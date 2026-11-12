Winter Fuel Payment trafi do emerytów już w tym miesiącu
Winter Fuel Payment trafi do emerytów już w tym miesiącu / fot. Shutterstock
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300 funtów dla emerytów w ramach Winter Fuel Payment

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Emeryci mogą otrzymać od 100 do 300 funtów wsparcia na opłacenie rachunków za ogrzewanie w ramach dodatku – Winter Fuel Payment.

Ponad 9 milionom emerytów przysługuje w tym roku wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Winter Fuel Payment. Pierwsze wypłaty dodatku na ogrzewanie trafią do odbiorców już w tym miesiącu.

Winter Fuel Payment dla emerytów

Dodatek Winter Fuel Payment ma na celu wsparcie emerytów w chłodniejszych miesiącach roku. Przeznaczony jest dla osób urodzonych w 1960 roku lub wcześniej, które mieszkają w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

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Emeryci mogą otrzymać od 100 do 300 funtów na pokrycie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym 2026 – 2027. Jednak nie wyznaczono jednego, wspólnego terminu wypłaty dla wszystkich. Środki będą przekazywane etapami. Niektórzy emeryci już otrzymali swoje świadczenia.

Osoby uprawnione powinny otrzymać list z informacją o wysokości przyznanej kwoty. A także o tym, na który rachunek bankowy trafią środki. Zazwyczaj jest to ten sam rachunek, na który wpływa emerytura państwowa (State Pension) lub inne świadczenia socjalne.

Emeryci, którym przysługuje dodatek, powinni otrzymać pismo w tej sprawie
Emeryci, którym przysługuje dodatek, powinni otrzymać pismo w tej sprawie / fot. Shutterstock

Kto kwalifikuje się do dodatku zimowego?

Warto jednak pamiętać, że niektórzy emeryci nie otrzymają dodatku do ogrzewania ze względu na kryteria ustalone przez Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP).

Do otrzymania świadczenia kwalifikują się osoby, których łączny dochód wynosi mniej niż 35 000 funtów. Jeśli osoba z dochodem przekraczającym tę kwotę otrzyma świadczenie, HMRC podejmie działania w celu jego odzyskania.

Osoby spełniające wymogi otrzymają środki automatycznie w listopadzie lub grudniu bieżącego roku.

Istnieją cztery grupy osób, które nie są uprawnione do otrzymania tego dodatku:

  • Osoby, które na stałe mieszkają poza Anglią, Walią lub Irlandią Północną.
  • Osoby, które we wrześniu przebywały w szpitalu przez pełny tydzień.
  • Osoby wymagające pozwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii, których status pobytowy wyklucza korzystanie ze środków publicznych.
  • Osoby, które w okresie od 21 do 27 września 2026 roku przebywały w zakładzie karnym przez pełny tydzień.
  • Osoby mieszkające w domach opieki również mogą otrzymać dodatek na ogrzewanie. Ale z jednym wyjątkiem: jeśli dana osoba pobiera świadczenia typu Universal Credit, Pension Credit lub ESA (Employment and Support Allowance) i mieszka w domu opieki na stałe od 29 czerwca lub wcześniej, wówczas nie jest uprawniona do otrzymania tego świadczenia.
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