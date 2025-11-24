Kontrowersyjny arystokrata szuka żony, która potrafiłaby strzelać z broni
Kontrowersyjny arystokrata szuka żony, która potrafiłaby strzelać z broni / fot. Shutterstock
UKStyl życiaŻycie w UK
2 min.Read

Brytyjski arystokrata szuka żony, która potrafiłaby strzelać z broni

Paulina Markowska
Paulina Markowska

79-letni arystokrata szuka żony, która byłaby od niego 20 lat młodsza i potrafiła strzelać z broni. Ma też inne nietypowe wymagania wobec swojej wybranki. Wśród nich mile widziane są uprawnienia do obsługi helikoptera.

Sir Benjamin Slade rozpoczął poszukiwania żony w dość nietypowy sposób. Brytyjczyk nie ukrywa, że jest arystokratą z dużą posiadłością, do której zarządzania potrzebowałby kobiety.

79-letni arystokrata szuka żony i stawia konkretne warunki

Zgodnie z wymaganiami 79-letniego arystokraty, kandydatka na jego żonę powinna być o 20 lat od niego młodsza. Zaznacza przy okazji, że na zgłoszenia kobiet powyżej 60. roku życia nie będzie odpowiadał. Ponadto wybranka nie może być spod znaku Skorpiona i powinna umieć strzelać z broni.

- Advertisement -

Leciwy mężczyzna chce także, aby przyszła żona była gotowa na zarządzanie jego rozległą 1300-akrową posiadłością w Somerset. W zamian miałaby otrzymywać 50 000 funtów rocznie.

Sir Benjamin Slade zaznaczył również, że nowa żona nie może zażywać narkotyków ani być alkoholiczką. Ponadto nie powinna pochodzić z krajów, których nazwa zaczyna się na literę „I”, a na których flagach znajduje się kolor zielony.

Uściślając swoje potrzeby 79-latek stwierdził:

Nie przeszkadzają mi Kanadyjki, Amerykanki, Niemki i Europejki z północy – tak lubię nazywać podobnych ludzi. Nie sądzę, żeby małżeństwo z Eskimoską było dla mnie. Potrzebuję tylko miłej, zwyczajnej dziewczyny ze wsi, która zna się na wielu sprawach i je rozumie.

O 20 lat młodsza wybranka

Jak już wspomnieliśmy, Sir Benjamin Slade chciałby poślubić kobietę co najmniej 20 lat młodszą od siebie. Wytłumaczył jednak, że jest to podyktowane względami podatkowymi:

Podatek od spadków wynosi 40 procent. A jedynym sposobem, w jaki mogę przekazać majątek i kolekcję dzieł sztuki itp., jest pozostawienie ich żonie bez podatku. A ta następnie rozdysponuje je między moich dalszych krewnych. Oczywiście musiałaby żyć siedem lat.

Musiałaby też być ubezpieczona, dlatego potrzebuję kobiety co najmniej o 20 lat młodszej ode mnie. Nie mogę ubezpieczyć starszej żony, więc im młodsza, tym lepiej. Oczywiście wdowa otrzymałaby procent finansowy za przekazanie spadku. To jedyny sposób na obejście podatku spadkowego – dodał Brytyjczyk.

Żona nie powinna czytać Guardiana

Wśród wymogów arystokraty wobec przyszłej żony znalazły się także nietypowe kryteria. Mężczyzna stwierdził, że jego żona „nie czyta Guardiana, jest Szkotką i ma powyżej 178 cm wzrostu”.

Ponadto szczęśliwa kandydatka powinna znać się na tańcu towarzyskim, grze w brydża i tryktraka i rozwiązywać krzyżówki. Kolejnym wymogiem jest uprawianie sportu, szybkiego marszu i pływanie.

Wśród nietypowych wymagań wobec przyszłej żony znalazło się posiadanie strzelby myśliwskiej. Atutem z kolei będą uprawnienia do obsługi helikoptera. Bardzo przydatna byłaby umiejętność zarządzania majątkiem, znajomość kwestii prawnych i rachunkowości.

79-latek stwierdził, że nie miałby nic przeciwko temu, aby jego wybranka miała już dzieci.

Mogę mieć dwóch synów, trzech byłoby lepiej. Ale jeśli będę miał dwóch synów, to uratuje sytuację. Ludzie uważają, że to seksistowskie, ale zawsze kobiety zarządzają domem. Jane Austen mówiła, że jeśli masz duży dom, potrzebujesz żony – dodał mężczyzna.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Sinclair Method (UK) – nowa droga do wolności od alkoholu

Metoda Sinclaira to rewolucyjny sposób leczenia uzależnień, który pozwala odzyskać kontrolę bez wstydu i przymusu.
Praca i finanse

Nawet 5 milionów osób może odzyskać pieniądze. Sprawdź, czy jesteś jedną z nich

Martin Lewis apeluje do wszystkich, którzy wciąż spłacają pożyczki studenckie, aby natychmiast przejrzeli swoje konta. Brytyjski ekspert finansowy ostrzega, że nawet pięć milionów osób może nieświadomie przepłacać i w konsekwencji być uprawnionych do zwrotu pieniędzy.
Crime

13-latka zadała 143 ciosy nożem. Nowe ustalenia w sprawie śmierci Marty B.

Podczas sekcji zwłok ujawniono, że Marta B. otrzymała co najmniej 143 ciosy nożem. Aż 65 z nich zadano w okolice głowy i szyi. Jedna z ran przebiła czaszkę i mózg. Takie uderzenie  – jak podkreślili biegli – wymagało użycia ogromnej siły.
UK

Nowe prawo wyczyści rynek rozrywkowy. Koniec odsprzedaży biletów po zawyżonych cenach

Fala oburzenia, która przetoczyła się przez brytyjską opinię publiczną w 2024 roku, stworzyła grunt pod jedną z najgorętszych dyskusji politycznych ostatnich miesięcy. Impulsem okazał się głośny powrót zespołu Oasis po kilkunastu latach przerwy.
UK

Czy możliwy jest mandat za brak okularów przeciwsłonecznych zimą? 237 Highway Code i jego konsekwencje

Oślepienie przez słońce – nawet zimowe – jest traktowane poważnie. Dlatego zgodnie z zasadą 237 Highway Code kierowca może dostać mandat za brak zabezpieczenia przed oślepieniem. Czyli w praktyce za brak okularów przeciwsłonecznych!

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Royal news

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet