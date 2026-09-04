Pogrzeb Jakuba Matusiaka. Skrócone lekcje i specjalne patrole. Policja przygotowuje się na tłumy, protesty i zamieszki

Dziś, 4 września, odbędzie się pogrzeb Jakuba Matusiaka, 23-latka, który zginął w tragicznym wypadku na A66. Jechał w aucie, które poruszało się pod prąd. Samochód ten zderzył się z prawidłowo jadącym radiowozem. Sprawa budzi wiele kontrowersji! Uroczystość zaplanowano w St John’s Church przy Normanby Road w South Bank, w rejonie Middlesbrough.

Na pogrzeb mają przyjechać liczni żałobnicy. Władze spodziewają się dużego zgromadzenia w okolicy kościoła. Według informacji służb w rejonie Normanby Road mogą pojawić się także liczne motocykle i quady. Tak duża liczba osób może poważnie utrudnić ruch.

To właśnie obawy o bezpieczeństwo i komunikację sprawiły, że kilka lokalnych szkół zdecydowało się skrócić piątkowe zajęcia.

- Advertisement -

Pogrzeb Jakuba Matusiaka. Cztery szkoły zakończą lekcje wcześniej

Cztery szkoły w okolicy South Bank zamkną się w piątek wcześniej niż zwykle. Placówki chcą w ten sposób ograniczyć ryzyko związane z tłumami oraz utrudnieniami komunikacyjnymi.

South Bank Primary School zakończy zajęcia w południe. Dyrekcja tłumaczy, że decyzja ma zapewnić bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów. Szkoła przewiduje, że w okolicy pojawi się wiele osób, a ruch drogowy będzie znacznie większy niż zwykle.

Wcześniej zakończy zajęcia także Outwood Academy Normanby. Decyzję podjęto po rozmowach lokalnych dyrektorów szkół z władzami samorządowymi.

W przypadku Archway Academy w Teesville zajęcia zakończą się o 11:45. St Margaret Clitherow’s Catholic Primary School w South Bank zamknie placówkę o 12:15.

Władze lokalne zdecydowały również, że Mackenzie Thorpe Centre pozostanie zamknięte przez cały dzień.

Kierowcy muszą liczyć się z korkami

Największych utrudnień można spodziewać się w piątkowe popołudnie. Cleveland Police przewiduje zwiększony ruch w godzinach od 15:00 do 17:00.

Problemy mogą pojawić się w South Bank, na Normanby Road w kierunku Teesville, a także w Ormesby, Marton i na Acklam Road. Policja współpracuje z lokalnymi służbami drogowymi, aby odpowiednio kierować ruchem i ograniczyć zatory.

Mieszkańcy muszą więc przygotować się na dłuższy czas przejazdu. Utrudnienia mogą dotknąć zarówno kierowców, jak i osoby korzystające z transportu publicznego.

Policja przygotowana na duże zgromadzenie

Cleveland Police zapewnia, że przygotowała plan bezpieczeństwa. Funkcjonariusze będą monitorować sytuację i współpracować z władzami odpowiedzialnymi za organizację ruchu.

Policja podkreśla, że duże zgromadzenie samo w sobie oznacza konieczność dodatkowych działań. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników pogrzebu, mieszkańców oraz osób poruszających się po okolicy.

Służby chcą również ograniczyć wpływ wydarzenia na codzienne życie mieszkańców. Szczególną uwagę zwrócą na drogi w pobliżu kościoła i miejsca, w których może gromadzić się większa liczba osób.

Tragiczny wypadek na A66

Jakub Matusiak był jednym z pięciu młodych mężczyzn, którzy zginęli 22 sierpnia w katastrofie na A66. Volkswagen Passat jechał niewłaściwym kierunkiem po dwupasmowej drodze i zderzył się czołowo z oznakowanym samochodem policyjnym. W Passacie znajdowali się Jakub Matusiak, Cole Worthy, Theo Rae, Makai Saddington i Michael Cahill. Wszyscy zginęli.

Śmierć ponieśli także dwaj policjanci jadący drugim samochodem. Byli to PC Matthew Blades i PC Tom Clough. Łącznie w katastrofie zginęło siedem osób.

Wcześniejsze uroczystości zakończyły się zamieszkami

Obawy służb mają także związek z wydarzeniami, które miały miejsce podczas wcześniejszego czuwania poświęconego pamięci jednej z ofiar. Podczas zgromadzenia w Haswell w hrabstwie Durham doszło do zamieszek. Podpalono kilka samochodów. Wydarzenie wywołało reakcję policji i krytykę ze strony części parlamentarzystów.

Dlatego piątkowy pogrzeb będzie dla służb wydarzeniem wymagającym szczególnej uwagi. Policja chce zapobiec powtórzeniu się podobnych sytuacji i zapewnić spokojny przebieg uroczystości.

Dla mieszkańców będzie to trudny dzień

Pogrzeb Jakuba Matusiaka zgromadzi wiele osób, a South Bank musi przygotować się na zwiększony ruch. Zamknięcie szkół wcześniej nie wynika z samego pogrzebu, lecz z przewidywanych skutków dużego zgromadzenia.

Władze chcą uniknąć sytuacji, w której uczniowie, rodzice i nauczyciele będą opuszczać szkoły w czasie największego natężenia ruchu.

Piątek będzie więc dniem szczególnym dla całej lokalnej społeczności. Rodzina i bliscy pożegnają 23-letniego Jakuba Matusiaka. Jednocześnie policja i samorząd będą musiały zadbać o bezpieczeństwo oraz sprawne funkcjonowanie miasta w czasie dużego zgromadzenia.