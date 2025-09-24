oddziały ratunkowe
Opóźnienia przyczyniły się do 818 nadmiarowych zgonów / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
1 min.czytania

Kilkaset osób czekało na pomoc lekarską tak długo, aż zmarło

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W 2024 roku w Szkocji ponad 800 zgonów zostało powiązanych z wydłużonym czasem oczekiwania na przyjęcie na oddziały ratunkowe. Dane wstrząsnęły opinią publiczną, a lekarze mówią wprost o „narodowej tragedii”.

Raport Royal College of Emergency Medicine (RCEM) natychmiast stał się osią ostrych sporów między szkockimi partiami. Konserwatyści oskarżyli rząd o zaniedbania. Z kolei Partia Pracy podkreśliła, że od lat pacjenci umierają z powodu dramatycznych kolejek, a rząd nie reagował. Liberalni Demokraci ocenili, że czasy oczekiwania są „nieznośnie długie” i nie zmienia się to bez względu na to, kto stoi na czele resortu zdrowia.

- Advertisement -

Niemal 60 tys. pacjentów utkwiło w kolejce do szpitala

Za statystykami stoją osobiste dramaty rodziców, dziadków i rodzeństwa, których życie urwało się zbyt wcześnie. Pacjenci często spędzali długie godziny na korytarzach, noszach czy w prowizorycznych przestrzeniach, zamiast trafić pod odpowiednią opiekę medyczną.

Analiza przeprowadzona przez RCEM pokazała, że aż 76,5 tys. osób czekało w szkockich A&E ponad 12 godzin, co oznacza wzrost o 26 proc. w relacji z poprzednim rokiem. W tej grupie znalazło się niemal 60 tys. pacjentów oczekujących na przyjęcie do szpitala.

oddziały ratunkowe
Lekarze zaniepokojeni zgonami w związku z niewydolnością systemu mówią o „narodowej tragedii” / fot. Shutterstock.com

Korzystając z międzynarodowych wskaźników śmiertelności, specjaliści oszacowali, że opóźnienia przyczyniły się do 818 nadmiarowych zgonów. Zdaniem lekarzy poprawa przepływu pacjentów, szybsze przyjęcia na oddziały ratunkowe i sprawniejsze wypisy mogłyby ograniczyć problem.

200 milionów funtów na skrócenie kolejek w szkockich szpitalach

Minister zdrowia Neil Gray przyznał, że istnieje wyraźny związek między długim oczekiwaniem a wzrostem ryzyka śmierci. Zapowiedział pakiet inwestycji w wysokości 200 milionów funtów, który powinien pomóc w skróceniu kolejek. Dzięki nim pacjenci będą mogli szybciej skorzystać z pomocy.

Plan obejmuje wprowadzenie zespołów specjalistycznych dla osób starszych i przewlekle chorych, a także przeniesienie części opieki z sektora szpitalnego do społecznego, aby usprawnić proces zwalniania łóżek. Według rząd jest to konieczne, by złagodzić kryzys i zmniejszyć presję na służbę zdrowia.

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

System opieki społecznej w UK osiągnął „punkt krytyczny”

Raporty wskazują, że gwałtowny wzrost liczby dorosłych w wieku produkcyjnym wymagających opieki doprowadził brytyjski system opieki społecznej do „punktu krytycznego”.
Crime

Brytyjski serial kryminalny o porwanej przez Polaka modelce

"Porwana: historia Chloe Ayling" to serial kryminalny nakręcony na podstawie prawdziwych wydarzeń. Porwaniem Chloe żyła cała Brytania.
UK

Oddał torbę ubrań dla potrzebujących – dostał 400 funtów grzywny

Wielu Brytyjczyków chętnie wspiera sklepy charytatywne, oddając ubrania czy przedmioty codziennego użytku. To oczywiście zachowanie zasługujące na pochwałę, jednak pozostawienie ich przed zamkniętym lokalem lub przy przepełnionym pojemniku może skończyć się mandatem.
Praca i finanse

Główna stopa procentowa pozostaje na dotychczasowym poziomie

Bank Anglii zakończył wrześniowe posiedzenie decyzją o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 4 proc, czyli zgodnie z przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg.
Crime

Brutalna strzelanina w Wembley. Londyńska policja zamyka ulice i poszukuje sprawcy

W niedzielę, 21 września, około godziny 5:30 rano doszło do dramatycznego zdarzenia w północno-zachodnim Londynie. Strzelanina w Wembley miała miejsce przy Atlantic Crescent. Tuż obok jednego z barów i zaledwie kilka minut od stadionu Wembley.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet