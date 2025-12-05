7 nowych uprawnień DWP. Co i jak może skontrolować Departament
7 nowych uprawnień DWP. Co i jak może skontrolować Departament fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
3 min.czytania

DWP zyskuje 7 nowych superuprawnień. Kontrole świadczeń będą ostrzejsze niż kiedykolwiek!

Joanna Baran
Joanna Baran

Wkrótce w życie wejdzie 7 nowych uprawnień DWP. Nowe regulacje znacząco rozszerzają możliwości Departamentu Pracy i Emerytur w zakresie kontroli wypłat świadczeń i walki z nadużyciami. Nowe przepisy, wprowadzone w ramach ustawy Public Authorities (Fraud, Error and Debt) Bill, mają umożliwić skuteczniejsze monitorowanie systemu świadczeń, szybsze wykrywanie oszustw oraz odzyskiwanie nienależnie pobranych środków. 

Według przedstawicieli rządu, zmiany mają być odpowiedzią na ewoluujące formy nadużyć w systemie socjalnym. Ich wprowadzenie zagwarantuje uczciwość wobec podatników i osób uprawnionych do wsparcia.

Dlaczego wprowadzono nowe uprawnienia DWP?

Rząd argumentuje, że nowe przepisy są odpowiedzią na rosnącą liczbę nadużyć w systemie świadczeń. Andrew Western MP, minister transformacji, podkreśla, że skuteczny system kontroli jest niezbędny, aby chronić publiczne środki i zapewnić świadczenia tym, którzy faktycznie ich potrzebują. Ustawa ma też uprościć procedury i umożliwić szybsze odzyskiwanie należności bez konieczności długotrwałych postępowań sądowych.

- Advertisement -

Na czym polega 7 nowych uprawnień DWP?

Nowe uprawnienia DWP obejmują m.in. możliwość kontroli kont bankowych świadczeniobiorców, wprowadzenie bezpośrednich potrąceń z wynagrodzenia lub kont bankowych, oraz możliwość wysyłania wezwań do przesyłania informacji (Information Notices) i powiadomień o karach finansowych (Penalty Notices). Najważniejszym narzędziem jest Eligibility Verification Measure. To uprawnienie umożliwia bankom i instytucjom finansowym udostępnienie informacji o klientach na żądanie DWP. W przypadku wykrycia nienależnych świadczeń, urząd może wysłać Recovery Notices, które rozpoczynają formalne postępowanie mające na celu odzyskanie środków.

7 nowych uprawnień DWP. Co i jak może skontrolować Departament
7 nowych uprawnień DWP. Co i jak może skontrolować Departament
fot. shutterstock.com

Dodatkowo, przepisy przewidują możliwość stosowania Direct Deduction Orders, dzięki którym DWP może potrącać należności bezpośrednio z pensji osoby pobierającej świadczenia, a także wprowadzenie procedury Deductions from Earnings Order dla osób zatrudnionych. Te mechanizmy mają na celu szybkie i skuteczne egzekwowanie należności wobec osób, które uzyskały świadczenia nienależnie.

Jakie świadczenia obejmą zmiany?

Zmiany obejmują szeroką gamę świadczeń, w tym Universal Credit, PIP (Personal Independence Payment), DLA (Disability Living Allowance) oraz ESA (Employment and Support Allowance). Dlatego nowe przepisy umożliwią DWP monitorowanie i weryfikowanie wypłat dla milionów beneficjentów w całym kraju. W szczególności osób, które mogą nieświadomie lub celowo uzyskały wsparcie niezgodne z prawem.

Jak nowe uprawnienia wpłyną na życie osób pobierających świadczenia?

Dla beneficjentów nowe przepisy mogą oznaczać konieczność częstszej współpracy z DWP, w tym udostępniania dokumentacji finansowej i informacji o dochodach. Bezpośrednie potrącenia z kont lub wynagrodzenia mogą być stosowane w przypadku zaległości lub nienależnie pobranych świadczeń. To dla niektórych osób może oznaczać nagłą zmianę w budżecie domowym. Eksperci ostrzegają, że najbardziej wrażliwe grupy – osoby niepełnosprawne, starsze lub korzystające z wielu świadczeń jednocześnie – mogą odczuć skutki nowych regulacji. I to w sposób szczególnie dotkliwy.

Organizacje społeczne apelują o wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i mechanizmów odwoławczych, aby uniknąć sytuacji, w której osoby faktycznie potrzebujące wsparcia zostaną dotknięte sankcjami. Krytycy podkreślają również konieczność zachowania prywatności finansowej oraz zapewnienia uczciwego procesu przy nakładaniu kar i pobieraniu należności.

7 nowych uprawnień DWP. Co i jak może skontrolować Departament?

Wprowadzenie 7 nowych uprawnień DWP oznacza znaczące wzmocnienie możliwości kontroli wypłat świadczeń i walki z oszustwami. Nowe przepisy wchodzą w życie wkrótce.  Obejmują m.in. kontrolę kont bankowych, bezpośrednie potrącenia z wynagrodzeń, powiadomienia o karach oraz obowiązek udostępniania informacji przez beneficjentów. Choć zmiany mają poprawić efektywność systemu, mogą również wprowadzić nowe wyzwania dla osób pobierających świadczenia. Szczególnie tych najbardziej wrażliwych. Świadomość nowych regulacji i przygotowanie się na możliwe konsekwencje będzie bardzo istotne  w nadchodzących miesiącach.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Kolejna podwyżka rachunków, aby dofinansować sieć energetyczną

Klienci muszą przygotować się na kolejną podwyżkę rachunków w ramach pięcioletniego planu modernizacji sieci energetycznej.
UK

Gdzie warto robić zakupy? Top 10 miejscówek w Wielkiej Brytanii

Tegoroczne zestawienie najlepszych ulic Wielkiej Brytanii dla niezależnych sklepów otwiera Brighton, ale Londyn również mocno zaznaczył swoją pozycję.
UK

Zmiana brytyjskich paszportów. Czy twój dokument pozostanie ważny?

Odnowione brytyjskie dokumenty podróży budzą ciekawość – i nic dziwnego, bo po raz pierwszy od pięciu lat przeszły metamorfozę.
Londyn

Babcia przyjechała do UK do wnuka? Tego będzie jej najbardziej brakować

Polskie babcie przyjeżdżają do UK, by pomagać przy wnukach. Czego najbardziej im brakuje i jak ich dzieci mogą dać im odrobinę domowej normalności?
Praca i finanse

Wielka Brytania zmienia prawo pracy. Kto zyska, a kto straci?

Rząd wycofał się z planu wprowadzenia ochrony przed niesprawiedliwym zwolnieniem od pierwszego dnia pracy. Nowy kompromis zakłada sześciomiesięczny okres, co wywołało mieszane reakcje biznesu, związków zawodowych i polityków.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet