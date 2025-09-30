Śnieg w UK już w październiku! Czy biały puch pojawi się w Londynie?

Już w październiku mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą spodziewać się pierwszych poważniejszych opadów śniegu. Najnowsze prognozy WX Charts, oparte na danych Met Desk, przewidują, że biały puch może padać w tempie nawet 4 cm na godzinę. To więcej niż wcześniej szacowano, gdy prognozowano 3 cm na godzinę. Czy śnieg w UK pojawi się już wkrótce. A może prognoza pogody zmieni się jak zawsze w ostatniej chwili?

Według meteorologów największe opady czekają północną i centralną Szkocję. Modele GFS pokazują, że w niektórych rejonach Szkocji, zwłaszcza 13 października, śnieg w UK może padać intensywnie przez cały dzień. Do południa tego dnia może się utrzymać na ziemi w postaci około 1 cm pokrywy.

W północnej Anglii, zwłaszcza w rejonie górskim Pennines, również spodziewane są lżejsze opady. Jednak nie wszystkie obszary zostaną przykryte białym puchem – południowa Szkocja i północne rejony Anglii prawdopodobnie zobaczą jedynie deszcz lub mokry śnieg, który szybko stopnieje. Tam spadnie nie biały puch a marznąca mżawka.

Śnieg w UK. A co z Londynem?

Na razie prognozy dla południowej Anglii, w tym Londynu, nie przewidują intensywnych opadów śniegu. Eksperci BBC Weather sugerują, że początek października będzie raczej suchy, z możliwością deszczu w północno-zachodnich regionach. W stolicy i okolicach prawdopodobnie dominować będą dni w miarę słoneczne i spokojne. Natomiast biały puch w Londynie nie pojawi się w najbliższym tygodniu.

Co przyniesie pogoda w pierwszej połowie października

Prognozy na okres od 6 do 12 października wskazują, że wysokie ciśnienie atmosferyczne przyczyni się do kilku suchych i spokojnych dni w większości regionów Wielkiej Brytanii. Mimo tego mieszkańcy północnej Szkocji powinni przygotować się na pierwszy poważniejszy śnieg w UK.

Choć Londyn i południowa Anglia nie muszą obawiać się białej zimy w pierwszej połowie października, zima w UK zbliża się coraz szybciej. Natomiast meteorolodzy zachęcają do śledzenia bieżących prognoz. Te mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się pierwszych opadów. Czyli jak zawsze wiemy, że prognoza pogody może zmienić się w każdej chwili.