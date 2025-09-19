Praca i finanse
3 min.czytania

Dlaczego funt nazywa się szterling? Poznaj tajemnice brytyjskiej waluty

Jakub Mróz
Jakub Mróz

Wiedzieliście, że funt jest jedną z najstarszych walut na świecie? Choć codziennie się z nim stykamy, to w istocie niewiele o nim wiemy.

Wydajemy go, trzymamy na kontach czy w portfelach. Posługujemy się nim codziennie, ale ile tak naprawdę o nim wiemy? Zacznijmy od samej nazwy: funt brytyjski nie jest oficjalną nazwą brytyjskiej waluty, ale tylko zwyczajową. Oficjalną jego nazwą jest funt szterling.

- Advertisement -

Nazwa funt

Funt ma swój charakterystyczny znaczek w formie przekreślonej literki „L” (£) i jest to symbol znany z języka łacińskiego, ponieważ pochodzi od słowa „libra”, oznaczającego wagę, a także jednostkę masy, czyli funt. Właśnie dlatego nazwa funta w innych językach może brzmieć nieco inaczej. W hiszpańskim i portugalskim jest to „libra”, w rumuńskim „lira”, a we francuskim „livre”.

Pochodzenie nazwy szterling

Funt określa się oficjalnie mianem szterlinga, a nazwę tę wprowadzono w celu odróżnienia go od jednostki wagi. Słowo szterling można przetłumaczyć jako „wysokiej próby”, łącząc je na przykład ze srebrem. Jednak na początku szterling był monetą jednopensową, ważącą 1,555 grama, i dopiero z czasem pens został wyparty przez funta ze względu na utratę wartości.

Dlaczego funty nazywają się quid?

Często słyszymy, że na funta mówi się potocznie quid. Jest to zbliżone do dolara określanego jako „buck”. Niektórzy uważają, że pochodzi od łacińskiego słowa „quid pro quo”, oznaczającego „coś za coś”, podczas gdy inni uważają, że pochodzi z Quidhampton, gdzie niegdyś znajdowała się królewska papiernia .

Podział funta

Dzisiaj funt dzieli się na 100 pensów i basta. Jednak trzeba wiedzieć, że starsi Brytyjczycy z pewnością pamiętają, że nie zawsze tak było. Do 15 lutego 1971 roku funt szterling dzielił się na 240 pensów, które wtedy zapisywano symbolem „d” – od denara. Jednak do tego czasu funt dzielił się także na 20 szylingów oznaczanych symbolem „I” i lub „s”.

Kiedy funt został wprowadzony?

Funt został wprowadzony w 1159 roku przez króla Henryka II i wtedy był wymieniany na srebro. Tak było nieprzerwanie do roku 1816, kiedy zmieniono wymienialność funta na złoto, ale w 1914 roku znów wrócono do srebra. To jednak nie koniec historii funta, ponieważ w 1926 roku funt ponownie był wymienialny na złoto, przy czym z obiegu wyszły wtedy złote monety, a banknoty można było wymieniać na sztaby złota.

Spadki wartości i kursu

Najniższy kurs funta w historii miał miejsce w 1985 roku, kiedy za 1 funta trzeba było zapłacić 1,05 dolara. Choć trzeba przyznać, że dzisiaj jest niewiele lepiej, ponieważ za funta trzeba płacić niewiele więcej, bo około 1,29 dolara.

W 1992 roku, kiedy funt był powiązany z niemiecką marką, grupa spekulantów z Georgem Sorosem na czele przeprowadziła atak na funta, który spowodował spadek jego wartości o 25 proc. , a samemu Sorosowi przyniósł zysk w postaci miliarda dolarów.

Największe spadki wartości funta

Rok Wydarzenie Co się stało / jak bardzo funt spadł
1949 Devaluacja funta Funt został zdewaluowany o ok. 30,5% względem dolara, z ~$4.04 do ~$2.80. (Wikipedia)
1967 Devaluacja funta przez rząd Wilsona Spadek z ~$2.80 do ~$2.40 – deprecjacja o ~14-15%. (Wikipedia)
1976 Kryzys funta + pożyczka z MFW Inflacja ~25%, problemy z bilansami międzynarodowymi. Funt mocno tracił, choć konkretny procent spadku zależy od kursu odniesienia. (Wikipedia)
1985 Silny dolar / globalne wzmocnienie USD Funt spadł do ~$1.05 – bardzo niski poziom w stosunku do dolara w tamtym okresie. (Reuters)
1992 „Black Wednesday” – wyjście z ERM 16 września 1992 funt musiał opuścić Europejski Mechanizm Kursowy (ERM), znaczny spadek kursu i kryzys walutowy. (Wikipedia)
2016 Brexit W dniach po referendum funty mocno osłabł — kurs gwałtownie spadł względem dolara i euro. (University of Cambridge)

Teksty tygodnia

Londyn

Słynna Oxford Street zostanie tymczasowo zamknięta dla samochodów

W niedzielę 21 września Oxford Street na 8 godzin zniknie z mapy ruchu samochodowego. Od południa do 20 fragment między Orchard Street a Oxford Circus zostanie zamknięty dla pojazdów.
UK

Koniec z raportowaniem każdej obraźliwej uwagi? Brytyjska policja chce zmian

Krajowy inspektor ds. policji Andy Cooke stwierdził, że brytyjscy funkcjonariusze powinni zaprzestać rejestrowania tzw. incydentów nienawiści niebędących przestępstwami.
Praca i finanse

Rząd cofa licencje umożliwiające zatrudnianie cudzoziemców

Między lipcem 2024 a czerwcem 2025 roku rząd cofnął blisko 2 tys. licencji umożliwiających pracodawcom zatrudnianie cudzoziemców – ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej (937). Obecne tempo wskazuje, że w nadchodzących miesiącach może zostać pobity kolejny rekord.
UK

Niebezpieczne produkty w marketach w UK – lista sklepów i produktów

Ostatnio wiele sieci wydało ostrzeżenia w związku z obecnością niebezpiecznych substancji w produktach. Pojawiają się informacje o zakażonym Salmonellą w jedzeniu oraz braku ostrzeżenia o alergenach. Na co uważać w sklepach? 
Praca i finanse

Co 30 pracownik straci pracę. SKY się przebudowuje i masowo zwalnia

SKY GROUP jest znaczącą firmą. W Wielkiej Brytanii zatrudnia niemal 20 tysięcy osób. Obecnie firma jest w czasie zmian, przebudowy i restrukturyzacji. Przy okazji masowo zwalnia.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet