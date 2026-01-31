Zmiana pracy może być niekorzystna w nowym systemie emerytalnym
Zmiana pracy może być niekorzystna w nowym systemie emerytalnym / fot. Shutterstock
Zmiana pracy w Holandii może skutkować mniejszą emeryturą

Paulina Markowska
Mieszkańcy Holandii, którzy posiadają ubezpieczenie emerytalne, narażeni są na utratę tysięcy euro oszczędności emerytalnych w przypadku zmiany pracy. W ramach nowego systemu emerytalnego.

W nowym systemie emerytalnym w Holandii pracownicy odkładający na emeryturę za pośrednictwem ubezpieczyciela mogą napotkać znaczną lukę emerytalną, jeśli zmienią pracę. Eksperci ds. emerytur ostrzegają w NOS, że osoby te mogą zgromadzić o tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy euro mniej emerytury, niż planowali.

Zmiana pracy w Holandii grozi mniejszą emeryturą

Większość pracowników w Holandii automatycznie gromadzi emeryturę za pośrednictwem funduszu emerytalnego. Jednak około 1,6 miliona osób posiada ubezpieczenie emerytalne za pośrednictwem swojego pracodawcy. Podobnie jak fundusze emerytalne, te polisy ubezpieczeniowe muszą być zgodne z zasadami nowego systemu emerytalnego do 1 stycznia 2028 roku.

Według nowego systemu emerytalnego wraz z wiekiem będzie rosła wysokość składek. Osoby rozpoczynające pracę będą wpłacać około 8 proc., a osoby zbliżające się do 60. roku życia – około 35 proc.

Według nowego systemu emerytalnego wraz z wiekiem będzie rosła wysokość składek emerytalnych
Wady nowego systemu emerytalnego

Pracownik, który w połowie kariery zawodowej wpłacał już ponad 16 proc. składek do starego planu emerytalnego, przy zmianie pracy będzie musiał płacić mniej. Oznacza to wyższe dochody, ale także mniejsze naliczanie składek emerytalnych.

Marike Knoef, profesor ekonomii związana z think tankiem emerytalnym Netspar, potwierdziła, że może to stanowić problem.

Nowy system ma wiele zalet, ale tak istotna zmiana może mieć negatywne konsekwencje w konkretnych przypadkach – dodała Knoef.

Aby rozwiązać ten problem, firmy mogłyby utrzymać pracowników zatrudnionych przed 2028 rokiem w starym systemie. W ten sposób uniknie się luki emerytalnej. To obejście ma jednak swoje wady. Pracownicy objęci starym systemem, którzy zmienią pracę, zostaną objęci nowym systemem u nowego pracodawcy, wpłacając mniej składek emerytalnych.

Pracownicy, którzy dołączyli do systemu po 2028 roku, automatycznie zostaną objęci nowym systemem. Z taką samą składką dla wszystkich grup wiekowych.

