Anglia ogranicza chipsy, colę i słodycze. Rząd odchudza obywateli

Od 1 października w Anglii zaczęły obowiązywać przepisy ograniczające promocje żywności i napojów uznanych za niezdrowe.

Zniknęły oferty typu „kup jeden produkt, a drugi otrzymasz gratis” oraz bezpłatne dolewki w restauracjach i kawiarniach. Ograniczenia obejmują zarówno sklepy stacjonarne, jak i sprzedaż internetową.

- Advertisement -

Otyłość w UK będzie kosztowała Brytyjczyków 45 miliardów funtów do 2050 roku

Według brytyjskich danych statystycznych jedna czwarta dorosłych oraz jedna piąta dzieci kończących szkołę podstawową cierpi na otyłość. Blisko 80 proc. mieszkańców kraju w najbliższych kilkunastu latach może zmagać się z nadwagą.

Ministerstwo Zdrowia ostrzega, że koszty leczenia chorób związanych z otyłością do 2050 roku mogą wynieść nawet 45 miliardów funtów. Problem porównywany jest z globalnym ociepleniem, ponieważ jego skutki dotkną nie tylko osoby otyłe, ale całe społeczeństwo.

Jakie produkty trafiły na czarną listę?

Na potrzeby nowych regulacji powstał system klasyfikacji żywności i napojów. Jako szczególnie szkodliwe uznano m.in. chipsy, czekolady, lody, ciastka, torty, niektóre rodzaje pizzy, paluszki rybne oraz słodzone napoje gazowane.

To właśnie te produkty najczęściej przyczyniają się do nadwagi u najmłodszych konsumentów. Zakazano więc emisji reklam żywności wysokokalorycznej w telewizji przed 21.00, a od stycznia 2026 roku podobne restrykcje zostaną rozszerzone także na internet. Zdaniem władz ograniczenie atrakcyjnych promocji ma pomóc w walce z epidemią otyłości zwłaszcza wśród dzieci.

Walia i Szkocja pójdą tą samą drogą

Zakaz reklam przed 21.00 ogłoszono kilka lat temu, aczkolwiek jego pełne wdrożenie przesunięto, aby dać branży spożywczej czas na przygotowanie się do zmian. Obecnie restrykcje obejmują Anglię. W 2026 roku podobne zasady wejdą w życie w Walii, a następnie w Szkocji.

Wielka Brytania traktuje problem otyłości niezwykle poważnie. Cancer Research ostrzega, że skutki kryzysu związanego z nadwagą i otyłością najmocniej odczują najubożsi mieszkańcy Wielkiej Brytanii.

Wysokie BMI prowadzi do zwiększonego ryzyka wielu chorób, w tym nadciśnienia, cukrzycy typu 2 oraz aż kilkunastu rodzajów nowotworów. Szacuje się, że każdego roku w kraju średnio blisko 23 tys. przypadków raka ma bezpośredni związek z otyłością.