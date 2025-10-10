Czy śnieg w Anglii pojawi się już w październiku?
Czy śnieg w Anglii pojawi się już w październiku? fot. shutterstock.com
Czy śnieg w Anglii pojawi się już w październiku? Najnowsze prognozy

Joanna Baran
Joanna Baran

Jesień w pełni, a wraz z nią pojawia się pytanie: czy Brytyjczycy zobaczą pierwszy śnieg w Anglii już w październiku? Najnowsze mapy pogodowe z WX Charts i Ventusky pokazują, że tak — przynajmniej w niektórych regionach kraju.

Według prognoz, pierwsze przelotne opady śniegu w Anglii mogą pojawić się około 23–24 października. Na wcześniejsze śnieżne akcenty nie muszą liczyć mieszkańcy południa kraju — tam opady mają przechodzić w deszcz.

Ciekawostka: w Anglii pierwszy śnieg jesieni często pojawia się nieco później niż w Szkocji, a rekordowo w niektórych regionach północnej Anglii odnotowano go już w połowie października.

Gdzie będzie najzimniej?

Największe ryzyko opadów śniegu przewiduje się w Greater Manchester, Yorkshire i Lancashire. Północna Anglia stanie się miejscem, gdzie płatki śniegu ze Szkocji będą przesuwać się na południe, a temperatura w tym czasie będzie tuż powyżej zera.

W Szkockich Highlands i Edynburgu śnieg może spaść już wcześniej, około 21 października. Natomiast lokalnie jego pokrywa może sięgnąć nawet 10 cm.

Dlatego jeśli planujesz poruszanie się samochodem w tych dniach, warto sprawdzić opony i przygotować łopatę do odśnieżania. Nawet przelotny śnieg może utrudnić poruszanie się po lokalnych drogach.

Czy Brytyjczycy są gotowi na pierwszy śnieg tej zimy?

Wiele osób przyznaje, że jeszcze nie wyciągnęło łopat ani nie sprawdziło ogrzewania w domu. W sklepach z akcesoriami zimowymi panuje spokój. Natomiast prognozy jasno pokazują, że warto przygotować się na chłodne, śnieżne poranki, szczególnie na północy kraju.

Czy śnieg w Anglii pojawi się już w październiku?
Największe ryzyko opadów śniegu przewiduje się w Greater Manchester, Yorkshire i Lancashire, fot. shutterstock.com

Co ciekawe, Wielkiej Brytanii śnieg w październiku jest rzadkością, a mieszkańcy często nie są na niego w pełni przygotowani. Dlatego w mediach społecznościowych co roku pojawiają się zdjęcia „pierwszego śniegu” i… zaskoczonych kierowców.

Śnieg w Anglii już wkrótce? Co może wpłynąć na pogodę?

Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja może się zmieniać. Przesunięcie wyżów barycznych lub rozwój tropikalnego sztormu Jerry w środkowym Atlantyku może zmienić dokładny przebieg frontów nad Wyspami.

Dlatego warto śledzić codzienne prognozy pogody i mieć pod ręką kurtkę, czapkę i rękawiczki, nawet jeśli śnieg jeszcze nie spadł. Poranki mogą być bardzo zimne.

Jedno jest pewne: śnieg w Anglii nadchodzi, a październik może przynieść pierwsze zimowe akcenty, które będą zapowiedzią nadchodzącej zimy. Przygotujcie więc termofory, kubki z gorącą herbatą i… aparaty fotograficzne — bo pierwszy śnieg zawsze robi wrażenie!

 

