300 funtów dla emerytów w ramach Winter Fuel Payment

Emeryci mogą otrzymać od 100 do 300 funtów wsparcia na opłacenie rachunków za ogrzewanie w ramach dodatku – Winter Fuel Payment.

Ponad 9 milionom emerytów przysługuje w tym roku wsparcie finansowe w ramach rządowego programu Winter Fuel Payment. Pierwsze wypłaty dodatku na ogrzewanie trafią do odbiorców już w tym miesiącu.

Winter Fuel Payment dla emerytów

Dodatek Winter Fuel Payment ma na celu wsparcie emerytów w chłodniejszych miesiącach roku. Przeznaczony jest dla osób urodzonych w 1960 roku lub wcześniej, które mieszkają w Anglii, Walii lub Irlandii Północnej.

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Emeryci mogą otrzymać od 100 do 300 funtów na pokrycie kosztów ogrzewania w sezonie zimowym 2026 – 2027. Jednak nie wyznaczono jednego, wspólnego terminu wypłaty dla wszystkich. Środki będą przekazywane etapami. Niektórzy emeryci już otrzymali swoje świadczenia.

Osoby uprawnione powinny otrzymać list z informacją o wysokości przyznanej kwoty. A także o tym, na który rachunek bankowy trafią środki. Zazwyczaj jest to ten sam rachunek, na który wpływa emerytura państwowa (State Pension) lub inne świadczenia socjalne.

Kto kwalifikuje się do dodatku zimowego?

Warto jednak pamiętać, że niektórzy emeryci nie otrzymają dodatku do ogrzewania ze względu na kryteria ustalone przez Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP).

Do otrzymania świadczenia kwalifikują się osoby, których łączny dochód wynosi mniej niż 35 000 funtów. Jeśli osoba z dochodem przekraczającym tę kwotę otrzyma świadczenie, HMRC podejmie działania w celu jego odzyskania.

Osoby spełniające wymogi otrzymają środki automatycznie w listopadzie lub grudniu bieżącego roku.

Istnieją cztery grupy osób, które nie są uprawnione do otrzymania tego dodatku: