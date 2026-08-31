Bezpłatne testy na poziom cholesterolu
Bezpłatne testy na poziom cholesterolu / fot. Shutterstock
UKZdrowieŻycie w UK
1 min.czytania

Bezpłatne testy na poziom cholesterolu dostępne w aptekach w Anglii

Paulina Markowska
Paulina Markowska

NHS w Anglii oferuje bezpłatne testy na poziom cholesterolu dostępne w aptekach. Mają one na celu identyfikację osób zagrożonych zawałem serca lub udarem mózgu.

W ramach programu NHS mieszkańcy Anglii będą mogli skorzystać z siedmiominutowych bezpłatnych testów na poziom cholesterolu dostępnych w aptekach.

Bezpłatne testy na poziom cholesterolu

Osoby w wieku od 40 do 84 lat, które nie są w ciąży i nie miały wykonanego badania krwi w ciągu ostatniego roku, będą mogły zgłosić się na badanie. Krew będzie pobierana z opuszki palca za pomocą lancetu – małego, ostrego narzędzia medycznego służącego do nakłuwania skóry – i natychmiast analizowana. Farmaceuta przepisujący leki może następnie udzielić porady dotyczącej stylu życia i ustalić, czy konieczne jest leczenie, takie jak statyny.

- Advertisement -

Pacjenci otrzymają kopię swoich wyników e-mailem. W ramach konsultacji klinicznej z farmaceutą przepisującym leki, zostanie im również zaproponowane badanie ciśnienia krwi.

David Webb, dyrektor ds. farmaceutycznych w Anglii, powiedział, że apteki mogą stanowić kluczową pierwszą linię obrony przed poważnymi chorobami.

Ułatwiając ludziom szybkie i wygodne badanie poziomu cholesterolu w ich lokalnych punktach handlowych, możemy wcześniej wykryć tykające bomby zegarowe, pomagając im podjąć działania i zapobiec zawałom serca oraz udarom mózgu, zanim do nich dojdzie – powiedział.

Około 100 aptek NHS w całej Anglii rozpocznie oferowanie badań kontrolnych od tej jesieni
Około 100 aptek NHS w całej Anglii rozpocznie oferowanie badań kontrolnych od tej jesieni / fot. Shutterstock

Sukces programu pilotażowego

Szczegóły programu – pierwszego tego typu na świecie – zostały ogłoszone podczas dorocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Monachium, największej na świecie konferencji kardiologicznej.

Jego wdrożenie jest następstwem udanego pilotażu przeprowadzonego w północnym Londynie przez Barts Health NHS Trust we współpracy z UCLPartners. A także organizacją charytatywną Heart UK zajmującą się cholesterolem, w ramach którego 2493 pacjentów poddano badaniom.

W pierwszej fazie ogólnokrajowego wdrożenia około 100 aptek NHS w całej Anglii rozpocznie oferowanie badań kontrolnych od tej jesieni.

Alison McGovern, minister zdrowia, powiedziała, że​ „dokładnie taki rodzaj innowacji”, chciałaby zobaczyć w całym NHS.

Ułatwiamy ludziom wcześniejsze wykrywanie potencjalnych problemów i podejmowanie działań w celu ochrony swojego zdrowia. Wczesne wykrywanie może pomóc w zapobieganiu poważnym schorzeniom, takim jak zawały serca i udary mózgu. Pomagamy ludziom zachować zdrowie na dłużej, jednocześnie zmniejszając obciążenie służby zdrowia w NHS – powiedziała.

U prawie co piątego pacjenta (19 proc.) stwierdzono wysokie ryzyko zawału serca lub udaru mózgu możliwe w ciągu następnej dekady. Osoby te otrzymały poradę i skierowano je na leczenie. W rezultacie co najmniej 88 osób rozpoczęło przyjmowanie statyn.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Opcje opieki zdrowotnej dla polskich rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii

Największym zaskoczeniem dla rodzin przyjeżdżających z Polski nie jest...

System kierowania na badania raka piersi w UK nie działa. 95% kobiet pozostaje bez diagnozy

Dla wielu kobiet różnica między późnym wykryciem choroby a wczesną diagnozą może oznaczać różnicę zawieszenie między skutecznym leczeniem a życiem.

NHS będzie nagradzać osoby, które chodzą 30 minut dziennie

NHS będzie rozdawać nagrody za chodzenie około 30 minut dziennie. Regularny limit dzienny pozwoli na pokonanie dystansu 42 km w ciągu miesiąca.

Pacjenci w UK narażeni na poważne powikłania po implantach

Sztuczne dyski przez lata wszczepiane osobom z uszkodzeniami odcinka szyjnego kręgosłupa okazały się wadliwe.

AI nie wykryła raka? Na ławie oskarżonych zasiądzie lekarz

Sztuczna inteligencja regularnie się myli i ktoś za jej błędy musi odpowiedzieć.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Prawie 500 przypadków salmonelli w UK. Trop prowadzi do importowanych jaj

Brytyjscy eksperci wskazują, że bezpiecznym wyborem pozostają jaja produkowane w Wielkiej Brytanii, w tym te oznaczone znakiem British Lion lub pochodzące z systemu Laid in Britain.
UK

Wówczas Twoje śmieci zostaną na podjeździe!

Czy wiesz kiedy Twoje śmieci zostaną na podjeździe? Mieszkańcy UK stosują dziwne metody na oszczędności, ale osoby odbierające odpady są na nie wyczuleni!
UK

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy pod kątem wyższego podatku

Inspektorzy z HMRC będą sprawdzać domy w całej Wielkiej Brytanii, aby ustalić, czy ich właściciele powinni płacić wyższy podatek.
UK

Wyciek PESEL – można już sprawdzać czy nasze dane zostały skradzione

10 sierpnia doszło do jednego z największych wycieków danych...
UK

FSA wydała ważny komunikat w sprawie jajek i salmonelli

W Wielkiej Brytanii rośnie liczba przypadków salmonellozy. Mieszkańców Wysp...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie