Zaginęła Polka w Wielkiej Brytanii. Trwają poszukiwania 31-letniej Moniki Kani
Zaginęła Polka w Wielkiej Brytanii. Trwają poszukiwania 31-letniej Moniki Kani fot. busko-zdroj.policja.gov.p
UKCrime
2 min.czytania

Zaginęła Polka w Wielkiej Brytanii. Trwają poszukiwania 31-letniej Moniki Kani

Joanna Baran
Joanna Baran

Sprawa zaginięcia 31-letniej Moniki Kani, obywatelki Polski mieszkającej w Wielkiej Brytanii, nabiera coraz większego rozgłosu. Kobieta od 2022 roku przebywała w Southampton w Anglii. Jednak od miesięcy nie ma z nią żadnego kontaktu. Komenda Powiatowa Policji w Busko-Zdrowju potwierdza, że zaginęła Polka. Natomiast  jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Kontakt z rodziną urwał się nagle

Monika Kania pochodzi z województwa świętokrzyskiego, z miejscowości Skotniki Duże w gminie Busko-Zdrój. Jak wynika z ustaleń śledczych, ostatni raz kontaktowała się z rodziną w lipcu 2025 roku. Od tego momentu nie odpowiada na telefony ani wiadomości. Natomiast bliscy nie wiedzą, co się z nią dzieje. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie. To uruchomiło oficjalne działania policji.

Zaginęła Polka mieszkająca w Southampton

Policja potwierdza, że zaginęła Polka mieszkająca w Southampton, jednym z największych miast portowych południowej Anglii. Na tym etapie nie ujawniono informacji o konkretnych tropach ani okolicznościach, które mogłyby wskazywać, co wydarzyło się po ostatnim kontakcie z rodziną. Sprawa pozostaje otwarta. Natomiast funkcjonariusze podkreślają, że każda nowa informacja może mieć kluczowe znaczenie.

- Advertisement -

Policja publikuje rysopis zaginionej

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju opublikowała rysopis Moniki Kani, licząc na pomoc społeczeństwa. Kobieta ma około 170 centymetrów wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała. Ma  włosy koloru ciemny bląd sięgające ramion oraz zielone oczy. Charakterystyczną cechą są małe, przylegające uszy. Policja nie poinformowała o innych znakach szczególnych.

Zaginęła Polka w Wielkiej Brytanii. Trwają poszukiwania 31-letniej Moniki Kani
Zaginęła Polka w Wielkiej Brytanii. Trwają poszukiwania 31-letniej Moniki Kani
fot. busko-zdroj.policja.gov.pl

Media nagłaśniają sprawę zaginięcia

Zaginięcie Moniki Kani jest szeroko opisywane przez media ogólnopolskie i regionalne. Dziennikarze podkreślają, że zaginęła Polka przebywająca za granicą. Dlatego działania policji są dodatkowo utrudnione. Na razie nie pojawiły się informacje o przełomie w sprawie ani o jej odnalezieniu. Dlatego śledczy apelują o cierpliwość i współpracę.

Każdy sygnał może pomóc

Policja apeluje szczególnie do osób przebywających w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w rejonie Southampton, o zwrócenie uwagi na osoby odpowiadające rysopisowi zaginionej. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet pozornie nieistotne informacje, takie jak miejsce pracy, znajomi czy ostatnie widziane lokalizacje, mogą okazać się przełomowe.

Gdzie zgłaszać informacje?

Wszelkie informacje dotyczące zaginięcia Moniki Kani można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju pod numerami 47 804 53 81 (w dni robocze) lub 47 804 52 00 całodobowo. W nagłych przypadkach należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Londyn

Latająca taksówka nad Londynem: szybki transfer między lotniskami czy luksus dla wybranych?

Latająca taksówka między londyńskimi lotniskami brzmi jak science fiction. Jednak coraz wyraźniej wchodzi w sferę realnych planów. Londyn, miasto permanentnie zatkanych dróg i napiętych rozkładów jazdy, zaczyna myśleć o transporcie w pionie.
Praca i finanse

Medyczna marihuana napędza rozwój regionu. Nowe miejsca pracy w Szkocji

Nowe miejsca pracy w sektorze life sciences powstaną w południowej Szkocji dzięki inwestycji międzynarodowej firmy zajmującej się medyczną marihuaną. Kogo poszukuje firma?
Praca i finanse

Rachunki za energię znowu idą w górę. Ludzie są coraz bardziej zadłużeni

Od czwartku mieszkańców Wysp czeka podwyżka rachunków za energię. Od 1 stycznia 2026 roku Ofgem podnosi limit cen energii.
UK

Sprawdź, jakie auta najczęściej kradną w UK

Samochód lub motocykl znika średnio co pięć minut. Zwłaszcza te modele upodobali sobie złodzieje.
UK

Drastyczny spadek temperatur. Wydano bursztynowe alerty

Mieszkańcy Wysp dostali ostrzeżenie przed spadkiem temperatur. Czeka nas zimna końcówka roku 2025 i początek 2026.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet