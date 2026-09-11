Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób? Burnham zapowiada wsparcie

Podatkowy sprawdzian dla nowego premiera. Czy brytyjscy seniorzy unikną opłat? Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób?

Wkrótce ponad milion seniorów może otrzymać niespodziewane wezwania do zapłaty z urzędu skarbowego. Wszystko przez stały wzrost świadczeń państwowych, które po raz pierwszy w historii przekroczą roczną kwotę wolną od podatku. Nowy premier Andy Burnham znajduje się pod ogromną presją społeczną. Musi on podjąć szybkie decyzje i zapobiec finansowemu chaosowi.

Mechanizm potrójnej blokady i podatkowa pułapka

Rząd Wielkiej Brytanii od lat stosuje tak zwaną potrójną blokadę (triple lock). Ten mechanizm gwarantuje coroczną podwyżkę emerytur państwowych. Świadczenia rosną o wskaźnik inflacji, średni wzrost płac lub o stałe dwa i pół procent. Władze wybierają zawsze najwyższą z tych wartości. Dzięki temu rozwiązaniu seniorzy zyskują większe wsparcie finansowe każdego roku.

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Jednak ten korzystny mechanizm prowadzi obecnie do nieoczekiwanych komplikacji. W najbliższych latach pełna stawka emerytury państwowej przekroczy roczny limit kwoty wolnej od podatku, który wynosi dokładnie 12 570 funtów. W efekcie brytyjski urząd skarbowy HMRC powinien naliczyć podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Sytuacja ta wywołuje ogromny niepokój wśród obywateli. Miliony osób starszych nigdy wcześniej nie wypełniały deklaracji podatkowych. Urząd skarbowy musiałby wysłać wezwania do zapłaty do ogromnej liczby seniorów. Często chodzi o drobne kwoty, ale sama procedura generuje duży stres i niepewność.

Obietnica rządu: Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób?

Była kanclerz skarbu Rachel Reeves złożyła wcześniej jasną deklarację w tej sprawie. Obiecała ona, że najubożsi emeryci nie poniosą dodatkowych kosztów. Premier Andy Burnham w pełni podtrzymuje to zobowiązanie. Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami, odpowiednia grupa będzie zwolniona z podatku od kwietnia 2027 roku.

Decyzja ta dotyczy wyłącznie seniorów, którzy utrzymują się jedynie z podstawowej lub nowej emerytury państwowej. Osoby te nie będą musiały płacić niewielkich kwot podatku poprzez procedurę tak zwanego Simple Assessment. Nowy kanclerz skarbu John Healey przygotowuje obecnie odpowiednie zasady wykonawcze.

Rząd chce w ten sposób ograniczyć biurokrację. Pobieranie bardzo małych podatków od najuboższych seniorów przynosi niewielkie dochody do budżetu. Jednocześnie wywołuje wysokie koszty obsługi administracyjnej. Dlatego obietnica polityczna wydaje się racjonalnym krokiem. Niestety wdrożenie tego pomysłu w życie rodzi nowe pytania.

Wątpliwości ekspertów i ryzyko systemu dwóch prędkości

Specjaliści z rynku finansowego krytykują proponowane rozwiązania. Ed Monk z firmy Fidelity International zwraca uwagę na poważny problem sprawiedliwości społecznej. Rządowe zwolnienie uderzy w osoby, które odkładały dodatkowe środki na starość.

Wystarczy bowiem bardzo mała prywatna emerytura, aby stracić prawo do ulgi. W efekcie osoba posiadająca minimalne oszczędności zapłaci podatek od całości swoich dochodów. Z kolei senior żyjący wyłącznie ze świadczenia państwowego uniknie jakichkolwiek opłat. Różnica w ich rzeczywistym dochodzie może być znikoma, ale traktowanie przez urząd skarbowy okaże się całkowicie odmienne.

Ponadto eksperci ostrzegają przed narastającym konfliktem międzypokoleniowym. Młodzi pracownicy płacą pełne stawki podatkowe od swoich zarobków. Widzą oni, że seniorzy otrzymują kolejne przywileje finansowe. To budzi spore kontrowersje w przestrzeni publicznej.

Czy będzie mniejszy podatek dla tej grupy osób? Wyścig z czasem i wyzwanie dla urzędu skarbowego

Czas na podjęcie ostatecznych decyzji ucieka bardzo szybko. Rząd musi jak najszybciej przedstawić szczegółowy plan działania. Urząd skarbowy HMRC potrzebuje jasnych wytycznych, aby dostosować swoje systemy informatyczne.

Eksperci ostrzegają, że brak precyzyjnych przepisów wywoła ogromne zamieszanie. Andy Burnham stoi więc przed trudnym zadaniem. Musi spełnić obietnicę wyborczą i jednocześnie uniknąć stworzenia skomplikowanego, niesprawiedliwego systemu. W najbliższych miesiącach przekonamy się, czy rząd zdoła rozwiązać ten podatkowy węzeł gordyjski.