Inwazyjne kontrole osób na zasiłkach i emerytów. Nowe uprawnienia DWP

Po tym, jak Ministerstwo Pracy i Emerytur uzyskało nowe uprawnienia, pojawiły się obawy, że kontrole osób na zasiłkach oraz emerytów staną się bardziej inwazyjne i będą ingerować w ich prywatność.

Miliony osób na zasiłkach są narażone na stresujące kontrole przeprowadzane przez Ministerstwo Pracy i Emerytur. Wkrótce obejmą one także tysiące emerytów. Powodem jest uzyskanie przez DWP nowych uprawnień. Ministerstwo może żądać od banków udostępniania informacji finansowych.

Kontrole osób na zasiłkach i emerytów

Grupa badawcza Administrative Fairness Lab twierdzi, że w ramach tzw. ukierunkowanych przeglądów spraw (Targeted Case Reviews) co roku ponownie weryfikuje się ponad milion decyzji o przyznaniu Universal Credit. Przy czym osoby pobierające zasiłek często nie rozumieją powodów tej weryfikacji.

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Kontrole te wymuszają na świadczeniobiorcach przedstawienie dowodów potwierdzających prawo do zasiłku w ciągu 14 dni. To z kolei często wiąże się z koniecznością odnalezienia dokumentów sprzed wielu lat – pod groźbą utraty zasiłku.

Inicjatywa ta ma przynieść oszczędności rzędu 13 miliardów funtów do końca dekady.

Jednak nieprawidłowości w wypłatach stwierdza się jedynie w 21 procentach przypadków. Oznacza to, że setki tysięcy osób poddaje się kontrolom niepotrzebnie.

Od 2026 roku program walki z wyłudzeniami obejmie również emerytów o niskich dochodach. Dlatego też organizacja Administrative Fairness Lab zaapelowała o wprowadzenie zmian w programie.

Emeryci też będą kontrolowani

Ministerstwo zapowiedziało, że po sukcesie kampanii dotyczącej Universal Credit, w latach 2026–2029 wprowadzi podobne kontrole w odniesieniu do Pension Credit. W tej sprawie skontaktowano się już z setkami tysięcy emerytów.

Jed Meers z Administrative Fairness Lab powiedział:

– W przypadku większości osób przechodzących przez tę procedurę okaże się, że wypłacono im właściwą kwotę. Jednak aby to udowodnić, będą one musiały mierzyć się z tygodniami stresu, presją czasu i groźbą utraty dochodów. Problemy te wymagają rozwiązania. Zwłaszcza że to samo podejście jest wprowadzane w odniesieniu do Pension Credit, czyli świadczenia wspierającego emerytów o niskich dochodach w całym kraju.

Postulowane przez organizację zmiany obejmują m.in. ograniczenie liczby powtarzanych kontroli. Tak, aby jedna osoba nie była kontrolowana częściej niż raz w roku. A także lepsze informowanie świadczeniobiorców o przyczynach weryfikacji. Jak również ograniczenie zakresu dochodzeń, aby nie zmuszać ludzi do gromadzenia obszernej dokumentacji w bardzo krótkim czasie.