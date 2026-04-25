Jak odnaleźć 2000 funtów z konta Child Trust Found – 23 kwietnia 2026 ruszyła pomoc rządu

2000 funtów z Child Trust Found może należeć do setek tysięcy młodych osób w Wielkiej Brytanii, które nie wiedzą, że posiadają środki zgromadzone w rządowym programie oszczędnościowym. Władze UK 23 kwietnia 2026 roku zintensyfikowały działania, aby pomóc odzyskać „zapomniane” konta Child Trust Fund. Ich liczba i wartość są znaczące.

Dodatkowo pieniądze te mogą zmienić codzienność wielu młodych osób, które startują w dorosłość.

Czym jest Child Trust Fund

Child Trust Fund (CTF) to brytyjski program oszczędnościowy wprowadzony w 2005 roku. Państwo zakładało konto dla każdego dziecka urodzonego w latach 2002–2011 i wpłacało na nie początkowy kapitał. Konto było „zamrożone” do 18. roku życia. Dopiero po osiągnięciu pełnoletności właściciel mógł przejąć dostęp do środków.

Celem programu było zapewnienie młodym ludziom finansowego startu w dorosłość i ograniczenie nierówności społecznych poprzez budowanie podstawowego kapitału już od dzieciństwa.

Skala zapomnianych pieniędzy

Według danych HM Revenue & Customs, obecnie:

ponad 750 000–758 000 kont pozostaje nieodebranych

średnia wartość jednego konta wynosi około 2000–2200 funtów

łącznie w systemie zalegają miliony funtów nieodebranych środków

W praktyce oznacza to, że setki tysięcy młodych ludzi wchodzą w dorosłość, nie mając świadomości, że przysługuje im realne wsparcie finansowe.

Dlaczego pieniądze pozostają nieodebrane?

Głównym problemem nie jest brak środków, lecz brak informacji. Wiele osób nie wie, że konto zostało założone w ich imieniu. Inni nie otrzymali informacji od rodziców lub opiekunów. Natomiast część zmieniła adres zamieszkania. To utrudnia kontakt z instytucjami finansowymi.

Dodatkowo system odzyskiwania pieniędzy bywa skomplikowany i wymaga samodzielnego ustalenia, gdzie konto zostało otwarte.

Rządowa inicjatywa z 23 kwietnia 2026 roku

W odpowiedzi na narastający problem rząd Wielkiej Brytanii wraz z HM Treasury i HMRC uruchomił rozszerzoną akcję informacyjną. Jej celem jest dotarcie do wszystkich uprawnionych osób i umożliwienie im odzyskania środków.

Podejmowane działania obejmują kontakt z młodymi ludźmi, którzy osiągnęli pełnoletność, ale nie odebrali swoich pieniędzy. HMRC zapowiada wysyłkę listów do 21-latków, których konta nadal pozostają nieaktywne.

Jak działa pomoc i kto może z niej skorzystać

Rząd zachęca do korzystania z bezpłatnej usługi „Find My Child Trust Fund” dostępnej na GOV.UK. Narzędzie pozwala sprawdzić, gdzie znajduje się konto i jaka instytucja je prowadzi.

Z pomocy mogą skorzystać osoby urodzone między 1 września 2002 roku a 2 stycznia 2011 roku, które mają już co najmniej 18 lat. W praktyce oznacza to, że większość uprawnionych to młodzi dorośli w wieku od 18 do 24 lat.

Zapomniane konta Child Trust Found. Dlaczego rząd przyspiesza działania

Władze podkreślają, że celem jest nie tylko odzyskanie pieniędzy, ale także uproszczenie systemu, który przez lata okazał się zbyt skomplikowany dla wielu beneficjentów.

Jak wskazują przedstawiciele rządu, środki te mogą realnie pomóc młodym ludziom w starcie w dorosłość — szczególnie w warunkach rosnących kosztów życia, wysokich czynszów i presji finansowej na początku kariery zawodowej.

Szansa na odzyskanie pieniędzy

Nowa kampania oznacza, że osoby, które przez lata nie miały świadomości istnienia swojego konta. Dlatego mają one teraz realną szansę odzyskać około 2000 funtów z konta Child Trust Found. Rząd podkreśla, że celem działań jest doprowadzenie do sytuacji, w której żadne konto nie pozostanie „zapomniane”.