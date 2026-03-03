Czy można podwoić limit ISA? Koniec roku podatkowego to czas na wykorzystanie ulg

Do końca roku podatkowego zostały już tylko tygodnie. Dla wielu gospodarstw domowych to ostatni moment, by uporządkować finanse i sprawdzić, czy mogą podwoić limit ISA. Dodatkowo, przy okazji można obniżyć rachunek podatkowy nawet o kilkaset funtów.

Eksperci przypominają, że większość ulg podatkowych w Wielkiej Brytanii działa na zasadzie „use it or lose it”. Dlatego niewykorzystane ulgi przepadają wraz z północą 5 kwietnia. W Wielkiej Brytanii podatnik sam musi mieć ogromną wiedzę o systemie i sposobie działania HMRC.

ISA – osobisty limit, ale rodzinny potencjał

Indywidualne Konto Oszczędnościowe (ISA) daje możliwość odkładania i inwestowania pieniędzy bez podatku od zysków kapitałowych czy odsetek. Roczny limit przysługuje każdej osobie oddzielnie.

To właśnie tutaj pojawia się możliwość, by w praktyce podwoić limit ISA w jednym gospodarstwie domowym. Małżeństwa i partnerzy w związkach cywilnych mogą wykorzystać dwa osobne limity – po jednym na osobę. Oznacza to, że rodzina może ulokować dwa razy więcej środków w ramach ulg podatkowych niż singiel.

Najważniejsze jest jednak to, by obie osoby faktycznie wykorzystały swoje limity przed końcem roku podatkowego. Niewykorzystana kwota nie przechodzi na kolejny rok.

Marriage Allowance – dodatkowe 252 funty w kieszeni

Oprócz samego ISA pary mogą skorzystać z rozwiązania oferowanego przez w postaci tzw. Marriage Allowance. To mechanizm pozwalający osobie o niższych dochodach przekazać część niewykorzystanej kwoty wolnej od podatku swojemu małżonkowi.

W praktyce można przenieść do 1 260 funtów. To przy podstawowej stawce podatku dochodowego oznacza oszczędność do 252 funtów rocznie. Dla wielu rodzin to realne wsparcie budżetu, zwłaszcza w czasie rosnących kosztów życia.

Eksperci podkreślają jednak, że przekazywanie dochodów czy aktywów między małżonkami wiąże się ze zmianą prawnego właściciela. To rozwiązanie powinno być przemyślane i dopasowane do sytuacji danej pary.

Czy można podwoić limit ISA i jak to zrobić?

W ostatnich latach system podatkowy w Wielkiej Brytanii jest zdecydowanie mniej łaskawy dla podatników. Zamrożone progi podatkowe i rosnące obciążenia sprawiają, że coraz więcej osób wpada w wyższe stawki podatkowe mimo braku realnego wzrostu siły nabywczej.

Dlatego końcówka roku podatkowego to nie formalność. Wręcz przeciwnie, teraz to strategiczny moment. Sprawdzenie stanu wpłat na ISA, rozważenie wykorzystania Marriage Allowance i ogólny przegląd finansów mogą oznaczać konkretne pieniądze, które zostaną w kieszeni zamiast trafić do fiskusa.

Odpowiedź na pytanie, czy można podwoić limit ISA, brzmi więc: tak – ale tylko w określonych warunkach i tylko wtedy, gdy działa się na czas. Po 5 kwietnia szansa przepada. Dlatego wówczas trzeba zaczynać od zera w nowym roku podatkowym.