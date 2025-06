Aresztowano 6000 nielegalnych pracowników z zagranicy

Już tej jesieni Wizz Air otwiera nową, atrakcyjną trasę. Linie poinformowały, że rozpoczną bezpośrednie loty z Birmingham do Sybina – jednego z najpiękniejszych regionów Europy. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu, co daje turystom świetną okazję, by odkryć uroki Rumunii.