Chore i zawszone dzieci mają chodzić do szkoły? Kontrowersyjny poradnik NHS dla rodziców

Wraz z nastaniem roku szkolnego zaczynają się choroby roznoszone przez dzieci w szkołach. A rodziców czekają dylematy czy dziecko zostawić w domu, a jeśli tak, to kto się nim zajmie. Tymczasem NHS posiada poradnik dla rodziców pod tytułem: Czy moje dziecko jest zbyt chore, żeby iść do szkoły? Z niego możemy się min. dowiedzieć, że dziecko przeziębione albo z opryszczką może chodzić do szkoły. Również wszawica nie jest powodem do zostawienia dziecka w domu.

Decyzja, czy zatrzymać chore dziecko w domu i nie posyłać go do szkoły może być trudna. Szczególnie jeśli z jednej strony rodzic ma trudności z zapewnieniem mu opieki, a z drugiej strony chce, aby wydobrzało i nie zarażało innych. Rodzice wielokrotnie rozważają wszystkie za i przeciw zanim podejmą decyzję. Tymczasem istnieją oficjalne wytyczne dotyczące ochrony zdrowia oraz postępowania w przypadku konkretnych chorób zakaźnych. Określają one, kiedy dziecko powinno zostać w domu, a kiedy może chodzić do szkoły (lub placówki opiekuńczej).

Część porad wydaje się absurdalna, bo prowadzi do rozprzestrzeniania chorób. Rodzice dzieci borykających się z nawracającą wszawicą, z pewnością będą zdumieni, kiedy przeczytają, że NHS oficjalnie doradza, aby dzieci z wszami chodziły do szkoły. Wyjaśnia to lekkomyślne podejście szkół do tematu wszawicy, której epidemie to zmora niejednego polskiego rodzica.

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Kiedy chore dziecko może iść do szkoły?

Ta część poradnika wywołuje dość duże kontrowersje. Bowiem wśród chorób, które nie uzasadniają zatrzymania dziecka w domu jest min. COVID, opryszczka, a nawet zarażenie wszami. Wielu rodziców krytykuje rząd za takie podejście do tematu, bowiem są to choroby zakaźne i wpływają na całe klasy a nawet szkoły. Posyłając chore dzieci do szkoły narażamy inne, a choroby zdają się nie kończyć.

Wszawica jest to osobny temat, bowiem plaga nieleczonych wszawic to zmora niejednego rodzica.

Opryszczka

Według poradnika, nie ma potrzeby zatrzymywania dziecka w domu z powodu opryszczki. Należy jednak zachęcać dziecko, aby nie dotykało pęcherzyka i nie całowało innych osób, dopóki opryszczka jest obecna. Nie powinno również dzielić się z innymi np. kubkami czy ręcznikami.

Zapalenie spojówek

Dziecko z zapaleniem spojówek nie musi być wykluczone ze szkoły, chyba że czuje się bardzo źle.

COVID-19

Jeżeli dziecko ma łagodne objawy, takie jak katar, ból gardła lub lekki kaszel, ale czuje się wystarczająco dobrze, może chodzić do szkoły. Jednocześnie poradnik wskazuje, że dzieci z objawami COVID-19 nie muszą już wykonywać szybkiego testu antygenowego. A następnie, że jeżeli jednak dziecko uzyskało pozytywny wynik testu na COVID-19, powinno, w miarę możliwości, pozostać w domu i unikać kontaktu z innymi osobami przez 3 dni od dnia wykonania testu. Jest to dość absurdalne i wykluczające się. Bowiem, aby wiedzieć, że dziecko ma COVID jednak należy wykonać test.

Rumień zakaźny (choroba „spoliczkowanych policzków”)

Nie ma potrzeby zatrzymywania dziecka w domu z powodu rumienia zakaźnego. Gdy pojawi się charakterystyczna wysypka, dziecko nie jest już zakaźne. Jeśli podejrzewasz, że dziecko ma rumień zakaźny, poinformuj o tym szkołę lub nauczyciela.

Wszy głowowe i gnidy

Ta część zaleceń wzbudza największe kontrowersje, szczególnie wśród polskich rodziców. Wiedzą oni jak trudno wytępić wszy, jeśli nie wszyscy rodzice o to dbają. A wiadome jest, że plagi wszawic w UK nękają całe klasy, bo dzieci nie są leczone i chodzą do szkoły. Szkoły również nic nie robią z powracającymi wszawicami. Jednak jak ma być inaczej, skoro sam rząd twierdzić, że wszy głowowe nie są powodem do pozostawienia dziecka w domu.

Owsiki

Owsiki nie są powodem, aby zatrzymywać dziecko w domu i nie posyłać go do szkoły. W sprawie leczenia można skonsultować się z farmaceutą, który może polecić odpowiedni preparat.

Kaszel i przeziębienie

Dziecko może chodzić do szkoły z łagodnym kaszlem lub objawami przeziębienia, takimi jak katar, ból gardła czy ból głowy, pod warunkiem że poza tym czuje się dobrze i nie ma gorączki.

Kiedy dziecko powinno zostać w domu?

Gorączka

Według poradnika jeśli dziecko ma wysoką temperaturę, powinno zostać w domu i nie chodzić do szkoły, dopóki temperatura nie wróci do normy.

Zapalenie ucha

Jeśli towarzyszy mu ból ucha i gorączka dziecko powinno zostać w domu.

Ospa wietrzna

Jeśli dziecko ma ospę wietrzną, powinno pozostać w domu do czasu, aż wszystkie wykwity pokryją się strupami.

Zwykle następuje to około 5 dni po pojawieniu się pierwszych zmian skórnych.

Liszajec zakaźny

Jeśli dziecko ma liszajec zakaźny, potrzebuje leczenia zaleconego przez farmaceutę lub lekarza, często antybiotyków.

Dziecko powinno pozostać w domu do czasu, aż wszystkie zmiany pokryją się strupami i zagoją, albo przez 48 godzin od rozpoczęcia antybiotykoterapii.

Zachęcaj dziecko do regularnego mycia rąk i niepożyczania innym dzieciom ręczników, kubków ani innych osobistych przedmiotów.

Odra

Jeśli podejrzewasz u dziecka odrę, powinno ono zostać zbadane przez lekarza. Przed wizytą należy telefonicznie skontaktować się z przychodnią, ponieważ odra bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Dziecko powinno pozostać poza szkołą przez co najmniej 4 dni od pojawienia się wysypki.

Płonica (szkarlatyna)

Jeśli dziecko ma płonicę (szkarlatynę), potrzebuje antybiotyku przepisanego przez lekarza. Bez leczenia dziecko może pozostawać zakaźne przez 2–3 tygodnie. Do szkoły może wrócić 24 godziny po rozpoczęciu antybiotykoterapii.

Wymioty i biegunka

Dziecko, które ma biegunkę lub wymioty, powinno pozostać w domu i nie chodzić do szkoły przez co najmniej 48 godzin od ostatniego epizodu wymiotów lub biegunki.

Oznacza to, że do szkoły może wrócić dopiero wtedy, gdy przez pełne 2 dni nie miało ani wymiotów, ani biegunki.

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