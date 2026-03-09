Czy w Wielkiej Brytanii wolno parkować na żółtych liniach?

Polacy jeżdżący po Wielkiej Brytanii, muszą zmierzyć się z lewostronnym ruchem. A dodatkowo jeszcze z odmiennymi niż w Polsce zasadami parkowania. Ileż to razy ze zdziwieniem dostajemy przykrą niespodziankę za wycieraczką? Mandat w UK (PCN) za parkowanie na żółtej linii to często wydatek rzędu £65-£130. Jak tego uniknąć? Sprawdź nasze zestawienie!
Zasady parkowania w UK
Zasady parkowania na drogach publicznych są określane przez linie namalowane na jezdni. Linie mogą być podwójne i pojedyncze, a zasady są dość rygorystyczne. Ich nieznajomość to najczęstsza przyczyna mandatów (PCN – Penalty Charge Notice). Kluczem jest rozróżnienie linii pojedynczej od podwójnej i sprawdzanie dodatkowych oznaczeń.
Podwójna żółta linia
Przy podwójnej linii zasada jest prosta. Zakaz parkowania przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zazwyczaj także zakaz w święta (Bank Holidays), chyba że znaki mówią inaczej.
Na podwójnej żółtej możesz się zatrzymać na chwilę. Np. by wypuścić lub zabrać pasażera. Nie możesz jednak „czekać” na kogoś.
Zazwyczaj dozwolony jest krótki postój na załadunek/rozładunek ciężkich przedmiotów (max 20-40 min), chyba że na krawężniku są żółte „nacięcia” (paski).
Pojedyncza żółta linia (Single Yellow Lines)
Na pojedynczej żółtej linii zakaz parkowania obowiązuje tylko w określonych godzinach i dniach. Musisz szukać żółtej tabliczki informacyjnej w pobliżu (często na latarni). Jeśli na tabliczce widnieje np. „Mon-Sat 8am–6pm”, oznacza to, że wieczorami i w niedziele możesz tam parkować.
Jeśli nie widzisz znaku w bezpośrednim sąsiedztwie, zasady mogą wynikać z tzw. Controlled Parking Zone (CPZ) – znaki informacyjne znajdują się wtedy na wjazdach do danej dzielnicy/strefy.
Podwójna czerwona linia
Linie te są używane zwykle na tzw. Red Routes. Zwykle dotyczą miejsc o dużym natężeniu ruchu, gdzie zatrzymanie samochodu mogłoby oznaczać znaczne utrudnienia. Oznaczają absolutny zakaz parkowania, zatrzymywania i rozładowywania.
Pojedyncza czerwona linia
Linie te są używane zwykle na tzw. Red Routes. Zwykle dotyczą miejsc o dużym natężeniu ruchu, gdzie zatrzymanie samochodu mogłoby oznaczać znaczne utrudnienia. Oznacza to samo co pojedyncza linia żółta – parkowanie dopuszczone jedynie w okresach opisanych na tabliczkach lub w całej strefie.
Żółte paski na krawężniku
Żółte oznaczenia są nie tylko na jezdni, ale także na krawężniku. Dwa paski (prostopadłe do krawężnika): Całkowity zakaz załadunku i rozładunku o każdej porze. Jeden pasek: Zakaz załadunku w określonych godzinach (sprawdź tabliczkę).
Wyjątki dla posiadaczy „Blue Badge”
Podobnie jak w Polsce, osoby niepełnosprawne, posiadające niebieską naklejkę na samochodzie mają w UK duże przywileje. Mogą parkować na pojedynczych i podwójnych żółtych liniach do 3 godzin. Muszą ustawić „zegar” parkingowy na godzinę przyjazdu.
Zakaz obowiązuje ich nadal tam, gdzie są paski na krawężniku (zakaz załadunku) oraz w miejscach niebezpiecznych.
Ważne zasady parkowania w Bank Holidays
Wielu kierowców myśli, że w święta żółte linie nie obowiązują. To błąd! Jeśli tabliczka nie mówi wyraźnie, że w święta jest wolne, najbezpieczniej założyć, że zasady z dni powszednich nadal trwają.
Na co jeszcze uważać przy parkowaniu w UK?
Nawet jeśli tylko jedno koło lub zderzak wystaje nad żółtą linię, strażnik miejski (Civil Enforcement Officer) ma prawo wystawić mandat.
Londynie zasady te są egzekwowane ekstremalnie szybko przez kamery i skanery, więc „tylko na chwilkę” może kosztować £65-£130.