Dodatkowe pieniądze dla rodziców pobierających Universal Credit

Dzięki zmianom w systemie świadczeń tysiące osób otrzymujących Universal Credit dostają dodatkowe 28 funtów. Program jest realizowany obecnie w Szkocji, a może być rozszerzony na całą Wielką Brytanię.

Niedawno zwrócono się do Komisji ds. Pracy i Emerytur (Work and Pensions Committee) w sprawie środków mających na celu zwalczanie ubóstwa dzieci. Jedną z propozycji przedstawionych przez przedstawicieli było rozszerzenie programu Scottish Child Payment na cały kraj. Obecnie program ten zapewnia 28,20 funta tygodniowo osobom pobierającym określone świadczenia na każde dziecko poniżej 16. roku życia pozostające pod ich opieką.

Rodzice pobierający Universal Credit mogą dostać dodatkowe pieniądze

Rodzice otrzymują dodatkowe pieniądze – 112,80 funta miesięcznie na każde dziecko. Co jednak istotne, tylko jeden z opiekunów może dostać świadczenie na dane dziecko. Ubieganie się o to dodatkowe wsparcie nie ma wpływu na żadne inne świadczenia. Ani na świadczenia pobierane przez innych członków danego gospodarstwa domowego.

Nowe dane szkockiego rządu pokazują, że program Scottish Child Payment wsparł ponad 241 000 rodziców i opiekunów. Stało się tak od momentu jego uruchomienia pięć lat temu. Przyczynił się dzięki temu do dodatkowego 1,3 miliarda funtów w portfelach rodzin o niskich dochodach.

Natomiast od kwietnia 2027 roku wprowadzona zostanie podwyżka świadczenia na dzieci poniżej pierwszego roku życia. Szacuje się, że skorzysta na niej około 12 000 dzieci. A kwota ta może wynieść dodatkowe 500 funtów rocznie na każde uprawnione dziecko.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O dodatek w wysokości 28,20 funta tygodniowo (lub 112,80 funta miesięcznie) mogą ubiegać się osoby pobierające Universal Credit i Jobseeker’s Allowance. Ponadto do wsparcia uprawnione są także osoby samotne, które pobierają Pension Credit lub Income Support, albo ESA.

Z dotychczasowych analiz wynika, że dodatek przynosi efekty, gdyż „wyraźnie zmniejszył wskaźnik ubóstwa wśród dzieci w Szkocji”. Rozszerzenie pomocy na całą Wielką Brytanię byłoby zatem korzystne.

Warto także sprawdzić, czy kwalifikujemy się do zasiłku rodzinnego, który zapewnia 27,05 funta tygodniowo na najstarsze lub jedyne dziecko. Oraz 17,90 funta tygodniowo na każde kolejne dziecko.

Niedawno pisaliśmy jednak o tym, że gdy dochód któregoś z rodziców lub opiekunów przekroczy 60 000 funtów rocznie, trzeba zwrócić część świadczenia. Kwota zwrotu wzrasta proporcjonalnie do dochodu. Natomiast pełną kwotę należy zwrócić, gdy roczne dochody osiągną 80 000 funtów.