1,5 mln funtów zalega w HMRC w ramach Child Trust Found. Młodzi nie wiedzą, że mają pieniądze

W Wielkiej Brytanii wielu rodziców tuż po urodzeniu dziecka, zakłada potomkom Child Trust Fund. Niestety, jak pokazują dane obecnie 758 000 młodych osób nie odebrało swoich pieniędzy. Młodzi ludzie często nie wiedzą, że przysługują im pieniądze, a w HRMC jest 1,5 miliona funtów środków. Czy automatyczna wypłata Child Trust Found pozwoli młodym ludziom lepiej ruszyć w życie?

W Wielkiej Brytanii setki tysięcy młodych ludzi wchodzą w dorosłość z poczuciem finansowej niepewności – często nie wiedząc, że na ich nazwisko od lat czekają pieniądze. W czasie rosnących kosztów życia, wysokich czynszów i trudnego startu zawodowego to realne wsparcie mogłoby dla wielu młodych ludzi oznaczać pierwszy krok ku stabilności. Problem polega na tym, że wielu z nich nawet nie wie o istnieniu tych środków.

Czym jest Child Trust Fund i skąd się wziął?

Child Trust Fund to program wprowadzony przez brytyjski rząd w połowie lat 2000. Celem było zapewnienie dzieciom finansowego „startu” w dorosłość. Państwo zakładało specjalne konto oszczędnościowe dla każdego dziecka urodzonego w określonym okresie. Wpłacało na początek określoną kwotę. Rodzice mogli ją później powiększać.

Środki te były „zamrożone” do momentu ukończenia przez dziecko 18 lat. Od tego momentu młoda osoba może samodzielnie przejąć kontrolę nad kontem i wypłacić pieniądze.

W teorii był to jeden z bardziej ambitnych programów walki z nierównościami społecznymi. W praktyce – jak pokazują dane – system przestał działać skutecznie.

Dlaczego młodzi nie odbierają pieniędzy?

Problem jest zaskakująco prozaiczny: brak informacji. Wielu młodych ludzi nie ma pojęcia, że takie konto istnieje. Często wynika to z trudnej sytuacji rodzinnej. Śmierci rodzica, rozłąki, przeprowadzek czy po prostu braku wiedzy opiekunów.

System jest również skomplikowany. Aby odnaleźć swoje konto, trzeba przejść przez procedury administracyjne, które dla młodej osoby bez doświadczenia finansowego bywają zniechęcające. Konta zakładane były przez różne instytucje finansowe. Natomiast dane nie zawsze są łatwo dostępne.

W efekcie miliardy funtów pozostają zamrożone, podczas gdy młodzi ludzie zmagają się z realnymi problemami. Wysokimi kosztami wynajmu, studiami, inflacją czy niestabilnym rynkiem pracy.

Propozycja zmian: automatyczna wypłata po 21. roku życia

W odpowiedzi na ten problem pojawiają się propozycje zmian przepisów. Politycy Partii Pracy sugerują, aby środki z Child Trust Fund były automatycznie wypłacane młodym ludziom po ukończeniu 21 lat, jeśli wcześniej nie zostały przez nich odebrane.

Celem tej zmiany jest uproszczenie systemu i ograniczenie liczby „zapomnianych” kont. Zamiast oczekiwać, że młodzi ludzie sami odnajdą swoje pieniądze, państwo miałoby przejąć inicjatywę i przekazywać środki bezpośrednio do uprawnionych.

Według zwolenników tej reformy byłby to realny impuls finansowy dla młodego pokolenia. Potrzebny szczególnie w czasie, gdy start w dorosłość jest trudniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Czy £2,200 może zmienić start w dorosłość?

Średnia kwota zgromadzona na jednym koncie Child Trust Fund wynosi około 2 200 funtów. Dla części osób może to być suma niewielka. Jednak dla wielu młodych ludzi to równowartość kilku miesięcy czynszu, wkładu na studia, kurs zawodowy czy pierwszy depozyt przy wynajmie mieszkania.

W kontekście rosnących nierówności i trudnego rynku pracy każda forma wsparcia na starcie ma znaczenie. Problem polega na tym, że bez zmian systemowych pieniądze te nadal będą pozostawały niewykorzystane.

Między dobrym pomysłem a realnym efektem

Child Trust Fund był projektem, który miał wyrównywać szanse i pomagać młodym ludziom wejść w dorosłość z pewnym zapleczem finansowym. Dziś jednak widać wyraźnie, że sam pomysł nie wystarczy. Najważniejsza jest jego skuteczna realizacja.

Proponowana automatyzacja wypłat może być krokiem w dobrą stronę. Natomiast nie rozwiąże wszystkich problemów młodych ludzi w Wielkiej Brytanii. Może jednak sprawić, że setki tysięcy osób otrzymają środki, które już do nich należą. I które mogą pomóc im zrobić pierwszy, często najtrudniejszy krok w dorosłe życie.