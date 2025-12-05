DWP zyskuje 7 nowych superuprawnień. Kontrole świadczeń będą ostrzejsze niż kiedykolwiek!

Wkrótce w życie wejdzie 7 nowych uprawnień DWP. Nowe regulacje znacząco rozszerzają możliwości Departamentu Pracy i Emerytur w zakresie kontroli wypłat świadczeń i walki z nadużyciami. Nowe przepisy, wprowadzone w ramach ustawy Public Authorities (Fraud, Error and Debt) Bill, mają umożliwić skuteczniejsze monitorowanie systemu świadczeń, szybsze wykrywanie oszustw oraz odzyskiwanie nienależnie pobranych środków.

Według przedstawicieli rządu, zmiany mają być odpowiedzią na ewoluujące formy nadużyć w systemie socjalnym. Ich wprowadzenie zagwarantuje uczciwość wobec podatników i osób uprawnionych do wsparcia.

Dlaczego wprowadzono nowe uprawnienia DWP?

Rząd argumentuje, że nowe przepisy są odpowiedzią na rosnącą liczbę nadużyć w systemie świadczeń. Andrew Western MP, minister transformacji, podkreśla, że skuteczny system kontroli jest niezbędny, aby chronić publiczne środki i zapewnić świadczenia tym, którzy faktycznie ich potrzebują. Ustawa ma też uprościć procedury i umożliwić szybsze odzyskiwanie należności bez konieczności długotrwałych postępowań sądowych.

Na czym polega 7 nowych uprawnień DWP?

Nowe uprawnienia DWP obejmują m.in. możliwość kontroli kont bankowych świadczeniobiorców, wprowadzenie bezpośrednich potrąceń z wynagrodzenia lub kont bankowych, oraz możliwość wysyłania wezwań do przesyłania informacji (Information Notices) i powiadomień o karach finansowych (Penalty Notices). Najważniejszym narzędziem jest Eligibility Verification Measure. To uprawnienie umożliwia bankom i instytucjom finansowym udostępnienie informacji o klientach na żądanie DWP. W przypadku wykrycia nienależnych świadczeń, urząd może wysłać Recovery Notices, które rozpoczynają formalne postępowanie mające na celu odzyskanie środków.

Dodatkowo, przepisy przewidują możliwość stosowania Direct Deduction Orders, dzięki którym DWP może potrącać należności bezpośrednio z pensji osoby pobierającej świadczenia, a także wprowadzenie procedury Deductions from Earnings Order dla osób zatrudnionych. Te mechanizmy mają na celu szybkie i skuteczne egzekwowanie należności wobec osób, które uzyskały świadczenia nienależnie.

Jakie świadczenia obejmą zmiany?

Zmiany obejmują szeroką gamę świadczeń, w tym Universal Credit, PIP (Personal Independence Payment), DLA (Disability Living Allowance) oraz ESA (Employment and Support Allowance). Dlatego nowe przepisy umożliwią DWP monitorowanie i weryfikowanie wypłat dla milionów beneficjentów w całym kraju. W szczególności osób, które mogą nieświadomie lub celowo uzyskały wsparcie niezgodne z prawem.

Jak nowe uprawnienia wpłyną na życie osób pobierających świadczenia?

Dla beneficjentów nowe przepisy mogą oznaczać konieczność częstszej współpracy z DWP, w tym udostępniania dokumentacji finansowej i informacji o dochodach. Bezpośrednie potrącenia z kont lub wynagrodzenia mogą być stosowane w przypadku zaległości lub nienależnie pobranych świadczeń. To dla niektórych osób może oznaczać nagłą zmianę w budżecie domowym. Eksperci ostrzegają, że najbardziej wrażliwe grupy – osoby niepełnosprawne, starsze lub korzystające z wielu świadczeń jednocześnie – mogą odczuć skutki nowych regulacji. I to w sposób szczególnie dotkliwy.

Organizacje społeczne apelują o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i mechanizmów odwoławczych, aby uniknąć sytuacji, w której osoby faktycznie potrzebujące wsparcia zostaną dotknięte sankcjami. Krytycy podkreślają również konieczność zachowania prywatności finansowej oraz zapewnienia uczciwego procesu przy nakładaniu kar i pobieraniu należności.

7 nowych uprawnień DWP. Co i jak może skontrolować Departament?

Wprowadzenie 7 nowych uprawnień DWP oznacza znaczące wzmocnienie możliwości kontroli wypłat świadczeń i walki z oszustwami. Nowe przepisy wchodzą w życie wkrótce. Obejmują m.in. kontrolę kont bankowych, bezpośrednie potrącenia z wynagrodzeń, powiadomienia o karach oraz obowiązek udostępniania informacji przez beneficjentów. Choć zmiany mają poprawić efektywność systemu, mogą również wprowadzić nowe wyzwania dla osób pobierających świadczenia. Szczególnie tych najbardziej wrażliwych. Świadomość nowych regulacji i przygotowanie się na możliwe konsekwencje będzie bardzo istotne w nadchodzących miesiącach.