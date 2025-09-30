Śnieg w UK już w październiku! Czy biały puch pojawi się w Londynie?
Śnieg w Wielkiej Brytanii już w październiku! Czy biały puch pojawi się w Londynie? fot. shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Śnieg w UK już w październiku! Czy biały puch pojawi się w Londynie?

Joanna Baran
Joanna Baran

Już w październiku mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą spodziewać się pierwszych poważniejszych opadów śniegu. Najnowsze prognozy WX Charts, oparte na danych Met Desk, przewidują, że biały puch może padać w tempie nawet 4 cm na godzinę. To więcej niż wcześniej szacowano, gdy prognozowano 3 cm na godzinę. Czy śnieg w UK pojawi się już wkrótce. A może prognoza pogody zmieni się jak zawsze w ostatniej chwili? 

Według meteorologów największe opady czekają północną i centralną Szkocję. Modele GFS pokazują, że w niektórych rejonach Szkocji, zwłaszcza 13 października, śnieg w UK może padać intensywnie przez cały dzień. Do południa tego dnia może się utrzymać na ziemi w postaci około 1 cm pokrywy.

W północnej Anglii, zwłaszcza w rejonie górskim Pennines, również spodziewane są lżejsze opady. Jednak nie wszystkie obszary zostaną przykryte białym puchem – południowa Szkocja i północne rejony Anglii prawdopodobnie zobaczą jedynie deszcz lub mokry śnieg, który szybko stopnieje. Tam spadnie nie biały puch a marznąca mżawka.

Śnieg w UK. A co z Londynem?

Na razie prognozy dla południowej Anglii, w tym Londynu, nie przewidują intensywnych opadów śniegu. Eksperci BBC Weather sugerują, że początek października będzie raczej suchy, z możliwością deszczu w północno-zachodnich regionach. W stolicy i okolicach prawdopodobnie dominować będą dni w miarę słoneczne i spokojne. Natomiast biały puch w Londynie nie pojawi się w najbliższym tygodniu.

Co przyniesie pogoda w pierwszej połowie października

Prognozy na okres od 6 do 12 października wskazują, że wysokie ciśnienie atmosferyczne przyczyni się do kilku suchych i spokojnych dni w większości regionów Wielkiej Brytanii. Mimo tego mieszkańcy północnej Szkocji powinni przygotować się na pierwszy poważniejszy śnieg w UK.

śnieg w UK
śnieg w UK, fot. shutterstock.com

Choć Londyn i południowa Anglia nie muszą obawiać się białej zimy w pierwszej połowie października, zima w UK zbliża się coraz szybciej. Natomiast meteorolodzy zachęcają do śledzenia bieżących prognoz. Te mogą ulec zmianie w miarę zbliżania się pierwszych opadów. Czyli jak zawsze wiemy, że prognoza pogody może zmienić się w każdej chwili.

 

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Od października wzrost kosztów ładowania aut elektrycznych. Jak zmniejszyć koszty?

Średni koszt pełnego naładowania samochodu elektrycznego w domu (akumulator 60 kWh) wzrośnie z 15,43 funta do 15,81 funta. Dla osób ładujących codziennie oznacza to dodatkowe 138 funtów rocznie. To kolejny cios w domowe budżety.
UK

Kilkaset osób czekało na pomoc lekarską tak długo, aż zmarło

W 2024 roku w Szkocji ponad 800 zgonów zostało powiązanych z wydłużonym czasem oczekiwania na pomoc w oddziałach ratunkowych. Dane wstrząsnęły opinią publiczną, a lekarze mówią wprost o „narodowej tragedii”.
UK

Biometryczne bramki zmienią podróże między UK a UE. Czy będą kolejki?

Od 12 października wchodzi w życie unijny Entry-Exit System, obejmujący obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej. Podróżni będą musieli zeskanować paszport, pozostawić odciski palców i wykonać zdjęcie podczas pierwszego przekroczenia granicy.
Crime

Strzelaniny, ataki nożem i wypadki w Londynie. Co działo się w stolicy UK?

Dwie strzelaniny w uznawanych dotąd za bezpieczne, miejsca sprawiły, że mieszkańcy stolicy odczuli obawy o bezpieczeństwo. Wojny gangów, młodzież jako ofiary ataków i atakujący. Co dzieje się w Londynie?
Kryzys w UK

Jaguar Land Rover przedłuża zamknięcie fabryk po ostatnim cyberataku

Jaguar Land Rover ogłosił przedłużenie zamknięcia swoich fabryk. Firma wciąż próbuje odbudować się po cyberataku sprzed kilku tygodni, co rodzi nowe obawy dotyczące funkcjonowania łańcuchów dostaw.
