprawdzili, czy kwalifikują się do otrzymania nowego zasiłku rodzinnego. Może on bowiem podreperować budżet gospodarstwa domowego o tysiące funtów rocznie.

Ile można zyskać dzięki zasiłkowi na dziecko?

Istnieją dwie stawki zasiłku na dziecko w roku podatkowym 2025/2026. Stawka dla najstarszego lub jedynego dziecka wynosi obecnie 26,05 funta tygodniowo.

Za każde kolejne dziecko zasiłek wynosi 17,25 funta tygodniowo. W przypadku rodziny posiadającej dwójkę dzieci oznacza to, że mogą otrzymać 2251,60 funta rocznie.

Kto może otrzymać zasiłek Child Benefit?

Aby móc ubiegać się o zasiłek na dziecko, musisz mieszkać w Wielkiej Brytanii i mieć dziecko poniżej 16 roku życia.

Tylko jedna osoba może ubiegać się o zasiłek, nawet jeśli dzieckiem opiekuje się dwójka rodziców. W niektórych przypadkach zasiłek można otrzymywać aż do 20 roku życia dziecka. Warunkiem jest kontynuowanie nauki.

Decyzja dotycząca tego, kto powinien ubiegać się o zasiłek rodzinny, jest ważna. Osoba, która się o niego ubiega, otrzyma bowiem również kredyt na ubezpieczenie społeczne, a to wlicza się do emerytury państwowej.

Aby ubiegać się o zasiłek na dziecko, rodzice mogą wypełnić formularz na stronie internetowej GOV.UK lub złożyć wniosek pocztą lub telefonicznie.