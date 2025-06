Odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty. To córka kobiety zgłosiła zaginięcie!

W Derby odnaleziono ludzkie szczątki, które najprawdopodobniej należą do zaginionej Izabeli Zabłockiej – Polki z Normanton, która zaginęła w 2010 roku i od tamtej pory nie dawała znaku życia. Sprawa kobiety budziła od lat ogromne emocje w lokalnej społeczności, a teraz śledczy prowadzą intensywne dochodzenie w sprawie jej śmierci. Policja podejrzewa zabójstwo. Teraz odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty. Czy trzeba było nagrody 20 000 funtów by dowiedzieć się czegokolwiek o zaginionej kobiecie?



Policja odnalazła szczątki zaginionej Polki w ogrodzie domu przy Princes Street w Normanton, na tej samej ulicy, gdzie Izabela mieszkała po przyjeździe do Wielkiej Brytanii w 2009 roku. To właśnie tam skoncentrowała się policja w trakcie poszukiwań, które trwały miesiącami i były efektem analizy różnych tropów. Odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty. Było to efektem pracy specjalistycznego zespołu detektywów oraz wsparcia lokalnej społeczności. Warto dodać, że rodzina zgłosiła zaginięcie Polki niedawno i działania policji były prowadzone dopiero teraz. Stało się tak, ponieważ zgłoszenie zaginięcia złożyła córka kobiety, która została w Polsce. Gdy Izabela Zabłocka zniknęła, dziewczynka miała 9 lat. Dopiero teraz, po osiągnięciu dorosłości mogła formalnie zgłosić zaginięcie matki. Jak ustalili śledczy w Polsce, Izabela wyjechała do UK, aby trochę dorobić. Chciała wrócić.

- Advertisement -

Odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty, czy to na pewno Izabela Zabłocka?

Formalna identyfikacja jeszcze się nie zakończyła. Natomiast śledczy są przekonani, że odnalezione szczątki to ciało Izabeli Zabłockiej. Policja poinformowała rodzinę kobiety w Polsce, która od ponad 15 lat czekała na wyjaśnienie tragicznych okoliczności zaginięcia.

Zatrzymania w sprawie morderstwa

W związku ze sprawą zatrzymano trzy osoby – dwie kobiety i mężczyznę – podejrzane o udział w tej zbrodni. Co ważne, policja zatrzymała jedną z kobiet ponownie. Policja postawiła jej zarzut morderstwa. Dlatego kobieta oczekuje na dalsze kroki śledczych. Odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty – już ten fakt sprawi, że śledztwo może ruszyć dalej. Może w końcu rodzina dowie się, jaki los spotkał ich córkę i siostrę.

Nagroda 20 000 Funtów za informacje o zaginionej Polce



W celu zdobycia kluczowych informacji policja ogłosiła nagrodę w wysokości 20 tysięcy funtów dla każdego, kto dostarczy informacje mogące pomóc w skazaniu sprawcy. Do tej pory nikt oficjalnie nie zgłosił się z istotnym tropem. Natomiast śledczy nadal apelują do wszystkich, którzy mogli mieć jakikolwiek kontakt z Izabelą w ostatnich miesiącach jej życia lub posiadają wiedzę na temat jej zniknięcia, o kontakt z policją.

Odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty. Życie Izabeli w Wielkiej Brytanii

Izabela Zabłocka pracowała w lokalnej fabryce drobiu Cranberry Foods w Scropton. Była częścią społeczności Derby, gdzie miała przyjaciół i znajomych. Jej zaginięcie w 2010 roku było zagadką, która teraz nabrała dramatycznego wymiaru po odnalezieniu szczątków. Jak ustalili policjanci w Polsce, kobieta wyjechała do UK aby zarobić. W Polsce czekała na nią 9-letnia córka.

Apel policji i nadzieja na wyjaśnienie sprawy



Detektyw inspektor Kane Martin, prowadzący śledztwo, podkreślił, że pomimo upływu lat, sprawa nie została zapomniana. Dlatego prace nad nią będą kontynuowane. „Każda informacja jest cenna. Apelujemy do lokalnej społeczności – jeśli ktoś widział Izabelę lub wie cokolwiek o jej losie w lipcu i sierpniu 2010 roku, prosimy o zgłoszenie się do nas” – powiedział.

To poruszające odkrycie rzuca nowe światło na tajemnicze zaginięcie Polki sprzed piętnastu lat. Może wreszcie przynieść rodzinie odpowiedzi, na które tak długo czekali. Odnaleziono szczątki Polki zaginionej przed 15 laty to ważny moment – jednocześnie koniec i początek. Dlatego policja pozostaje na miejscu znalezienia ciała, gotowa do rozmów z mieszkańcami. Funkcjonariusze aktywnie kontynuują pracę nad wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy.