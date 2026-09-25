Ceny sera i masła mogą wzrosnąć przez spadek produkcji mleka
Ceny sera i masła mogą wzrosnąć przez spadek produkcji mleka / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Ceny sera i masła gwałtownie wzrosną. Drastyczny spadek produkcji mleka

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Organizacja Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) podała, że ceny sera i masła mogą wzrosnąć. Ze względu na to, że w okresie letnim hodowcy bydła stracili mleko o wartości ponad 83 mln funtów.

Tegoroczne rekordowo upalne lato miało duży wpływ na produkcję mleka. Z analizy danych branżowych wynika, że hodowcy bydła dostarczyli o 240 milionów litrów mleka mniej niż przewidywano. ECIU twierdzi, że ekstremalne temperatury miały bezprecedensowy wpływ na wielkość produkcji.

Niedobór mleka będzie miał wpływ na ceny sera i masła

W ciągu czterech miesięcy odnotowano 87 dni, w których wielkość dostaw mleka spadła poniżej oczekiwanych norm w porównaniu z analogicznymi okresami w latach 2008-2025. Łącznie – jak podaje ECIU – hodowcy stracili mleko o wartości ponad 83 milionów funtów. Ilość ta wystarczyłaby do napełnienia ponad miliarda szkolnych kartoników z mlekiem.

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Jak już wspomnieliśmy – wpływ na tę sytuację miało tegoroczne lato, w czasie którego wystąpiło pięć silnych fal upałów. Ponadto mieliśmy też do czynienia z historycznie długimi okresami bez opadów, co doprowadziło do suszy. Rolnicy w Anglii i Walii zmagali się ze złymi warunkami wypasu, słabymi zbiorami i negatywnym wpływem upału na zdrowie i kondycję zwierząt.

Rolnicy twierdzą jednak, że zgromadzili wcześniej w tym roku pewną nadwyżkę, która częściowo zrekompensowała straty w ilości mleka poniesione w okresie letnim. Według nich spadek prognozowanych dostaw mleka raczej nie wpłynie znacząco na podaż ani ceny. Choć może wywołać skutki dla rynku produktów mleczarskich, takich jak odtłuszczone mleko w proszku, ser czy masło.

Rolnicy skarżą się, że susza ma wpływ na coraz mniejszą liczbę krów w gospodarstwach
Rolnicy skarżą się, że susza ma wpływ na coraz mniejszą liczbę krów w gospodarstwach / fot. Shutterstock

Kryzys klimatyczny odbija się na rolnictwie

Organizacja ECIU ostrzega, że dane te obrazują, jak poważnie zmiany klimatu mogą odbić się na wielkości produkcji w brytyjskich gospodarstwach mleczarskich. Uszczuplając dodatkowo i tak już skromne dochody rolników.

Tom Cantillon, starszy analityk ECIU, stwierdził:

W obliczu kurczenia się brytyjskiego pogłowia bydła mlecznego, z każdym kolejnym tego typu wstrząsem coraz trudniej będzie się podnieść. Przez wiele miesięcy produkcja w brytyjskich gospodarstwach mleczarskich utrzymywała się poniżej letnich norm. A w sierpniu skala negatywnych skutków była większa niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich 18 lat. Utrata 83 milionów funtów nastąpiła w roku, w którym wielu rolników i tak już prowadziło produkcję ze stratą.

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