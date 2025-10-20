poniedziałek, 20 października, 2025
type here...
Ludzie tracą na migracji na Universal Credit
Ludzie tracą na migracji na Universal Credit / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Tysiące osób pobierających Universal Credit traci setki funtów miesięcznie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Z powodu rządowej zmiany wielu świadczeniobiorców pobierających Universal Credit traci setki funtów miesięcznie.

Rząd przeniósł miliony osób pobierających dotychczasowe zasiłki, jak np. Income Support, czy Child Tax Credit w ramach procesu zwanego „migracją zarządzaną” do Universal Credit. Sam proces przejścia oficjalnie rozpoczął się w listopadzie 2022 roku. Natomiast zakończy się wiosną 2026 roku. Wielu świadczeniobiorców traci jednak – i to niemało – na tej migracji.

- Advertisement -

Osoby pobierające Universal Credit tracą setki funtów miesięcznie

Niestety osoby pobierające zasiłek dla niepełnosprawnych są teraz o 200 funtów uboższe miesięcznie z powodu procesu migracji. Początkowo zapewniano je, że ich sytuacja finansowa nie pogorszy się w porównaniu z poprzednimi świadczeniami. Ministerstwo Pracy i Emerytur przyznało jednak później, że co najmniej milion osób poniesie straty w wyniku tej zmiany.

Jedną z przyczyn jest to, że niektóre składki z tytułu niepełnosprawności przyznane w ramach ESA nie mają już zastosowania w ramach systemu Universal Credit. Stwierdzono, że inna grupa osób może na tym ucierpieć, jeśli nie otrzyma pomocy z councilu. Może także otrzymać mniejszą zniżkę Council Tax po migracji do UC.

Wiele osób niepełnosprawnych jest stratnych na migracji do UC
Wiele osób niepełnosprawnych jest stratnych na migracji do UC / fot. Shutterstock

Zniżka Council Tax dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji

W przypadku niektórych świadczeń władze lokalne oferują zniżki Council Tax dla gospodarstw domowych. Okazuje się jednak, że niektóre osoby niepełnosprawne po migracji na UC opłacają 40 proc. swojego podatku lokalnego, podczas gdy przed migracją nie musiały płacić nic.

Niestety w niektórych przypadkach świadczeniobiorcy płacą nawet 200 funtów więcej miesięcznie niż do tej pory. Gdy zapytano Ministerstwo Pracy i Emerytur o tę różnicę po migracji na Universal Credit, DWP nie chciało udzielić komentarza. Stwierdziło tylko, że to councile są odpowiedzialne za ustalenie zniżki dla świadczeniobiorców.

Wcześniej Ministerstwo Pracy i Emerytur potwierdziło, że wypłaci rekompensatę dla tych osób, które są stratne na migracji. I którym zaniżono świadczenia z powodu błędu. Niestety zaległości finansowe wielu świadczeniobiorców, którzy stracili finansowo na wspomnianej migracji, nadal rosną. A DWP wciąż nie wszystkim wypłaciło rekompensaty. Według szacunków problem dotknął około 57 000 osób.

Teksty tygodnia

UK

Jakie są poziomy znajomości angielskiego?

Poziomy znajomości języka angielskiego są ustalane według europejskiej skali...
Praca i finanse

Royal Mail, Amazon i supermarkety w UK szukają 130 000 pracowników

Zarówno Royal Mail, Amazon i wiele supermarketów szuka pracowników na okres świąteczny w Wielkiej Brytanii.
Irlandia

Wizz Air rekrutuje 1200 pilotów. Zapewni im darmowe szkolenie

Wizz Air ogłosił rekrutację 1200 pilotów do 2028 roku, w tym 240 z Wielkiej Brytanii. Natomiast w czasie szkolenia oferuje niemałe wynagrodzenie.
Londyn

Karaluchy w londyńskich autobusach. Kierowcy mają dość i szykują protest

Kierowcy autobusów w Londynie alarmują, że w wielu pojazdach oraz w strefach odpoczynku pojawiły się karaluchy. Nagrania i zdjęcia przesłane do BBC London pokazują owady nie tylko na pokładzie autobusów, ale także w miejscach przeznaczonych do jedzenia.
Londyn

Czarna przyszłość czarnych taksówek – czy Londyn straci swój symbol?

Londyn stanął przed poważnym kryzysem transportowym. Po ulicach stolicy jeździ już ponad 106 tys. licencjonowanych kierowców prywatnych przewozów, czyli ponad dwa razy więcej niż dekadę temu. Wielu z nich ma uprawnienia wydane poza Londynem, ale i tak pracuje w centrum miasta, co nasila problem. Najbardziej cierpią na tym kierowcy legendarnych londyńskich czarnych taksówek.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet