sklepy charytatywne
W 2023 roku mieszkańcy UK przeznaczyli na cele dobroczynne blisko 14 miliardów funtów / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Dostaniesz mandat, nawet gdy chciałeś tylko pomóc potrzebującym

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wielu Brytyjczyków chętnie wspiera sklepy charytatywne, oddając ubrania czy przedmioty codziennego użytku. To oczywiście zachowanie zasługujące na pochwałę, jednak pozostawienie ich przed zamkniętym lokalem lub przy przepełnionym pojemniku może skończyć się mandatem.

Władze traktują takie sytuacje jako nielegalne wyrzucanie śmieci, nawet jeśli chodzi tylko o jedną torbę ubrań.

- Advertisement -

Za dobroć serca można zostać ukaranym

Głośnym przypadkiem był 60-letni Jan Goodey, który od lat wspierał sklep Shabitat w Brighton. Zostawił torbę z ubraniami przed zamkniętym punktem, a następnie został ukarany grzywną w wysokości 400 funtów. Mimo że odwoływał się od decyzji, Rada Miasta Brighton i Hove początkowo odrzuciła jego apel. Dopiero później karę uchylono.

Sam Goodey, działający w organizacji Brighton Permaculture Trust, przyznał, że wiedział o znaku ostrzegającym przed nielegalnym pozostawianiem darów, ale nie przypuszczał, że dotyczy to także jego sytuacji.

Pozostawienie ubrań przed sklepem to wykroczenie

Prawo w Wielkiej Brytanii nie pozostawia wątpliwości. Pozostawianie rzeczy przed zamkniętymi sklepami charytatywnymi lub przepełnionymi pojemnikami jest wykroczeniem. Kilka lat temu Departament Środowiska uruchomił w związku z tym kampanię przypominającą o konsekwencjach.

Obecnie maksymalna kara za takie zachowanie może wynieść nawet 1 000 funtów. To powód, dla którego organizacje charytatywne apelują, by darowizny przekazywać wyłącznie w godzinach otwarcia.

sklepy charytatywne
Pozostawione worki bywają niszczone przez gryzonie / fot. Shutterstock.com

Choć intencje darczyńców są dobre, pozostawione worki bywają niszczone przez przypadkowych przechodniów i stają się bezużyteczne lub przyciągają gryzonie. To oznacza dla organizacji dodatkowe wydatki związane z ich usuwaniem. Przedmioty pozostawione na ulicy mogą blokować przejścia i zagrażać bezpieczeństwu.

Brytyjczycy przekazują średnio 65 funtów miesięcznie na pomoc innym

W 2023 roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii przeznaczyli na cele dobroczynne rekordowe blisko 14 miliardów funtów – poinformował „The Guardian”. Najbardziej szczodrzy okazali się mieszkańcy regionów o niższych dochodach. Przeciętna miesięczna darowizna wyniosła 65 funtów.

W ostatnim roku 3 na 4 dorosłych Brytyjczyków choć raz wsparło działalność charytatywną poprzez przekazanie pieniędzy, wolontariat lub sponsoring. Najwięcej w relacji do dochodów gospodarstw domowych przekazywali mieszkańcy okręgów wyborczych w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.

Teksty tygodnia

UK

Sprawdź kieszenie! Te niezwykłe monety mogą być warte nawet 10 tys.

Ekspert od rzadkich numizmatów wskazał pięć brytyjskich monet zabytkowych, które mogą osiągać wysokie ceny. Ich wartość często znacznie przewyższa nominał, głównie ze względu na rok wybicia oraz ograniczoną liczbę dostępnych egzemplarzy.
Praca i finanse

Komu UK pomoże zimą? Dodatek na opał, rabaty na rachunki i pomoc świąteczna zimą 2025/2026

Zbliża się zima 2025/2026, a wraz z nią rosnące koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Rząd Wielkiej Brytanii wraz z Department for Work and Pensionprzygotował wsparcie dla emerytów w postaci trzech form pomocy:Winter Fuel Payment, Warm Home Discount, Christmas Bonus. Kto dostanie wsparcie?
Zdrowie

Jak leczyć boleriozę w Wielkiej Brytanii?

Kleszcze to niewielkie owady z rodziny pająków, które przenoszą...
UK

Szkoły podstawowe w UK – różnica w poziomie nauczania dzieci jest ogromna

Najlepsze wyniki uzyskują szkoły w bogatszych częściach Londynu i południowej Anglii. Tam często ponad 70% uczniów osiąga oczekiwany standard. Dobre rezultaty notuje też część szkół w dużych miastach, które dysponują lepszym zapleczem kadrowym i finansowym.
UK

Te linie lotnicze są znane ze swojej niepunktualności

Z najnowszej analizy grupy konsumenckiej Which? wynika, że TUI jest najmniej punktualną linią lotniczą wśród 6 największych przewoźników realizujących w Wielkiej Brytanii.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet