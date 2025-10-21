290 000 dzieci nie dostanie darmowych posiłków w przedszkolach

Mimo planów rządu dotyczących rozszerzenia programu darmowych posiłków szkolnych, 290 000 dzieci z ubogich rodzin nie zakwalifikuje się do niego. Stanowi to poważny problem dla osób, którym brakuje funduszy na jedzenie.

Z nowego raportu wynika, że 290 000 dzieci poniżej piątego roku życia nie otrzyma bezpłatnych posiłków w przedszkolach. Wynika to z faktu, że rozszerzenie programu nie obejmuje wielu przedszkoli i placówek opiekujących się dziećmi.

Darmowe posiłki nie dla wszystkich dzieci w przedszkolach

Raport sponsorowały The Food Foundation, Impact on Urban Health i Early Years Food Coalition. Udowodniono w nim, że dojdzie do „rażącej dysproporcji” między placówkami opieki nad dziećmi. Dlatego też zaapelowano do rządu, aby rozszerzenie programu darmowych posiłków szkolnych objęło wszystkie dzieci.

Po rozszerzeniu programu prawie 30 proc. uczniów szkół będzie otrzymywać darmowe posiłki szkolne. Dotyczyć to będzie od września 2026 roku dzieci ze wszystkich gospodarstw domowych pobierających Universal Credit. Z raportu jednak wynika, że tylko 4 proc. dzieci z placówek otrzyma te posiłki.

Do programu będą kwalifikować się tylko dzieci uczęszczające w pełnym wymiarze godzin do finansowanej przez państwo placówki opieki wczesnoszkolnej i zarejestrowane do otrzymywania posiłków.

Od września 2026 liczba dzieci objętych opieką w tych placówkach ma wzrosnąć z 24 000 do 39 000. Przekracza to liczbę dzieci, które będą mogły korzystać z posiłków.

Przedszkola na własną rękę dokarmiają dzieci

Kilku pracowników przedszkoli przyznało, że placówki dokarmiają dzieci finansując to z własnych budżetów. Jednak mało prawdopodobne jest to, że będą mogły to kontynuować, gdyż brakuje im środków.

Badania opublikowano w momencie, gdy ubóstwo dzieci w Wielkiej Brytanii wciąż jest na rekordowym poziomie. Najnowsze statystyki pokazują, że troje na dziesięcioro dzieci w kraju żyje w ubóstwie. Liczba ta wzrosła z 4,3 miliona do 4,5 miliona między 2023 a 2024 rokiem.

Najnowszy raport wskazuje, że odsetek ten wzrasta (do 36 proc.) wśród rodzin z najmłodszym dzieckiem poniżej piątego roku życia żyjących w ubóstwie.

Zgodnie z rozszerzeniem rządowego programu, dzieci z rodzin pobierających Universal Credit i uczęszczające do przedszkola lub żłobka w szkole podstawowej, kwalifikują się do darmowych posiłków. Podobnie jak uczniowie szkół podstawowych i średnich. Jednak dzieci uczęszczające do placówek prywatnych, dobrowolnych i niezależnych, nie kwalifikują się.