Brytyjscy lekarze winni molestowania seksualnego unikają surowych kar

Badania ujawniły, że brytyjscy lekarze winni molestowania seksualnego nie otrzymują odpowiednich kar. Wszystko przez nieskuteczne procesy dyscyplinarne.

Niemal jedna czwarta (24 procent) lekarzy uznanych za winnych molestowania seksualnego została zawieszona, ale pozwolono im wykonywać zawód. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Royal College of Surgeons (RCS). Dzieje się tak pomimo zalecenia General Medical Council (GMC) o wykreśleniu ich z rejestru lekarzy.

GMC bada skargi na lekarzy i kieruje najpoważniejsze przypadki do Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), który rozstrzyga, czy lekarze nadal mogą wykonywać zawód.

W badaniu przeanalizowano 222 nowe sprawy rozpatrywane przez MPTS w okresie od sierpnia 2023 roku do sierpnia 2024 roku. Stwierdzono, że spośród 46 udowodnionych przypadków molestowania seksualnego MPTS nałożył tę samą karę dyscyplinarną, jaką GMC zalecił w 35 przypadkach. W 11 przypadkach MPTS zdecydowało się jedynie na zawieszenie lekarza, zamiast wykreślenia go z rejestru lekarzy. W żadnym przypadku MPTS nie nałożyło surowszej kary.

Mei Nortley, chirurg naczyniowy i główna autorka badania, powiedziała:

– Mamy nadzieję, że to badanie pomoże MPTS w refleksji nad tym, czy realizuje swoje cele, czyli ochronę społeczeństwa, zapewnienie lekarzom przestrzegania standardów zawodowych i promowanie zaufania społecznego do zawodu lekarza. Zezwolenie na powrót gwałcicieli, przestępców seksualnych i osób stosujących manipulację i przymus do wykonywania zawodu lekarza podważa tę tezę.

Badania, opublikowane w „Bulletin of the Royal College of Surgeons of England”, wykazały, że wszyscy sprawcy to lekarze płci męskiej, z których ponad 80 procent zajmowało stanowiska kierownicze. W kilku przypadkach nadużycia dotyczyły wielu osób, co wskazuje na powtarzające się i systematyczne zachowania.

Przykłady kontrowersyjnych decyzji MPTS

W artykule w „British Medical Journal” autorzy przytoczyli kilka niedawnych głośnych przypadków, które „wzbudziły obawy” co do sankcji. Wśród nich znalazł się wyrok trybunału MPTS z początku tego roku, który uznał konsultanta medycyny ratunkowej winnym gwałtu. Jednak zamiast skreślić go z listy, skazał go na 12 miesięcy zawieszenia, ponieważ uznano to za „jednorazowe zdarzenie”.

Inny lekarz został oskarżony o „prześladowanie i uwodzenie” bezbronnej pacjentki od 14. roku życia, jednak został zawieszony w rejestrze tylko na 12 miesięcy. Trybunał uznał, że dowody na „refleksję, poprawę i skruchę” sprawiają, że nie trzeba wykreślać go z rejestru.

RCS stwierdziło, że wyniki obu badań wskazują, iż system regulacji medycznych „nie spełnia oczekiwań w zakresie nadużyć”. Wiceprzewodnicząca RCS, profesor Vivien Lees, stwierdziła, że badania ujawniły „głęboko niepokojące nieścisłości”. Te groziły „utrzymaniem sprawców u władzy i podważeniem zaufania do zawodu”.

Autorzy raportów zalecają „pilne i poważne” reformy, w tym lepsze szkolenia dla członków składów trybunałów, większe wsparcie dla ofiar i środki mające na celu zapewnienie, że sankcje będą w mniejszym stopniu uzależnione od subiektywnych dowodów.

Ochrona sprawców ponad bezpieczeństwo pacjentów

Dr Chelcie Jewitt, współzałożycielka Surviving in Scrubs, powiedziała, że ​​wyniki badań podkreślają, że sankcje „często stawiają ochronę kariery sprawców ponad bezpieczeństwo pacjentów i współpracowników”.

GMC oświadczyło, że przyjęło zasadę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania seksualnego. Rzecznik przekazał:

– W przypadkach niewłaściwego zachowania seksualnego często wnosimy o skreślenie lekarza z rejestru lekarzy. W przypadkach, w których uważamy, że sankcje nałożone przez niezależny trybunał są zbyt łagodne, możemy się odwołać i tak robimy. Znaczna część naszych odwołań jest rozpatrywana pozytywnie i skutkuje surowszymi sankcjami.

Z kolei rzecznik MPTS powiedział:

– Zdajemy sobie sprawę z wpływu naszej pracy i decyzji trybunału na życie wszystkich osób zaangażowanych w nasze przesłuchania. Ważne jest, aby brytyjscy lekarze mieli zapewniony sprawiedliwy proces, który pozwoli na dokładną ocenę wszystkich dowodów. Tych przedstawionych zarówno przez GMC, jak i lekarza, a trybunał podejmie bezstronną decyzję.

Rzecznik powiedział, że MPTS ma opublikować nowe wytyczne dla trybunałów 30 września.

Rząd Wielkiej Brytanii chce walczyć z problemem

Rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał:

– Nadużycia seksualne i molestowanie w jakimkolwiek środowisku opieki zdrowotnej są całkowicie niedopuszczalne. Ten raport jest niezwykle niepokojący. Oczekujemy, że pracodawcy i organy regulacyjne przeprowadzą odpowiednie dochodzenia i podejmą działania przeciwko sprawcom molestowania seksualnego.

– Rząd jest zdeterminowany, aby stworzyć kulturę, w której personel czuje się bezpiecznie. Podjęliśmy już zdecydowane działania i wprowadziliśmy pierwszą w systemie opieki zdrowotnej kartę bezpieczeństwa seksualnego. Oprócz tego wzmocniliśmy wytyczne dla zawodów medycznych dotyczące zgłaszania nadużyć. Jako rządzący dbamy o to, aby sygnaliści swobodnie zgłaszali swoje obawy, otrzymywali wsparcie oraz mieli pewność, że wysłuchamy ich i uwzględnimy ich głos.