Bezpłatne testy na poziom cholesterolu dostępne w aptekach w Anglii

NHS w Anglii oferuje bezpłatne testy na poziom cholesterolu dostępne w aptekach. Mają one na celu identyfikację osób zagrożonych zawałem serca lub udarem mózgu.

W ramach programu NHS mieszkańcy Anglii będą mogli skorzystać z siedmiominutowych bezpłatnych testów na poziom cholesterolu dostępnych w aptekach.

Bezpłatne testy na poziom cholesterolu

Osoby w wieku od 40 do 84 lat, które nie są w ciąży i nie miały wykonanego badania krwi w ciągu ostatniego roku, będą mogły zgłosić się na badanie. Krew będzie pobierana z opuszki palca za pomocą lancetu – małego, ostrego narzędzia medycznego służącego do nakłuwania skóry – i natychmiast analizowana. Farmaceuta przepisujący leki może następnie udzielić porady dotyczącej stylu życia i ustalić, czy konieczne jest leczenie, takie jak statyny.

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Pacjenci otrzymają kopię swoich wyników e-mailem. W ramach konsultacji klinicznej z farmaceutą przepisującym leki, zostanie im również zaproponowane badanie ciśnienia krwi.

David Webb, dyrektor ds. farmaceutycznych w Anglii, powiedział, że apteki mogą stanowić kluczową pierwszą linię obrony przed poważnymi chorobami.

– Ułatwiając ludziom szybkie i wygodne badanie poziomu cholesterolu w ich lokalnych punktach handlowych, możemy wcześniej wykryć tykające bomby zegarowe, pomagając im podjąć działania i zapobiec zawałom serca oraz udarom mózgu, zanim do nich dojdzie – powiedział.

Sukces programu pilotażowego

Szczegóły programu – pierwszego tego typu na świecie – zostały ogłoszone podczas dorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium, największej na świecie konferencji kardiologicznej.

Jego wdrożenie jest następstwem udanego pilotażu przeprowadzonego w północnym Londynie przez Barts Health NHS Trust we współpracy z UCLPartners. A także organizacją charytatywną Heart UK zajmującą się cholesterolem, w ramach którego 2493 pacjentów poddano badaniom.

W pierwszej fazie ogólnokrajowego wdrożenia około 100 aptek NHS w całej Anglii rozpocznie oferowanie badań kontrolnych od tej jesieni.

Alison McGovern, minister zdrowia, powiedziała, że​ „dokładnie taki rodzaj innowacji”, chciałaby zobaczyć w całym NHS.

– Ułatwiamy ludziom wcześniejsze wykrywanie potencjalnych problemów i podejmowanie działań w celu ochrony swojego zdrowia. Wczesne wykrywanie może pomóc w zapobieganiu poważnym schorzeniom, takim jak zawały serca i udary mózgu. Pomagamy ludziom zachować zdrowie na dłużej, jednocześnie zmniejszając obciążenie służby zdrowia w NHS – powiedziała.

U prawie co piątego pacjenta (19 proc.) stwierdzono wysokie ryzyko zawału serca lub udaru mózgu możliwe w ciągu następnej dekady. Osoby te otrzymały poradę i skierowano je na leczenie. W rezultacie co najmniej 88 osób rozpoczęło przyjmowanie statyn.