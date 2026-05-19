Nianie pilnie poszukiwane – jak dziś wygląda rynek pracy w UK?

Brytyjski rynek pracy w 2026 roku nie rozwija się równomiernie. Z jednej strony widać wyraźne zapotrzebowanie na pracowników w sektorach usługowych i opiekuńczych, z drugiej – spadek liczby ofert w zawodach jeszcze niedawno uznawanych za stabilne i prestiżowe. Dane pokazują rynek w fazie korekty: mniej dynamiczny niż rok wcześniej, bardziej ostrożny i selektywny. Jak dziś wygląda rynek pracy w UK i co go charakteryzuje?

Jak dziś wygląda rynek pracy w UK? – spadek ofert, ale nie wszędzie

Według danych Recruitment and Employment Confederation (REC), liczba nowych ogłoszeń o pracę w kwietniu wyniosła ponad 711 tysięcy. To oznacza spadek o kilka procent miesiąc do miesiąca i w ujęciu rocznym. To sygnał, że pracodawcy w Wielkiej Brytanii hamują tempo rekrutacji.

Nie oznacza to jednak kryzysu w klasycznym rozumieniu. Rynek nie „kurczy się” równomiernie. Raczej zmienia strukturę. W jednych sektorach liczba wakatów rośnie. Natomiast w innych wyraźnie maleje.

- Advertisement -

Nianie pilnie poszukiwane – rosnący popyt na opiekę i usługi

Najbardziej widocznym trendem jest gwałtowny wzrost zapotrzebowania na nianie, au pair i pracowników opieki nad dziećmi. To zawody, które jeszcze kilka lat temu były często traktowane jako uzupełniające. Natomiast dziś są realnym filarem rynku pracy usługowej.

Powodem jest kilka równoległych zjawisk. Po pierwsze, rosnące koszty żłobków i opieki instytucjonalnej sprawiają, że rodzice częściej szukają prywatnej pomocy w domu. Po drugie, zmienia się model pracy – większa liczba rodziców pracuje w trybie hybrydowym lub zmianowym. To zwiększa zapotrzebowanie na elastyczną opiekę.

Do tego dochodzi niedobór pracowników w sektorze usług domowych, który od lat nie nadąża za popytem. Efekt jest prosty. W wielu regionach UK znalezienie niani jest trudniejsze niż znalezienie pracy biurowej.

Rynek pracy w UK – gdzie praca znika najszybciej

Równocześnie inne segmenty rynku wyraźnie się kurczą. Spadek liczby ogłoszeń dotyczy m.in. zawodów związanych z lotnictwem i transportem: pilotów, kontrolerów ruchu lotniczego, agentów turystycznych oraz części stanowisk kolejowych.

To istotna zmiana, bo są to zawody zwykle wymagające wysokich kwalifikacji i długiego szkolenia. Spadek liczby ofert sugeruje, że firmy w tych branżach ograniczają rekrutację, reagując na koszty operacyjne, niepewność gospodarczą i wahania popytu na podróże.

W praktyce oznacza to, że nawet dobrze wykształceni kandydaci mogą dziś mieć trudniejszy start niż osoby wchodzące do sektora usług.

Jak dziś wygląda rynek pracy w UK? – presja kosztów i ostrożność firm

Eksperci wskazują, że najważniejszym czynnikiem spowolnienia nie jest brak zapotrzebowania na pracę, ale ostrożność pracodawców. Firmy mierzą się z wyższymi kosztami zatrudnienia i większą niepewnością gospodarczą, co powoduje, że rekrutacje są bardziej selektywne.

W praktyce wiele przedsiębiorstw nie rezygnuje z zatrudniania. Natomiast równiocześnie odkłada decyzje lub szuka kandydatów bardziej dopasowanych do konkretnych, wąskich ról. To sprawia, że rynek pracy w UK jest obecnie mniej „masowy”, a bardziej specjalistyczny.

Jak dziś wygląda rynek pracy w UK? – co to oznacza dla pracowników

Dla osób szukających pracy oznacza to konieczność większej elastyczności. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie w sektorach, które opierają się na bezpośredniej obsłudze ludzi: opiece, sprzedaży, logistyce i usługach domowych.

Jednocześnie rośnie konkurencja w obszarach, które jeszcze niedawno były uznawane za stabilne, jak transport czy turystyka. Nawet popularna praca zdalna staje się bardziej konkurencyjna – liczba kandydatów rośnie szybciej niż liczba ofert.

Rynek pracy w UK 2026 – mniej stabilności, więcej zmian kierunku

Obraz rynku pracy w Wielkiej Brytanii w 2026 roku jest wyraźnie dynamiczny, ale nierówny. Z jednej strony mamy sektor usługowy, który chłonie pracowników szybciej niż wcześniej, z drugiej – branże wysokospecjalistyczne, które zwalniają tempo rekrutacji.

Najważniejsza zmiana nie polega więc na tym, że „pracy jest mniej”, ale na tym, że zmienia się jej mapa. I to właśnie ta zmiana sprawia, że nianie i opiekunki dzieci stają się dziś jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników w kraju.