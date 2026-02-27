950 tyś. młodych osób bez pracy. Bezrobocie młodych przekroczyło kolejny próg

Najnowsze dane opublikowane przez Office for National Statistics wskazują znaczący wzrost liczby młodych bezrobotnych w UK. Bezrobocie młodych to jeden z największych problemów Wielkiej Brytanii. 950 tysięcy bezrobotnych, nie uczących się osób w wieku 16-24 lata to ogromny problem.

Nie uczą się, nie pracują, czasami wpadają w uzależnienie od świadczeń czy wchodzą w świat przestępczy – jaką zatem mają przyszłość?

Statystyki za koniec 2025 roku wskazują, że liczba osób w wieku 16–24 lata, które nie uczą się i nie pracują, utrzymuje się blisko granicy miliona. Natomiast ostatnim kwartale 2025 ponownie wzrosła. Według analityków ONS w ostatnim okresie odnotowano wzrost liczby młodych bezrobotnych o kilkadziesiąt tysięcy osób w ujęciu kwartalnym. Co szczególnie alarmujące, wzrost liczby młodych bezrobotnych nastąpił przy jednoczesnym niewielkim spadku liczby osób biernych zawodowo.

- Advertisement -

Eksperci podkreślają, że przekroczenie poziomu 950 tysięcy to nie tylko statystyka. Stanowi realny sygnał problemu strukturalnego. Młodzi ludzie coraz częściej zgłaszają gotowość do pracy. Natomiast napotykają na bariery w dostępie do pierwszego zatrudnienia.

Dlaczego młodzi nie mogą znaleźć pracy?

Problem bezrobocia wśród młodych nie wynika z jednego czynnika. Ekonomiści wskazują kilka kluczowych przyczyn.

Po pierwsze, rosnące koszty zatrudnienia. Podwyżki płacy minimalnej oraz zwiększenie obciążeń dla pracodawców, w tym składek i kosztów pozapłacowych, sprawiają, że firmy ostrożniej podchodzą do rekrutacji osób bez doświadczenia.

Po drugie, brak doświadczenia zawodowego. Wiele ofert pracy wymaga praktycznych umiejętności, których młode osoby nie posiadają. Pracodawcy często preferują kandydatów z wcześniejszym stażem lub udokumentowanymi projektami zawodowymi. Jednak jak mieć doświadczenie zawodowe w wieku 18 lat?

Po trzecie, niedopasowanie kompetencyjne. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy – w tym rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji – powoduje, że część kwalifikacji zdobywanych w systemie edukacji nie odpowiada aktualnym potrzebom gospodarki.

Nie bez znaczenia pozostają także czynniki zdrowotne i społeczne. Dane pokazują, że szczególnie trudną sytuację mają młode osoby z niepełnosprawnościami lub problemami zdrowia psychicznego. Te częściej wypadają z rynku pracy na dłużej. Problem bezrobocia młodych dotyka również częściej osoby pochodzące z biedniejszych rodzin.

Przyszłość młodych bez pracy – ryzyko długofalowych skutków

Eksperci ostrzegają, że utrzymywanie się tak wysokiej liczby młodych osób poza rynkiem pracy może mieć poważne konsekwencje w przyszłości.

Brak pierwszego doświadczenia zawodowego wpływa na dalsze możliwości zatrudnienia i poziom zarobków przez całe życie. Badania wskazują, że osoby, które przez dłuższy czas pozostają bez pracy w młodości, mają większe ryzyko niższych dochodów, ograniczonej mobilności zawodowej i większej zależności od systemu wsparcia społecznego.

Analitycy podkreślają, że każdy rok bez aktywności zawodowej w młodym wieku zmniejsza szanse na stabilną karierę w przyszłości. Dlatego sytuacja ta jest traktowana nie tylko jako problem rynku pracy, ale także jako wyzwanie społeczne i ekonomiczne dla całego kraju.

Bezrobocie młodych, czyli jeden z największych problemów gospodarczych w UK

Rosnąca liczba młodych osób bez pracy i bez edukacji staje się jednym z najważniejszych tematów debaty publicznej w Wielkiej Brytanii. Organizacje biznesowe, instytucje badawcze i eksperci rynku pracy apelują o działania wspierające aktywizację zawodową młodych. Od uruchomienia programów stażowych, przez subsydiowane zatrudnienie, po lepsze dopasowanie systemu edukacji do realiów gospodarki.

Jeśli trend utrzyma się w kolejnych kwartałach, problem może przełożyć się na wolniejszy wzrost gospodarczy, wyższe obciążenie systemu świadczeń oraz rosnącą nierówność pokoleniową.

Dane ONS jasno pokazują – bezrobocie młodych to nie chwilowe wahanie, lecz strukturalne wyzwanie wymagające systemowych rozwiązań.