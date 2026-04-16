Część usług bankowych zniknie. Wypłać pieniądze przed 26.04.2026

Tesco Bank kończy kolejny etap wycofywania się z tradycyjnej bankowości detalicznej. Najnowsza zmiana dotyczy usługi Clubcard Pay+, która zostanie definitywnie zamknięta 26 kwietnia 2026 roku. Po tej dacie część usług bankowych zniknie.

Oznacza to, że wszyscy użytkownicy tego produktu powinni przed tym terminem wypłacić lub przelać środki zgromadzone na rachunku. Wówczas unikną opóźnień w odzyskaniu pieniędzy po zamknięciu konta.

Część usług bankowych zniknie. Czym było Clubcard Pay+

Clubcard Pay+ było przedpłaconym kontem płatniczym połączonym z kartą, które umożliwiało codzienne płatności, zarządzanie wydatkami przez aplikację mobilną oraz automatyczne zbieranie punktów Clubcard przy zakupach w Tesco. Produkt był skierowany głównie do klientów szukających prostego narzędzia do kontrolowania codziennych wydatków bez konieczności korzystania z pełnego rachunku bankowego.

- Advertisement -

Decyzja o zamknięciu tej usługi wpisuje się w szerszą strategię Tesco. Polega ona na stopniowym ograniczaniu działalności bankowej. Firma od kilku lat odchodzi od modelu samodzielnego prowadzenia rozbudowanych usług finansowych. Koncentruje się bardziej na handlu detalicznym i programach lojalnościowych. Już wcześniej, w 2021 roku, Tesco wycofało swoje rachunki osobiste. Natomiast w 2024 roku większość działalności bankowej — w tym karty kredytowe, pożyczki i produkty oszczędnościowe — została przejęta przez Barclays.

Dlaczego Tesco ogranicza bankowość?

Zmiany wynikają przede wszystkim z realiów rynku finansowego. Utrzymanie bankowości detalicznej wymaga ogromnych inwestycji technologicznych. Banki muszą spełniać coraz bardziej rygorystyczne regulacje.

Przejęcie większości aktywów Tesco Bank przez Barclays było efektem tej strategii. Dla Tesco oznacza to ograniczenie kosztów operacyjnych. Natomiast dla klientów — stopniowe przenoszenie usług do nowego operatora. Marka Tesco Bank formalnie nadal istnieje. Jednak jej oferta jest coraz węższa.

Ilu klientów dotyczy zmiana

Tesco Bank przez lata obsługiwał miliony klientów w Wielkiej Brytanii. Jeszcze przed sprzedażą części działalności instytucja miała ponad pięć milionów użytkowników korzystających z różnych produktów finansowych. Od kart kredytowych po konta oszczędnościowe i ubezpieczenia. Clubcard Pay+ było tylko jednym z segmentów tej oferty. Ale bardzo praktycznym. Dlatego dla wielu użytkowników stanowiło wygodne narzędzie codziennych płatności.

Choć Tesco nie podało dokładnej liczby aktywnych użytkowników samego Clubcard Pay+, skala komunikacji i ostrzeżeń sugeruje, że zamknięcie obejmuje znaczącą grupę klientów.

Co klienci muszą zrobić przed 26 kwietnia

Najważniejszym krokiem jest przelanie środków z konta Clubcard Pay+ na własny rachunek bankowy przed 26 kwietnia 2026 roku. Po tej dacie pieniądze nadal będzie można odzyskać. Jednak procedura potrwa dłużej. Głównie dlatego, że bank zrealizuje zwrot b już po formalnym zamknięciu usługi.

Szczególną uwagę trzeba zwrócić na subskrypcje i płatności cykliczne. Jeśli z karty Clubcard Pay+ opłacasz usługi takie jak Netflix, Amazon Prime, Spotify czy inne platformy streamingowe, konieczne jest natychmiastowe zaktualizowanie danych płatniczych. Po wyłączeniu usługi płatności te przestaną być realizowane. To poskutkuje przerwaniem dostępu do abonamentów lub naliczeniem zaległości.

Co pozostaje dostępne dla klientów Tesco

Zamknięcie Clubcard Pay+ nie oznacza końca samego programu lojalnościowego Tesco Clubcard. Klienci nadal mogą zbierać punkty podczas zakupów i korzystać z cyfrowej karty Clubcard dostępnej w aplikacji Tesco. Nadal funkcjonują także wybrane produkty finansowe obsługiwane już w ramach współpracy z Barclays. Jednak nie są one rozwijane pod dawnym modelem niezależnego Tesco Bank.

Koniec pewnej epoki w Tesco Bank

Wyłączenie Clubcard Pay+ symbolicznie zamyka kolejny rozdział w historii Tesco jako dostawcy usług finansowych. Firma, która przez lata próbowała konkurować z tradycyjnymi bankami, ostatecznie uznała, że przyszłość leży w partnerstwach, a nie samodzielnym prowadzeniu bankowości. Dla klientów oznacza to konieczność dostosowania się do nowych realiów — i pilne sprawdzenie, czy ich pieniądze oraz płatności abonamentowe są odpowiednio zabezpieczone przed 26 kwietnia.