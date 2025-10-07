5 zmian w prawie budowlanym. Czy są receptą na kryzys mieszkaniowy?

Brytyjczycy coraz głośniej mówią o braku mieszkań. Winą za kryzys mieszkaniowy obarczają imigrantów i azylantów. Protesty pod hotelami, padające firmy. Obraz nie tylko Londynu wygląda dramatycznie. W odpowiedzi na problemy z mieszkaniami rząd UK planuje wprowadzić nowe przepisy dotyczące budowy nowych mieszkań. Czy te 5 zmian w prawie budowlanym jest receptą na pobudzenie gospodarki i zażegnanie kryzysu mieszkaniowego?

Minister finansów Rachel Reeves wraz z premierem Keirem Starmerem chcą w ten sposób odpowiedzieć na narastający kryzys mieszkaniowy, spowolnienie inwestycji oraz zapaść w sektorze budowlanym.

5 zmian w prawie budowlanym jeszcze przed budżetem

Jak zapowiedziała kanclerz Reeves, nowe przepisy mają ułatwić inwestorom proces budowy i skrócić czas realizacji projektów infrastrukturalnych. Wśród zapowiadanych rozwiązań znajduje się pięć kluczowych zmian w prawie budowlanym, które mogą zdefiniować rynek nieruchomości w najbliższych latach:

Ułatwienia dla deweloperów – planowane uproszczenie procedur planistycznych i ograniczenie biurokracji mają przyspieszyć proces uzyskiwania pozwoleń na budowę. Złagodzenie przepisów środowiskowych – rząd chce zmienić regulacje dotyczące ochrony przyrody, umożliwiając realizację projektów o „minimalnym wpływie ekologicznym” bez długotrwałych analiz środowiskowych. Ograniczenie możliwości składania pozwów – nowe prawo ma wprowadzić restrykcje dotyczące liczby skarg i odwołań wobec inwestycji infrastrukturalnych, a sądy nie będą mogły wstrzymywać budowy do zakończenia postępowań. Ułatwienia w modyfikacji projektów – inwestorzy będą mogli wprowadzać zmiany w planach budowy już po ich zatwierdzeniu, co ma zwiększyć elastyczność realizacji dużych projektów. Nowa ustawa o naturze (Nature Bill) – rząd zapowiedział również osobny akt prawny. Ma on na nowo zdefiniować zasady ochrony środowiska przy inwestycjach budowlanych i zrównoważyć potrzeby gospodarki z ochroną przyrody.

Według rządowych analiz, zmiany te mogą zwiększyć PKB nawet o 3 miliardy funtów rocznie, jeśli zostaną wdrożone przed publikacją budżetu.

Czy 5 zmian w prawie budowlanym rozwiąże kryzys mieszkaniowy?

Celem reformy jest zwiększenie liczby nowych domów. W jej efekcie rząd zapowiada budowę 1,5 miliona mieszkań w ciągu kadencji. Jednak eksperci przestrzegają, że zmiany w prawie mogą mieć niejednoznaczne skutki.

– To krok w dobrą stronę, ale nie wystarczy samo przyspieszenie procedur. Potrzebne są inwestycje w dostępne cenowo mieszkania i realne wsparcie dla gmin – mówi Nick Williams, były doradca premiera ds. infrastruktury.

Z kolei Alexa Culver, prawniczka specjalizująca się w prawie budowlanym, określa działania rządu jako „chaotyczne i pozbawione długofalowej wizji”.

– Mamy do czynienia z chaotycznym strumieniem nowych ustaw i zmian, wprowadzanych bez konsultacji i bez jasnej strategii. To może przynieść więcej szkody niż pożytku – podkreśla ekspertka z RSK Wilding.

Społeczne napięcia i błędne wskazywanie winnych

Wielka Brytania mierzy się dziś z rosnącymi napięciami społecznymi. Brak mieszkań, wysokie czynsze i długa lista oczekujących na lokale komunalne sprawiają, że coraz częściej winą za kryzys mieszkaniowy obarcza się imigrantów i azylantów. Stąd liczne zamieszki i protesty pod hotelami dla azylantów. Problemy generują wybuchy nienawiści.

Protesty i demonstracje,które organizowane są w Londynie i całym UK oraz kampanie skrajnej prawicy tylko pogłębiają podziały społeczne. Tymczasem – jak podkreślają lokalni politycy – prawdziwą przyczyną problemów jest wieloletni brak inwestycji w budownictwo publiczne, a nie napływ migrantów.

– Mieszkańcy mają prawo być sfrustrowani sytuacją, ale to nie migracja jest winna, tylko zaniedbania kolejnych rządów – mówi Mufeedah Bustin, radna z Isle of Dogs w Londynie.

Czy reforma prawa budowlanego wystarczy na zażegnanie kryzysu?

Choć 5 zmian w prawie budowlanym ma na celu przyspieszenie inwestycji i pobudzenie gospodarki, eksperci przypominają, że reforma legislacyjna to tylko jeden element układanki. Brakuje tanich kredytów. Jednocześnie rosną koszty materiałów i niedobór siły roboczej. Dlatego realnych problemów jest dużo więcej.

Reeves liczy jednak, że nowa fala inwestycji oraz uproszczone przepisy pozwolą rządowi pokazać realny postęp jeszcze przed ogłoszeniem budżetu, który ma zostać zaprezentowany 26 listopada.