nielegalna praca
Naloty policji są efektem zaostrzenia przez rząd polityki imigracyjnej / fot. Shutterstock.com
UKCrime
2 min.czytania

Aresztowania w UK. Fryzjerzy i kurierzy na celowniku policji

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Trwa fala nalotów na salony fryzjerskie, restauracje oraz firmy kurierskie, które – jak informuje The Standard – znalazły się w centrum działań brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ich konsekwencją jest nielegalna praca imigrantów.

Według Home Office od października 2024 do września 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili ponad 11 tys. wizyt kontrolnych w całym kraju. W wyniku kontroli zatrzymano ponad 8 tys. migrantów, z czego około 1050 osób już deportowano.

- Advertisement -

Od barber shopów po restauracje – policja zagląda w każdy kąt

Zgodnie z rządowymi statystykami liczba aresztowań wzrosła o 63 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Równocześnie liczba nalotów przeprowadzanych przez Home Office zwiększyła się o ponad połowę. To efekt zaostrzenia polityki imigracyjnej w ramach programu o nazwie „Operacja Sterling”, na który przeznaczono dodatkowe 5 milionów funtów. Celem kampanii jest wywarcie presji na pracodawców zatrudniających osoby bez prawa do pracy w Wielkiej Brytanii.

Kontrole objęły m.in. znany Promen Barbershop w Battersea, gdzie zatrzymano trzech obywateli Brazylii. Podobne inicjatywy dotknęły restauracje w centrum Londynu. W przypadku potwierdzenia nielegalnego zatrudnienia służby natychmiast poddają ich licencje przeglądowi, a części lokali grozi zamknięcie.

Luka w prawie uderza w gig economy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapowiedziało koniec z luką prawną, która dotychczas pozwalała firmom z sektora gig economy – takim jak aplikacje dostawcze – unikać odpowiedzialności finansowej za zatrudnianie nielegalnie pracowników. Tradycyjne przedsiębiorstwa, w tym salony, myjnie czy restauracje, już mogą zostać ukarane grzywną w wysokości nawet 60 tys. funtów za każdą osobę zatrudnioną niezgodnie z przepisami.

nielegalna praca
Policja szuka nielegalnych pracowników m.in. w salonach kosmetycznych, myjniach i wśród dostawców jedzenia / fot. Shutterstock.com

W planach są zmiany, które obejmą także platformy cyfrowe współpracujące z kierowcami i kurierami na zasadach samozatrudnienia. Nielegalna praca będzie zwalczana na wielu frontach.

Mahmood: koniec pobłażania dla nielegalnych pracowników

Minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood zapowiedziała zdecydowaną walkę z nielegalnym zatrudnieniem. Jak zaznaczyła, wszyscy zatrudnieni nielegalnie w salonach kosmetycznych, myjniach czy przy dostawach jedzenia zostaną zatrzymani i wydaleni.

Rząd przekonuje, że jego celem nie jest tylko ukaranie firm, lecz również zniechęcenie do nielegalnej imigracji. The Standard podkreśla, że obecna skala działań to największa fala aresztowań od momentu rozpoczęcia rejestrowania takich przypadków.

Teksty tygodnia

UK

Trwa protest kierowców autobusów. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami

Od czwartku pasażerowie w południowej i zachodniej Walii muszą liczyć się z poważnymi zakłóceniami w transporcie publicznym. BBC informuje, że kierowcy autobusów First Cymru rozpoczęli czterodniowy strajk po tym, jak odrzucili najnowszą propozycję płacową swojego pracodawcy.
UK

E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu

Rodzina Whitterów została obudzona przez silny zapach „zmywacza do paznokci”. Wkrótce potem w salonie doszło do eksplozji roweru. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. Dlaczego e-bike może eksplodować i jak zapobiec tragedii?
Irlandia

Gigantyczne zwolnienia w Amazonie. Firma wprowadza zmiany za sprawą AI

Szykują się zwolnienia w Amazonie. Wynikają z nadwyżek związanych z zatrudnieniem w czasie pandemii i przejściem na automatyzację.
Praca i finanse

Lidl otwiera nowe sklepy i szuka pracowników. Aż 66 lokacji

Lidl otwiera nowe sklepy w całej Szkocji – czy Szkoci z chęcią przyjdą na zakup.? Sieć stawia na nowoczesne, przestronne lokale, przyjazne dla klientów i pracowników. Czy przyciągnie klientów? 
UK

Od dzisiaj większa ochrona lokatorów mieszkań socjalnych

W poniedziałek, 27 października wchodzi w życie pierwszy etap Prawa Awaaba. Stanowi on większą ochronę dla lokatorów mieszkań socjalnych.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet