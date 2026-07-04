Prośba o ograniczenie zużycia wody w UK
Prośba o ograniczenie zużycia wody w UK / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Apel o ograniczenie zużycia wody w Wielkiej Brytanii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W Wielkiej Brytanii ruszyła nowa – największa w historii – kampania dotycząca ograniczenia zużycia wody w czasie fali upałów.

Nowa kampania o wartości 75 mln funtów zachęca do ograniczenia zużycia wody o 28 litrów dziennie. Jest ona szczególnie istotna w obliczu rekordowych temperatur, które przypisuje się kryzysowi klimatycznemu.

Przewiduje się, że niedobory wody w Anglii osiągną 5 miliardów litrów dziennie do 2055 roku. Ilość ta odpowiada pojemności 2000 basenów olimpijskich. Stanie się tak w wyniku zmian klimatycznych, wzrostu populacji, a także rozwoju branż intensywnie wykorzystujących duże ilości wody, takich jak centra danych AI.

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Ograniczenie zużycia wody w ramach kampanii Let’s Save Water

Zużycie wody w Wielkiej Brytanii jest jednym z najwyższych w Europie. W ramach kampanii Let’s Save Water mieszkańcy Wysp będą zachęcani do traktowania wody jako cennego zasobu. Jej celem jest zmniejszenie dziennego zużycia o 28 litrów – czyli o dwa duże wiadra – w porównaniu z obecnym średnim zużyciem w UK wynoszącym około 140 litrów dziennie. (Dla porównania – w Niemczech i Holandii jest to 120 dziennie).

Koszt kampanii sfinansują firmy wodociągowe w ciągu czterech lat. Będą one współpracować z organem regulacyjnym Ofwat, Agencją Ochrony Środowiska, Met Office i Walijską Agencją Zasobów Naturalnych.

Prof. Thomas Webb, psycholog społeczny z Uniwersytetu w Sheffield, powiedział:

Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, by ludzie uwierzyli, że woda jest ważnym zasobem? Musimy więc zmienić założenia. Musimy uświadomić ludziom, ile wody zużywają i pomóc im postrzegać to jako wspólny wysiłek, coś, z czego mogą być dumni.

Mieszkańcy Wysp zużywają więcej wody niż Niemcy czy Holendrzy
Mieszkańcy Wysp zużywają więcej wody niż Niemcy czy Holendrzy / fot. Shutterstock

Badania przeprowadzone na potrzeby kampanii pokazują jednak, że ludzie nie mają pojęcia, ile wody zużywają. Co gorsze – zaniżają swoje zużycie około pięciokrotnie. Uważają, że zużywają około 30 litrów dziennie, podczas gdy rzeczywiste zużycie wynosi około 140 litrów.

Kampania wzywa społeczeństwo do wprowadzenia drobnych, codziennych zmian w nawykach, aby zmniejszyć zużycie wody. Takich jak branie krótszych pryszniców, korzystanie z beczek na deszczówkę w ogrodach i naprawa kapiących kranów.

Prysznice zużywają 10 litrów wody na minutę, a wymiana słuchawki prysznicowej na model oszczędzający wodę może zmniejszyć zużycie nawet o 50 proc., obniżając przy okazji rachunki za energię.

Zakaz korzystania z węży ogrodowych

Coraz częściej w lecie wchodzi w życie zakaz używania węży ogrodowych. W ubiegłym tygodniu w związku z rekordowymi upałami wprowadzono go w hrabstwie Kent. Objętych nim zostało 850 000 gospodarstw domowych, a wprowadziło go South East Water.

W przypadku obowiązywania zakazu korzystania z węża ogrodowego dotyczy to nie tylko podlewania ogródka, ale też czyszczenia prywatnego pojazdu silnikowego. Jak również napełniania basenu domowego, brodzika lub stawu. A także czyszczenie ścieżek, tarasów, ścian, okien lub sztucznych nawierzchni zewnętrznych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe egzekwują te ograniczenia na mocy Water Industry Act z 1991 roku. Osoby naruszające przepisy mogą dostać grzywnę do 1000 funtów.

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