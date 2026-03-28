Praca z wysokimi zarobkami w UK. Jak ją dostać?

O pracę na Wyspach jest coraz trudniej, a bezrobocie rośnie. Natomiast sama wysokość zarobków jest coraz mniej zadowalająca. Jakie zatem zawody na obecnym rynku pracy zagwarantują najwyższe pensje?

Niedawno pisaliśmy, że bezrobocie w Wielkiej Brytanii osiągnęło najwyższy poziom od ponad pięciu lat. Ponadto wzrost płac jest również najniższy od pięciu lat. Wprawdzie zarobki rosną szybciej niż inflacja, jednak znacznie wolniej niż wcześniej. Z danych ONS wynika, że średnie zarobki spadły do 3,8 proc.

Ile wynosi średnie wynagrodzenie w UK?

Najnowsze dane pochodzą ze spisu powszechnego z 2021 roku, corocznego badania godzin pracy i zarobków (Annual Survey for Hours and Earnings) oraz raportu o zatrudnieniu i rynku pracy (Employment and Labour Market Report) Urzędu Statystyk Narodowych (Office for National Statistics).

Według ONS mediana miesięcznego wynagrodzenia w lutym na Wyspach wyniosła 2586 funtów. Odpowiada to rocznej pensji w wysokości 31 032 funtów brutto. Natomiast wśród pracowników przemysłu średni dochód wyniósł w styczniu 724 funty tygodniowo. Odpowiada to rocznej pensji przed opodatkowaniem w wysokości 38 584 funtów.

Praca z wysokimi zarobkami – w jakich zawodach?

Na pracę z wysokimi zarobkami mogą liczyć między innymi piloci, którzy od paru lat utrzymują się na szczycie listy. Zarabiają oni wraz z kontrolerami ruchu lotniczego średnio 91 208 funtów rocznie. Ponadto imponującymi wynagrodzeniami mogą poszczycić się dyrektorzy IT (81 588 funtów rocznie), a także dyrektorzy ds. marketingu i sprzedaży (80 912 funtów).

Podobnie znacznie więcej niż wynosi średnia mediana zarabiają dyrektorzy ds. logistyki i zarządzania magazynem (73 840 funtów), dyrektorzy szkół (71 656 funtów) i lekarze specjaliści (73 320 funtów).

Jak dostać dobrze płatną pracę?

Zdobycie dobrze płatnej pracy zajmuje często wiele lat nauki, szkoleń i przede wszystkim doświadczenia zawodowego. Zasada jest prosta – im większe doświadczenie i umiejętności w danej dziedzinie i na danym stanowisku, tym wyższe wynagrodzenie. To jeden z głównych powodów, dla których najwyższa mediana zarobków przypada na starsze grupy wiekowe, zazwyczaj w wieku od 40 do 59 lat.

Specjaliści twierdzą jednak, że można skorzystać z paru wskazówek, aby zwiększyć swój potencjał zarobkowy. Oto one:

1.Jasny plan

Warto mieć plan swojej ścieżki zawodowej. Dzięki niemu łatwiej określić, gdzie chcemy się znaleźć za pięć lub dziesięć lat. A przede wszystkim, jakie szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie będziemy musieli zdobyć, aby to osiągnąć.

2. Szkolenia oraz zdobycie umiejętności i doświadczenia

Im więcej umiejętności i doświadczenia zdobędziemy, tym większe prawdopodobieństwo, że otrzymamy awans lub zatrudnienie na wyższych stanowiskach w nowych firmach. Warto także samemu inwestować w podwyższanie swoich kwalifikacji, gdyż wtedy jesteśmy bardziej niezależni w kierowaniu naszą karierą.

3. Przeprowadzenie rozeznania na rynku pracy

Warto także dowiedzieć się, jakie są średnie wynagrodzenia na stanowiskach, którymi jesteśmy zainteresowani i to na różnych poziomach. Może to pomóc w ubieganiu się o awans lub zmianie pracodawcy.

4. Gotowość na relokację

Chociaż w Wielkiej Brytanii niewiele ponad jedna czwarta (28 proc.) pracujących dorosłych pracowała w systemie hybrydowym w okresie od stycznia do marca 2025 roku, to według ONS, liczba ta rośnie.

Ponieważ lokalizacja pracy może wpływać na wynagrodzenie, warto zastanowić się, czy jesteśmy gotowi podróżować lub przeprowadzić się, aby potencjalnie zarabiać więcej. Należy jednak zrównoważyć każdy wzrost wynagrodzenia wyższymi kosztami zakwaterowania i transportu w niektórych miastach, czego najlepszym przykładem jest Londyn.

5. Zachowanie elastyczności

Konkurencja o pracę dla absolwentów jest rekordowo wysoka – według danych Instytutu Pracodawców Studentów. Jeśli dopiero zaczynamy swoją przygodę na rynku pracy, zachowajmy otwarty umysł co do branży, do której chcemy dołączyć, lub pracy, którą chcemy w niej wykonywać. Każde doświadczenie jest przydatne i możemy kontynuować aplikowanie na bardziej odpowiednie stanowiska, jednocześnie zarabiając.