Kupno tańsze niż wynajem? Imigranci przejmują rynek mieszkaniowy w Holandii

W ciągu ostatnich pięciu lat podwoiła się liczba imigrantów kupujących domy w Holandii. Do zakupu są zmuszani przez coraz większe problemy z wynajmem i czynszami.

Holenderskie stowarzyszenie agentów nieruchomości NVM podało, że bardzo wzrosła liczba imigrantów kupujących domy w Holandii. Powodem jest fakt, że coraz trudniejsze jest znalezienie mieszkania do wynajęcia.

Domy w Holandii łatwiej kupić niż wynająć

Liczba domów sprzedawanych imigrantom w Holandii podwoiła się z 0,8 proc. w 2020 roku do 1,6 proc. w pierwszej połowie 2025 roku. Warto jednak wspomnieć, że jest to niewielki spadek w porównaniu z 2024 rokiem. Wtedy to imigranci stanowili 1,8 proc. kupujących. Prawdopodobnie przyczyną był spadek migracji wykwalifikowanych pracowników.

Zgodnie z tym, co podaje NVM, obcokrajowcy częściej kupują niż wynajmują. Przyczyną są wysokie koszty wynajmu i ograniczona dostępność nieruchomości na wynajem. W rzeczywistości 60 proc. agentów nieruchomości współpracowało z imigrantami, którzy pierwotnie chcieli wynajmować lokum. Ostatecznie zdecydowali się jednak na zakup nieruchomości ze względu na problemy, które mieli ze znalezieniem mieszkania do wynajęcia.

Imigranci mogą liczyć na ulgi przy zakupie domów w Holandii
Imigranci mogą liczyć na ulgi przy zakupie domów w Holandii / fot. Shutterstock

Imigranci obwiniani za kryzys mieszkaniowy

Imigranci mieszkający w Holandii dłużej niż trzy lata chętniej kupują domy. Ponadto dzięki 30-procentowej uldze podatkowej (dla wykwalifikowanych pracowników z zagranicy), która pozwala otrzymywać 30 proc. swoich wynagrodzeń wolnych od podatku i uzyskać wyższy kredyt hipoteczny, zakup domu staje się bardziej atrakcyjny od wynajmu.

Niestety przez to imigranci są obwiniani za kryzys mieszkaniowy. Kilka organizacji, w tym Holenderskie Stowarzyszenie Lokatorów (Woonbond), Triodos Bank, CNV Jongeren, FNV Young & United i Narodowy Związek Studentów (LSVb), wzywa rząd do zniesienia 30-procentowego podatku dla wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Twierdząc, że obcokrajowcy windują ceny nieruchomości.

Nie rozumiemy, dlaczego tak dużo inwestuje się w przyciąganie zagranicznych pracowników, skoro tak wielu Holendrów nie stać na zakup domu – powiedział AD Maarten Wiedemeijer z Woondbond.

Co jednak istotne – wcześniej przedstawiciel ONZ podkreślił, że winna niedoboru mieszkań jest holenderska polityka mieszkaniowa, a nie imigracja. Fakt, że mniej niż 2 proc. holenderskich mieszkań jest kupowanych przez obcokrajowców, tylko potwierdza tę tezę.

Okazuje się, że 50 – 60 proc. nabywców mieszkań w niektórych dzielnicach Eindhoven i Veldhoven to imigranci. Ale w innych obszarach odsetek ten jest znacznie niższy. 85 proc. transakcji najmu z udziałem imigrantów ma miejsce zaledwie w 16 z 342 gmin. A 60 proc. wszystkich najemców będących imigrantami mieszka w Amsterdamie lub Hadze.

