DWP może zabrać Ci prawo jazdy. Od dziś obowiązuje nowe prawo!
DWP może zabrać Ci prawo jazdy. Od dziś obowiązuje nowe prawo! fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
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DWP może zabrać Ci prawo jazdy. Od dziś obowiązują nowe przepisy!

Joanna Baran
Joanna Baran

Od środy w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie pakiet nowych uprawnień Departamentu Pracy i Emerytur (DWP). Nowe przepisy znacząco wzmacniają możliwości odzyskiwania długów wynikających z nienależnie pobranych świadczeń, błędów administracyjnych oraz wykrytych nadużyć w systemie socjalnym. Czy prawdą jest, że DWP może zabrać Ci prawo jazdy za długi związane ze świadczeniami? 

System świadczeń w Wielkiej Brytanii generuje ogromne przepływy finansowe. Wraz z nimi pojawiają się błędy, nadpłaty i nadużycia. Długi wobec DWP najczęściej wynikają z trzech sytuacji: niezgłoszenia zmian w dochodach, błędnych danych przekazanych przez świadczeniobiorców albo pomyłek administracyjnych skutkujących wypłatą zbyt wysokich kwot.

Skala problemu i koszty dla państwa

Rząd brytyjski szacuje, że koszty związane z błędami, nadużyciami i odzyskiwaniem świadczeń sięgają miliardów funtów rocznie. W szerszym ujęciu wydatki na system socjalny są jednymi z największych pozycji w budżecie państwa. Obejmują zarówno emerytury, jak i wsparcie dla osób w wieku produkcyjnym oraz świadczenia rodzinne i zdrowotne.

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Według rządowych danych łączna wartość wydatków na świadczenia w Wielkiej Brytanii przekracza setki miliardów funtów rocznie. To sprawia, że nawet niewielki procent nadużyć przekłada się na ogromne straty finansowe.

Nowa ustawa i zmiana podejścia do odzyskiwania długów

Podstawą reformy jest Public Authorities (Fraud, Error and Recovery) Act 2025. Ustawa ta znacząco rozszerza narzędzia DWP w zakresie egzekwowania należności. Najważniejszą zmianą jest możliwość bezpośredniego pobierania środków z kont bankowych dłużników, bez konieczności przechodzenia przez standardową procedurę sądową.

To oznacza, że w określonych przypadkach urząd może szybciej i bardziej automatycznie odzyskiwać pieniądze. Nowe przepisy  ograniczają sytuacje, w których dłużnicy unikają kontaktu lub przeciągają proces spłaty.

DWP może zabrać Ci prawo jazdy – kiedy to się dzieje

Najbardziej kontrowersyjnym elementem reformy jest możliwość skierowania sprawy do sądu w celu zastosowania sankcji wobec osób uporczywie unikających spłaty długów. W takich przypadkach, przy poważniejszych zaległościach – zwykle przekraczających około 1000 funtów – sąd może zdecydować o czasowym odebraniu prawa jazdy.

Środek ten nie jest automatyczny i jest traktowany jako narzędzie nacisku w sytuacjach, gdy inne metody odzyskania długu zawodzą. Dodatkowo sąd bierze pod uwagę, czy utrata prawa jazdy nie uniemożliwi dłużnikowi wykonywania pracy zarobkowej.

Jak będą wdrażane nowe przepisy

Choć ustawa formalnie wchodzi w życie w dzisiaj, jej pełne stosowanie rozpocznie się dopiero w kolejnych miesiącach. W pierwszym etapie DWP koncentruje się na wysyłaniu wezwań i umożliwieniu dłużnikom spłaty lub ustalenia planów ratalnych.

Dopiero brak współpracy, ignorowanie korespondencji lub uporczywe unikanie spłaty może prowadzić do zastosowania bardziej dotkliwych narzędzi egzekucyjnych, w tym blokady środków na kontach czy skierowania sprawy do sądu.

DWP może zabrać Ci prawo jazdy symbolem politycznego sporu o granice ingerencji państwa

Reforma wpisuje się w szerszą debatę o przyszłości systemu świadczeń w Wielkiej Brytanii. Rząd podkreśla, że nowe uprawnienia są konieczne, aby chronić pieniądze podatników i skuteczniej walczyć z nadużyciami.

DWP może zabrać Ci prawo jazdy. Od dziś obowiązuje nowe prawo!
DWP może zabrać Ci prawo jazdy. Od dziś obowiązuje nowe prawo!
fot. shuterstock.com

Krytycy ostrzegają jednak, że tak daleko idące środki mogą uderzać również w osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej niekoniecznie z własnej winy. Spór dotyczy więc nie tylko skuteczności, ale także proporcjonalności nowych narzędzi.

Symbol zaostrzenia polityki świadczeń

W efekcie nowe przepisy stają się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów reformy systemu socjalnego. Hasło „DWP może zabrać Ci prawo jazdy” stało się skrótem myślowym opisującym nową, bardziej rygorystyczną politykę państwa wobec dłużników i nadużyć w systemie świadczeń.

 

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