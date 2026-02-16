Szukasz alternatywy, tracisz pieniądze. Jak reforma ISA spowodowała falę oszustw w UK?

Od 2027 roku w Wielkiej Brytanii wchodzą w życie zmiany w limitach kont cash ISA. Roczny limit dla osób poniżej 65 lat zostanie obniżony z 20 000 do 12 000 funtów. To radykalnie zmienia sposób oszczędzania milionów Brytyjczyków. Wiele osób, czując, że państwo czyha na ich finanse, zaczyna szukać alternatywy. W efekcie często wpadają w ręce oszustów tylko czekających na odrobinę naiwności czy chwilę nieuwagi. Jak reforma ISA spowodowała falę oszustw w UK? i kto najczęściej jest ofiarą?

Niższe limity powodują, że wiele osób zaczyna szukać alternatywnych sposobów lokowania pieniędzy poza tradycyjnym systemem chronionym przez Financial Services Compensation Scheme (FSCS). Niektórzy próbują obejść ograniczenia. Dlatego pochopnie inwestują w produkty rzekomo zapewniające wyższy zysk. Często bez konsultacji z doradcami finansowymi. To właśnie na takich inwestorach, nieświadomych ryzyka, oszuści upatrują swoje ofiary.

Kto najczęściej pada ofiarą oszustów?

Według ekspertów finansowych, największe zagrożenie dotyczy osób starszych oraz początkujących inwestorów, którzy po reformie ISA szukają szybkich i łatwych sposobów na pomnożenie oszczędności. Kuszących reklam i podejrzanych ofert nie brakuje. Natomiast ślepe reagowanie na oferty wysokich zwrotów, ignorowanie weryfikacji firm i brak doświadczenia sprawiają, że stają się podatni na manipulacje.

- Advertisement -

Jak reforma ISA spowodowała falę oszustw w UK? Najczęstsze metody działania oszustów

Schemat działania oszustów jest coraz bardziej wyrafinowany. Kontaktują się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem WhatsApp, Facebooka czy Instagrama. Obiecują gwarantowane zyski z inwestycji w kryptowaluty, fałszywe ISA czy obligacje. Tworzą profesjonalnie wyglądające strony internetowe, podszywają się pod ekspertów finansowych z użyciem narzędzi AI i nakłaniają do przelewów na trudne do odzyskania konta zagraniczne lub portfele kryptowalutowe.

Gdy ofiara wykonuje przelew, środki zwykle znikają bez śladu, a inwestor traci ochronę FSCS oraz możliwość odwołania się do Financial Ombudsman Service.

Skala jest ogromna. Z danych wynika, że w zeszłym roku oszustwa inwestycyjne kosztowały Wielką Brytanię ponad 649 mln funtów. Natomiast w niektórych bankach odnotowano wzrost strat nawet o 56%.

Jak się chronić?

Specjaliści podkreślają, że najbezpieczniejszą metodą ochrony oszczędności jest korzystanie z legalnych instrumentów inwestycyjnych. Ważna jest równieżweryfikacja firm w rejestrze Financial Conduct Authority (FCA). Dlatego nawet jeśli reforma ISA jest Twoim zdaniem zamachem na oszczędzających, warto podejść do alternatywy rozsądnie. Doradztwo licencjonowanego eksperta finansowego, unikanie przelewów na nieznane konta i ostrożność wobec obietnic wysokich zwrotów to podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Reforma ISA zmienia diametralnie krajobraz oszczędzania w Wielkiej Brytanii i może skłaniać ludzi do ryzykownych decyzji. Świadomość zagrożeń oraz korzystanie z chronionych i sprawdzonych narzędzi pozostaje kluczowe, aby uniknąć strat finansowych i wpadnięcia w pułapki oszustów.