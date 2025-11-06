3 obszary kontroli DWP. Wielka rewizja świadczeń rusza w styczniu 2026!
3 obszary kontroli DWP. Wielka rewizja świadczeń rusza w styczniu 2026!
3 obszary kontroli DWP. Wielka rewizja świadczeń rusza w styczniu 2026!

Joanna Baran
Joanna Baran

Już w styczniu 2026 roku ruszy szeroko zakrojona rewizja świadczeń socjalnych, prowadzona przez Departament Pracy i Emerytur (DWP). Urzędnicy zapowiadają, że działania obejmą trzy kluczowe obszary, w których odnotowano największe straty finansowe dla budżetu państwa: wspólne zamieszkiwanie, samozatrudnienie oraz kapitał i oszczędności. Jakie są 3 obszary kontroli DWP i na co zwrócić uwagę, by nie mieć poważnych problemów? 

Według przedstawicieli rządu, kontrola DWP ma na celu ograniczenie nadużyć w systemie Universal Credit. Ma również zwiększyć przejrzystość wśród beneficjentów pomocy społecznej. Jak podkreślają ministrowie, błędnie przyznane lub zawyżone świadczenia kosztują brytyjskich podatników miliardy funtów rocznie.

„Jeśli możesz pracować, powinieneś to robić. Jeśli potrzebujesz wsparcia, państwo powinno je zapewnić, a ci, którzy nie mogą pracować, muszą mieć zapewnione życie z godnością” – powiedział minister ds. niepełnosprawności Sir Stephen Timms, komentując zapowiedziane działania.

3 obszary kontroli DWP – gdzie urzędnicy skupią największą uwagę

W ramach nadchodzącej rewizji świadczeń socjalnych urzędnicy mają skupić się przede wszystkim na weryfikacji sytuacji osób pobierających Universal Credit. Kontrolerzy sprawdzą, czy beneficjenci nie ukrywają faktu wspólnego zamieszkiwania z partnerem lub partnerką. To bowiem wpływa na wysokość przyznanego wsparcia. DWP planuje również szczegółowe analizy dochodów osób samozatrudnionych, aby wykryć ewentualne rozbieżności między faktycznymi przychodami a deklaracjami składanymi w systemie. Trzecim filarem kontroli będzie weryfikacja kapitału i oszczędności — od sald na kontach bankowych, przez inwestycje, aż po inne aktywa, które mogą wpływać na prawo do pobierania świadczeń.

Kontrola DWP rusza w styczniu 2026 – co grozi za nieprawidłowości

Kontrola DWP będzie miała wymiar nie tylko administracyjny, lecz także finansowy i prawny. W przypadku wykrycia nieprawidłowości urząd zapowiada obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także możliwość zawieszenia lub ograniczenia wypłat. W poważniejszych przypadkach nie jest wykluczone wszczęcie postępowań karnych i nałożenie sankcji finansowych.

Równolegle z kontrolą DWP ruszy ogólnokrajowa kampania informacyjna. Jej celem będzie edukacja beneficjentów w zakresie obowiązku zgłaszania wszelkich zmian w sytuacji życiowej i finansowej. Dlatego kampania pojawi się w mediach, internecie oraz przestrzeni publicznej, przypominając, że każda zmiana – nawet pozornie drobna – może mieć wpływ na wysokość i zasadność pobieranych świadczeń. Natomiast jeśli w Twoim przypadku w którymś z tych obszarów zaszły zmiany, warto zgłosić je do DWP przed styczniem. Wówczas można uniknąć kar i problemów.

3 obszary kontroli DWP, czyli rewizja świadczeń socjalnych i przewidziane korzyści

Planowana rewizja świadczeń socjalnych to największe tego typu przedsięwzięcie w historii brytyjskiego systemu pomocy społecznej. Jej celem jest nie tylko odzyskanie publicznych środków, lecz także przywrócenie zaufania do systemu. Rząd zapewnia, że większość beneficjentów działa uczciwie, jednak skuteczna kontrola DWP jest niezbędna, by zapobiec dalszym nadużyciom i zapewnić, że wsparcie trafi do osób, które rzeczywiście go potrzebują.

 

