Czy 12 sierpnia Ziemia naprawdę straci grawitację na 7 sekund?

12 sierpnia zbliża się dużymi krokami i wiralowa teoria spiskowa wróciła z podwójną siłą. Według niej NASA realizuje tajny projekt o nazwie „Project Anchor”, który ma sprawić, że 12 sierpnia 2026 roku Ziemia na siedem sekund utraci grawitację. Eksperci podkreślają jednak, że jest to całkowicie fałszywa informacja. Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

„Project Anchor” skąd wzięła się ta teoria?

Autorzy wiralowych filmów twierdzą, że wyciekł dokument NASA, który opisuje wart miliardy dolarów projekt mający przygotować ludzkość na krótkotrwałą utratę grawitacji. Według tych doniesień zjawisko miałoby nastąpić 12 sierpnia 2026 roku i objąć całą Ziemię. Rzekome dokumenty opisują operację jako „Project Anchor”. Zwolennicy teorii straszą się nawzajem i wieszczą koniec świata 12 sierpnia. Teoria spiskowa stała się bardzo popularna, dzięki wielu filmom, które publikują rzekome dokumenty NASA. BBC informowało już o niej w marcu 2026 roku, jednak teraz wróciła z racji zbliżającej się daty.

„Project Anchor” naprawdę istnieje

Nazwa „Project Anchor” rzeczywiście pojawia się w materiałach technicznych NASA, co nadaje wiarygodności całej teorii. Jednak NASA używa tego projektu w zupełnie innym kontekście niż sugerują internetowe teorie.

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Chodzi o rozwiązania inżynieryjne związane z opracowaniem specjalnych kotwic i systemów mocowania dla sond, łazików i lądowników kosmicznych. Takie technologie mają umożliwić stabilne poruszanie się oraz prowadzenie badań na asteroidach, kometach czy powierzchni Księżyca, gdzie grawitacja jest znacznie słabsza niż na Ziemi.

Badania te nie mają żadnego związku z manipulowaniem ziemską grawitacją ani z zagrożeniem dla mieszkańców naszej planety.

Czy Ziemia może nagle stracić grawitację?

Z punktu widzenia fizyki taki scenariusz jest niemożliwy. Grawitacja jest bezpośrednio związana z masą planety. Aby Ziemia nagle przestała przyciągać obiekty, musiałaby utracić swoją masę, co oznaczałoby całkowite zniszczenie planety. Nie istnieje technologia, która mogłaby „wyłączyć” grawitację na kilka sekund.

Dlaczego pojawia się data 12 sierpnia 2026 roku?

Data nie jest przypadkowa. Tego dnia będzie można obserwować całkowite zaćmienie Słońca, które będzie widoczne m.in. w Europie. Zjawisko astronomiczne nie ma jednak żadnego wpływu na ziemską grawitację. Zaćmienia Słońca są dobrze poznanymi wydarzeniami astronomicznymi i nie powodują zmian w sile przyciągania grawitacyjnego.

Fałszywa teoria spiskowa

Specjaliści podkreślają, że twierdzenia o siedmiosekundowej utracie grawitacji są całkowicie bezpodstawne i nie mają oparcia w nauce. Wiralowe filmy wykorzystują prawdziwe nazwy projektów NASA oraz datę rzeczywistego zaćmienia Słońca, aby uwiarygodnić fałszywą teorię spiskową.