Gigant budowlany zatrudni 2000 osób w Wielkiej Brytanii

W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie 2000 nowych miejsc pracy w budowlance-infrastrukturalnej. Gigant w branży – Balfour Beatty poinformował o dużej rekrutacji.

Balfour Beatty zamierza stworzyć 2000 nowych miejsc pracy w budowlance-infrastrukturalnej. Gigant w branży ogłosił plany zwiększenia zatrudnienia w Wielkiej Brytanii o 2000 osób w ciągu najbliższych dwóch lat.

Nowe miejsca pracy w budowlance-infrastrukturalnej

Połowa nowych pracowników w Balfour Beatty ma być zatrudniona w ramach programów praktyk zawodowych, programów dla absolwentów, staży oraz szkoleń. Firma poinformowała, że jej kadra powiększy się do 16 000 osób. Oznacza to wzrost o 30 proc. w ciągu czterech lat, w miarę jak przedsiębiorstwo zwiększa skalę działań, by realizować kluczowe inwestycje infrastrukturalne nowej generacji.

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Minister ds. biznesu Jonathan Reynolds skomentował to słowami:

– To dokładnie to, co chcemy widzieć. Duża brytyjska firma wspierająca kraj i tworząca kolejne 2000 miejsc pracy. Czeka nas ogrom pracy, aby w ciągu najbliższych kilku lat pobudzić wzrost gospodarczy w każdym zakątku kraju. Dlatego inwestowanie przez brytyjskie firmy w tutejszych pracowników oraz szkolenie kolejnego pokolenia fachowców to naprawdę świetna wiadomość.

Szansa dla osób zdobywających nowe kwalifikacje

Spółka zapowiedziała, że istotną część procesu rekrutacji stanowić będą osoby na początku swojej drogi zawodowej. Obecnie praktykanci, absolwenci, stażyści i osoby odbywające szkolenia stanowią już około 9 proc. brytyjskiej kadry Balfour Beatty.

Philip Hoare, dyrektor generalny grupy, powiedział:

– Ambitne plany Wielkiej Brytanii w zakresie infrastruktury zostaną zrealizowane tylko wtedy, gdy kraj będzie dysponował odpowiednim potencjałem, możliwościami i kompetencjami, by je urzeczywistnić. Zwiększenie zatrudnienia o 2000 osób to wyraźny dowód zaufania do rynku. Świadczy to o skali nadchodzących możliwości oraz o naszym zaangażowaniu w inwestowanie w ludzi, projekty i wiedzę techniczną, które będą napędzać przyszłość Wielkiej Brytanii.

Balfour Beatty posiada placówki w całej Wielkiej Brytanii, w tym oddział Regional Civils w Warrington. A także centra zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii w Derby i Motherwell.