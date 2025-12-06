Dramatyczna liczba zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują
Dramatyczna ilość zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują fot. shutterstock.com
UKKryzys w UKZdrowie
3 min.czytania

Dramatyczna liczba zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują

Joanna Baran
Joanna Baran

W Wielkiej Brytanii rozpoczął się jeden z najtrudniejszych sezonów grypowych od ponad dekady. Fala zakażeń pojawiła się wyjątkowo wcześnie, a agresywny szczep wirusa powoduje cięższy przebieg choroby niż w poprzednich latach. Dramatyczna liczba zakażeń grypą w UK sprawia, że szpitale są na granicy.

Liczba pacjentów wymagających hospitalizacji rośnie z tygodnia na tydzień, co stawia NHS w niezwykle trudnej sytuacji. Eksperci alarmują, że połączenie rekordowej liczby zachorowań i zbliżającego się strajku lekarzy to mieszanka wyjątkowo niebezpieczna zarówno dla pacjentów, jak i dla całego systemu ochrony zdrowia.

Dramatyczna liczba zakażeń grypą. Rekordowa fala hospitalizacji

Ostatnie dane NHS pokazują, że w zeszłym tygodniu w angielskich szpitalach przebywało średnio 1 700 pacjentów z ciężkimi powikłaniami grypy. To aż o połowę więcej niż o tej samej porze rok temu. Co istotne, tak wysokiej liczby hospitalizacji nie notowano o tej porze zimy od momentu rozpoczęcia ich rejestrowania w 2010 roku.

- Advertisement -

Specjaliści podkreślają, że tegoroczny wirus jest wyjątkowo złośliwy. Objawy pojawiają się szybko. Natomiast u osób starszych i przewlekle chorych bardzo często przeradzają się w zapalenie płuc i niewydolność oddechową. W efekcie niemal 2% wszystkich dostępnych łóżek w szpitalach zajmują pacjenci z grypą, co znacząco ogranicza możliwości przyjmowania chorych z innymi schorzeniami.

A&E w kryzysie – przepełnienie i wielogodzinne oczekiwanie

Oddziały ratunkowe w całym kraju mierzą się z przeciążeniem. Lekarze wprost określają sytuację jako „krytyczną”. Na korytarzach ustawiają się kolejne łóżka, a pacjenci nieraz spędzają długie godziny w oczekiwaniu na badania czy miejsce na oddziale. Personel szpitali przyznaje, że sytuacja staje się coraz trudniejsza do opanowania.

Problem potęgują osoby zgłaszające się na A&E z błahymi dolegliwościami – od bólu gardła po wrastające paznokcie. Według NHS tylko między listopadem a lutym ubiegłego roku zanotowano ponad 200 tysięcy wizyt, które mogły zostać obsłużone w gabinecie GP, aptece lub przez infolinię NHS 111. Jednak trudności z dodzwonieniem się do lekarza rodzinnego sprawiają, że wielu pacjentów wybiera najprostsze rozwiązanie: wizytę na oddziale ratunkowym.

17 grudnia zaczyna się strajk lekarzy. Czy system to wytrzyma?

Sytuację w szpitalach dodatkowo komplikuje zbliżający się pięciodniowy strajk lekarzy-rezydentów, który rozpocznie się 17 grudnia. Rezydenci to kluczowa grupa pracowników medycznych odpowiedzialna za dużą część dyżurów, nocnych zmian i obsługi oddziałów ratunkowych. Ich brak może doprowadzić do poważnych ograniczeń w funkcjonowaniu szpitali.

NHS przygotowuje plany awaryjne, jednak lekarze nie ukrywają obaw. Przy tak dużej liczbie pacjentów z ciężkim przebiegiem grypy każdy brak rąk do pracy może przełożyć się na dramatyczne wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc. A to oznacza wprost zagrożenie życia chorych. W niektórych placówkach już teraz mówi się o kolejkach liczonych w dziesiątkach godzin. Zbliżający się strajk może tę sytuację znacznie pogorszyć.

Dramatyczna liczba zakażeń grypą. Czy zabraknie pomocy dla chorych?

Eksperci ostrzegają, że zderzenie dwóch kryzysów – przepełnionych szpitali i protestu lekarzy – może w najbliższych tygodniach doprowadzić do najpoważniejszego załamania w brytyjskiej służbie zdrowia od czasów pandemii. Z powodu braku personelu i rosnącej liczby ciężkich przypadków mogą pojawić się opóźnienia karetek, odwołania zabiegów planowych oraz ograniczenia w przyjmowaniu na oddziały.

Dramatyczna ilość zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują
Dramatyczna ilość zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują
fot. shutterstock.com

Dlatego personel medyczny podkreśla, że to wyjątkowo niebezpieczny moment. Szczególnie dla osób starszych i przewlekle chorych, które są najbardziej narażone na powikłania grypy. Każdy dzień zwłoki w uzyskaniu pomocy może oznaczać poważne zagrożenie dla ich zdrowia.

Przyszłe tygodnie pokażą, czy kryzys zmieni się armagedon

Władze NHS apelują o rozsądne korzystanie z usług medycznych. Jednocześnie niezwykle ważne jest szczepienie się przeciw grypie i unikanie dużych skupisk ludzi w okresie zwiększonej zachorowalności. Również trwają negocjacje z przedstawicielami lekarzy rezydentów. Jednak na razie porozumienia nie ma.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Londyn

8 grup osób, którym przysługują darmowe przejazdy komunikacją miejską

Transport publiczny w Londynie jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów miejskich na świecie. Dla wielu mieszkańców codzienne podróże są niezbędne. Jednak ich koszty mogą być znaczące. Dlatego Transport for London (TfL) oferuje specjalne przepustki dla wybranych grup.
Discover Poland

Blisko Polski nawet tysiące kilometrów od domu. Z Polsat Box Go to łatwiejsze niż myślisz

Pakiet Polonia w Polsat Box Go pozwala Polakom za granicą pozostać blisko języka, kultury i ulubionych programów. Telewizja po polsku dostępna niemal wszędzie.
Praca i finanse

Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit przedłużona

Rachel Reeves zdecydowała się przedłużyć dodatkową pomoc dla świadczeniobiorców pobierających Universal Credit. Świadczeniobiorcy mogą liczyć na 1200 funtów.
Styl życia

Top 7 potraw z Jarmarku Bożonarodzeniowego w Londynie – przewodnik po Hyde Park Winter Wonderland 2025

W 2025 roku odwiedzający mogą skosztować potraw z całego świata. Tu jest wszystko, co lubisz. Od klasycznych niemieckich kiełbas po kreatywne street foodowe przysmaki. Przygotowaliśmy praktyczny przewodnik po top 7 potraw, które warto spróbować, wraz z podpowiedzią, gdzie je znaleźć. 
Praca i finanse

Masz taką dwufuntówkę? Może być warta nawet 1 000 funtów!

Najnowsze doniesienia z brytyjskiego rynku kolekcjonerskiego ponownie zwracają uwagę na dwa konkretne egzemplarze. Te - jeśli zawierają określone błędy - osiągają ceny nieporównywalnie wyższe niż ich wartość nominalna.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet