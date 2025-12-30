Zaginęła Polka w Wielkiej Brytanii. Trwają poszukiwania 31-letniej Moniki Kani

Sprawa zaginięcia 31-letniej Moniki Kani, obywatelki Polski mieszkającej w Wielkiej Brytanii, nabiera coraz większego rozgłosu. Kobieta od 2022 roku przebywała w Southampton w Anglii. Jednak od miesięcy nie ma z nią żadnego kontaktu. Komenda Powiatowa Policji w Busko-Zdrowju potwierdza, że zaginęła Polka. Natomiast jej aktualne miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Kontakt z rodziną urwał się nagle

Monika Kania pochodzi z województwa świętokrzyskiego, z miejscowości Skotniki Duże w gminie Busko-Zdrój. Jak wynika z ustaleń śledczych, ostatni raz kontaktowała się z rodziną w lipcu 2025 roku. Od tego momentu nie odpowiada na telefony ani wiadomości. Natomiast bliscy nie wiedzą, co się z nią dzieje. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie. To uruchomiło oficjalne działania policji.

Zaginęła Polka mieszkająca w Southampton

Policja potwierdza, że zaginęła Polka mieszkająca w Southampton, jednym z największych miast portowych południowej Anglii. Na tym etapie nie ujawniono informacji o konkretnych tropach ani okolicznościach, które mogłyby wskazywać, co wydarzyło się po ostatnim kontakcie z rodziną. Sprawa pozostaje otwarta. Natomiast funkcjonariusze podkreślają, że każda nowa informacja może mieć kluczowe znaczenie.

Policja publikuje rysopis zaginionej

Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju opublikowała rysopis Moniki Kani, licząc na pomoc społeczeństwa. Kobieta ma około 170 centymetrów wzrostu. Jest szczupłej budowy ciała. Ma włosy koloru ciemny bląd sięgające ramion oraz zielone oczy. Charakterystyczną cechą są małe, przylegające uszy. Policja nie poinformowała o innych znakach szczególnych.

Media nagłaśniają sprawę zaginięcia

Zaginięcie Moniki Kani jest szeroko opisywane przez media ogólnopolskie i regionalne. Dziennikarze podkreślają, że zaginęła Polka przebywająca za granicą. Dlatego działania policji są dodatkowo utrudnione. Na razie nie pojawiły się informacje o przełomie w sprawie ani o jej odnalezieniu. Dlatego śledczy apelują o cierpliwość i współpracę.

Każdy sygnał może pomóc

Policja apeluje szczególnie do osób przebywających w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza w rejonie Southampton, o zwrócenie uwagi na osoby odpowiadające rysopisowi zaginionej. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet pozornie nieistotne informacje, takie jak miejsce pracy, znajomi czy ostatnie widziane lokalizacje, mogą okazać się przełomowe.

Gdzie zgłaszać informacje?

Wszelkie informacje dotyczące zaginięcia Moniki Kani można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju pod numerami 47 804 53 81 (w dni robocze) lub 47 804 52 00 całodobowo. W nagłych przypadkach należy kontaktować się z numerem alarmowym 112.