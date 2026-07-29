Masowe listy z HMRC: kto dopłaci podatek i jak sprawdzić autentyczność pisma?

Brytyjski urząd skarbowy rozpoczyna wysyłkę milionów powiadomień. Nie warto ich ignorować

W najbliższych tygodniach wielu podatników w Wielkiej Brytanii znajdzie w swojej skrzynce pocztowej korespondencję od HM Revenue and Customs (HMRC). Masowe listy z HMRC trafią do około 1,8 miliona osób i będą dotyczyć rozliczeń za rok podatkowy 2025–2026. Dla części odbiorców będzie to informacja o konieczności dopłaty podatku, którego wcześniej nie udało się pobrać automatycznie.

HMRC apeluje, aby dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty i nie odkładać sprawy na później. Termin uregulowania należności został wyznaczony na 31 stycznia 2027 roku. Urząd przypomina, że szybkie sprawdzenie pisma pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu oraz ewentualnych problemów związanych z opóźnioną płatnością. Dlatego tak ważne jest odebranie korespondencji i przygotowanie się na dodatkową dopłatę.

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Czym jest Simple Assessment i dlaczego HMRC wysyła takie pisma?

Otrzymany dokument to tak zwany Simple Assessment. Oficjalnie oznaczony jest jako formularz PA302. Nie oznacza on automatycznie kontroli podatkowej ani podejrzenia błędu ze strony podatnika. Jest to sposób, w jaki HMRC informuje osoby fizyczne o podatku do zapłaty w sytuacji, gdy urząd nie może pobrać należności standardową drogą.

System Simple Assessment został stworzony dla przypadków, w których dochód podatnika nie został w pełni uwzględniony w systemie PAYE lub nie wymaga składania pełnego zeznania Self Assessment. Pismo zawiera szczegółowe informacje dotyczące kwoty podatku oraz wyjaśnienie, z czego wynika powstała należność.

Kto może otrzymać list od HMRC?

Masowe listy z HMRC mogą otrzymać między innymi osoby, które uzyskały dodatkowe dochody poza podstawowym zatrudnieniem. Dotyczy to szczególnie podatników posiadających oszczędności generujące odsetki. Listy otrzymają najpewniej również Ci, którzy otrzymują dywidendy lub mają dodatkowe źródła przychodu, które nie zostały prawidłowo opodatkowane.

Korespondencja może również trafić do osób pobierających emeryturę, jeśli podatek od tego dochodu nie został wcześniej rozliczony, a także do podatników, którzy wykorzystali większą kwotę ulg lub kwoty wolnej od podatku, niż faktycznie im przysługiwało.

W niektórych przypadkach HMRC nie może odzyskać należności poprzez zmianę kodu podatkowego. Dotyczy to zazwyczaj wyższych kwot zadłużenia, często przekraczających 3000 funtów. Wtedy urząd wysyła bezpośrednie wezwanie do zapłaty.

Masowe listy z HMRC. Jak sprawdzić, czy pismo od HMRC jest prawdziwe?

W związku z rosnącą liczbą prób oszustw podatkowych HMRC przypomina, aby zachować ostrożność i zawsze sprawdzać autentyczność otrzymanej korespondencji.

Prawdziwy dokument Simple Assessment urząd wysyła tradycyjną pocztą lub pojawia się na koncie podatnika w usłudze Personal Tax Account. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z oficjalnych narzędzi HMRC do sprawdzania wiadomości i dokumentów, zamiast kontaktować się z przypadkowymi numerami telefonów lub korzystać z linków zawartych w podejrzanych wiadomościach.

HMRC podkreśla, że urząd nie prosi podatników o przekazywanie poufnych danych za pośrednictwem niepewnych kanałów. Każdą informację dotyczącą podatku należy potwierdzić w oficjalnych usługach rządowych.

Podatek można zapłacić bez składania deklaracji

Jedną z najważniejszych informacji dla osób otrzymujących Simple Assessment jest fakt, że nie muszą one składać dodatkowego zeznania podatkowego wyłącznie z powodu otrzymania tego pisma.

Należność można uregulować jednorazowo lub w ratach przed wyznaczonym terminem. Dlatego HMRC umożliwia płatność między innymi przez aplikację HMRC, internetowy system GOV.UK, przelew bankowy lub tradycyjnie za pomocą czeku.

HMRC apeluje: nie odkładaj rozliczenia na ostatnią chwilę

Brytyjski urząd skarbowy zachęca podatników, aby reagowali szybko po otrzymaniu dokumentów. Wcześniejsze sprawdzenie sytuacji podatkowej pozwala nie tylko zaplanować płatność, ale także daje czas na wyjaśnienie ewentualnych nieścisłości.

Dla milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii masowe listy z HMRC będą przypomnieniem, że nie wszystkie dochody są automatycznie rozliczane przez system podatkowy. Dokładne sprawdzenie pisma, potwierdzenie jego autentyczności i terminowa reakcja mogą uchronić przed dodatkowymi komplikacjami.

Warto pamiętać, że list od HMRC nie powinien być powodem do paniki. Natomiast wymaga uwagi. To oficjalna informacja o stanie rozliczenia podatkowego, która może wymagać konkretnego działania ze strony odbiorcy.