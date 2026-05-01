Child benefit po 16 roku życia. Rodzice muszą zgłosić się do HMRC, jeśli chcą nadal pobierać zasiłek fot. Pxhere
Child benefit po 16 roku życia. Rodzice muszą zgłosić się do HMRC, jeśli chcą nadal pobierać zasiłek fot. Pxhere
Tysiące rodziców może stracić Child Benefit, jeśli nie zareagują szybko

Wiktor Stachowiak
Wiktor Stachowiak

Child Benefit wynosi 27,05 funta tygodniowo na pierwsze dziecko oraz 17,90 funta na każde kolejne. Zasiłek można otrzymać jeśli opiekujesz się dzieckiem do 16. roku życia lub do 20. roku życia, jeśli nadal się uczy.

Jeśli twoje dzieci kontynuują naukę po ukończeniu 16. roku życia, należy poinformować urząd skarbowy i zaktualizować wniosek o Child Benefit. Wynika to z faktu, że zasiłek automatycznie wygasa 31 sierpnia, lub po ukończeniu przez dziecko 16 lat. Należy też powiadomić HMRC, jeśli dziecko zakończy edukacje wcześniej niż powinno.

Ponad siedem milionów rodzin w Wielkiej Brytanii pobiera Child Benefit. Rząd wypłaca zasiłek co cztery tygodnie.

Kto może ubiegać się o Child Benefit w UK?

Aby mieć prawo do zasiłku na dziecko. Twój podopieczny musi mieszkać z tobą lub musisz płacić co najmniej taką samą kwotę jak zasiłek na dziecko.

O zasiłek możesz obiegać się, jeśli przyjąłeś dziecko pod opiekę, pod warunkiem, że lokalny urząd nie pokrywa kosztów jego zakwaterowania ani utrzymania. Świadczenie przysługuje też na adoptowane dzieci.

Child benefit po 16 roku życia. Rodzice muszą zgłosić się do HMRC, jeśli chcą nadal pobierać zasiłek
Child benefit po 16 roku życia. Rodzice muszą zgłosić się do HMRC, jeśli chcą nadal pobierać zasiłek fot. Getty Images

Możesz również mieć prawo do zasiłku, jeśli opiekujesz się dzieckiem przyjaciela lub krewnego. Nie ma limitu liczby dzieci, na które możesz ubiegać się o Child Benefit. Jeśli jednak dwie osoby opiekują się dzieckiem, tylko jedna może ubiegać się o świadczenie.

Zasiłek a wysoki dochód. Kiedy trzeba go zwrócić?

Jeśli Ty lub Twój partner macie wysokie dochody, możecie być zobowiązani do zwrotu części zasiłku rodzinnego.

Jeśli któreś z Was zarabia ponad 60 000 funtów, musicie zwrócić 1% zasiłku rodzinnego za każde 200 funtów zarobionych powyżej tej kwoty.

Z kolei po przekroczeniu 80 000 funtów dochodu zwracasz 100 procent zasiłku.

Teksty tygodnia

Polak za granicą

Kancelaria Anna Montgomery – Rozwód w UK – kompletny przewodnik dla Polaków

Rozwód w UK może kosztować dziesiątki tysięcy funtów. Sprawdź, jak wygląda system i jak chronić swój majątek jako Polak w Wielkiej Brytanii.
UK

Podróżujesz z psem lub kotem do Polski? Od kwietnia potrzebny jest nowy dokument!

Zmiany nie uderzają w same zasady zdrowotne dotyczące zwierząt, ale nieco komplikują się administracyjnie.
UK

Chcesz tanio polecieć do Polski? Oto lista trików na tanie bilety

Ceny biletów potrafią zmieniać się z dnia na dzień, a nawet z godziny na godzinę. Sprawdź, kiedy kupić bilety lotnicze, żeby nie przepłacić.
Styl życia

Mamy 2026 rok, a iPhone wciąż nie pobił rekordu Nokii

O tym co osiągnął stary model Nokii, Apple nadal może tylko pomarzyć. Zobacz jak stara Nokia 1100 nokautuje Iphona!
Praca i finanse

Dodatkowe pieniądze dla rodziców pobierających Universal Credit

Dzięki zmianom w systemie świadczeń tysiące osób otrzymujących Universal Credit dostają dodatkowe 28 funtów.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie