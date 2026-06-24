DWP może zabrać Ci prawo jazdy. Od dziś obowiązują nowe przepisy!

Od środy w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie pakiet nowych uprawnień Departamentu Pracy i Emerytur (DWP). Nowe przepisy znacząco wzmacniają możliwości odzyskiwania długów wynikających z nienależnie pobranych świadczeń, błędów administracyjnych oraz wykrytych nadużyć w systemie socjalnym. Czy prawdą jest, że DWP może zabrać Ci prawo jazdy za długi związane ze świadczeniami?

System świadczeń w Wielkiej Brytanii generuje ogromne przepływy finansowe. Wraz z nimi pojawiają się błędy, nadpłaty i nadużycia. Długi wobec DWP najczęściej wynikają z trzech sytuacji: niezgłoszenia zmian w dochodach, błędnych danych przekazanych przez świadczeniobiorców albo pomyłek administracyjnych skutkujących wypłatą zbyt wysokich kwot.

Skala problemu i koszty dla państwa

Rząd brytyjski szacuje, że koszty związane z błędami, nadużyciami i odzyskiwaniem świadczeń sięgają miliardów funtów rocznie. W szerszym ujęciu wydatki na system socjalny są jednymi z największych pozycji w budżecie państwa. Obejmują zarówno emerytury, jak i wsparcie dla osób w wieku produkcyjnym oraz świadczenia rodzinne i zdrowotne.

- Advertisement -

Według rządowych danych łączna wartość wydatków na świadczenia w Wielkiej Brytanii przekracza setki miliardów funtów rocznie. To sprawia, że nawet niewielki procent nadużyć przekłada się na ogromne straty finansowe.

Nowa ustawa i zmiana podejścia do odzyskiwania długów

Podstawą reformy jest Public Authorities (Fraud, Error and Recovery) Act 2025. Ustawa ta znacząco rozszerza narzędzia DWP w zakresie egzekwowania należności. Najważniejszą zmianą jest możliwość bezpośredniego pobierania środków z kont bankowych dłużników, bez konieczności przechodzenia przez standardową procedurę sądową.

To oznacza, że w określonych przypadkach urząd może szybciej i bardziej automatycznie odzyskiwać pieniądze. Nowe przepisy ograniczają sytuacje, w których dłużnicy unikają kontaktu lub przeciągają proces spłaty.

DWP może zabrać Ci prawo jazdy – kiedy to się dzieje

Najbardziej kontrowersyjnym elementem reformy jest możliwość skierowania sprawy do sądu w celu zastosowania sankcji wobec osób uporczywie unikających spłaty długów. W takich przypadkach, przy poważniejszych zaległościach – zwykle przekraczających około 1000 funtów – sąd może zdecydować o czasowym odebraniu prawa jazdy.

Środek ten nie jest automatyczny i jest traktowany jako narzędzie nacisku w sytuacjach, gdy inne metody odzyskania długu zawodzą. Dodatkowo sąd bierze pod uwagę, czy utrata prawa jazdy nie uniemożliwi dłużnikowi wykonywania pracy zarobkowej.

Jak będą wdrażane nowe przepisy

Choć ustawa formalnie wchodzi w życie w dzisiaj, jej pełne stosowanie rozpocznie się dopiero w kolejnych miesiącach. W pierwszym etapie DWP koncentruje się na wysyłaniu wezwań i umożliwieniu dłużnikom spłaty lub ustalenia planów ratalnych.

Dopiero brak współpracy, ignorowanie korespondencji lub uporczywe unikanie spłaty może prowadzić do zastosowania bardziej dotkliwych narzędzi egzekucyjnych, w tym blokady środków na kontach czy skierowania sprawy do sądu.

DWP może zabrać Ci prawo jazdy symbolem politycznego sporu o granice ingerencji państwa

Reforma wpisuje się w szerszą debatę o przyszłości systemu świadczeń w Wielkiej Brytanii. Rząd podkreśla, że nowe uprawnienia są konieczne, aby chronić pieniądze podatników i skuteczniej walczyć z nadużyciami.

Krytycy ostrzegają jednak, że tak daleko idące środki mogą uderzać również w osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej niekoniecznie z własnej winy. Spór dotyczy więc nie tylko skuteczności, ale także proporcjonalności nowych narzędzi.

Symbol zaostrzenia polityki świadczeń

W efekcie nowe przepisy stają się jednym z najbardziej dyskutowanych elementów reformy systemu socjalnego. Hasło „DWP może zabrać Ci prawo jazdy” stało się skrótem myślowym opisującym nową, bardziej rygorystyczną politykę państwa wobec dłużników i nadużyć w systemie świadczeń.