Efekt Mandeli, czyli jak nasze umysły są w stanie tworzyć i przechowywać fałszywe wspomnienia. Foto: shutterstock.com
Efekt Mandeli – dlaczego pamiętamy rzeczy, które się nie wydarzyły

Efekt Mandeli to zjawisko, w którym ludzie pamiętają to samo wydarzenie, wygląd lub fakt w sposób niezgodny z rzeczywistością. Nazwa pochodzi od przekonania wielu osób, że Nelson Mandela zmarł w więzieniu w latach 80., choć faktycznie wyszedł na wolność w 1990 roku i zmarł dopiero w 2013. Zjawisko jest szeroko opisywane jako sytuacja, w której „wiele osób pamięta coś, co nigdy nie miało miejsca” .

Na czym polega efekt Mandeli?

Efekt Mandeli polega na tym, że wiele osób błędnie pamięta wydarzenia lub wygląd rzeczy z dzieciństwa lub z niedalekiej przeszłości. Osoby te są przekonane co do prawdziwości swoich wspomnień. Choć sam fakt posiadania fałszywych wspomnień istniał od dawna, efekt Mandeli rozpropagowała Fiona Broome, która w 2010 roku odkryła, że Nelson Mandela… żyje. Nagle okazało się, że tak samo jak ona, zdziwionych są setki, a potem tysiące osób. Wiele z nich „pamiętało”, że Mandela zmarł w latach 80-tych w więzieniu. A nawet pamiętali jego pogrzeb z telewizji, żałobę w Afryce, zamieszki i rozmowy o jego śmierci.

Według naukowców wynika to z kilku mechanizmów psychologicznych, które wpływają na to, jak mózg przechowuje i odtwarza wspomnienia. Najczęściej wskazuje się:

  • zbiorową konfabulację — mózg uzupełnia luki najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń;
  • wpływ kultury masowej — błędne cytaty, memy i powtarzane historie utrwalają fałszywe wspomnienia;
  • społeczne potwierdzanie — jeśli wiele osób „pamięta” to samo, łatwiej uznać to za prawdę;
  • podobieństwo bodźców — np. logo, które wygląda tak, jakby kiedyś miało dodatkowy element.

Efekt Mandeli jest na tyle powszechny, że istnieją dziesiątki przykładów opisanych w mediach, gdzie setki a nawet tysiące osób pamiętają dokładnie to samo, choć nigdy to nie miało miejsca!

Najciekawsze przykłady efektu Mandeli

Myszka Miki: Wiele osób pamięta, że Myszka Miki nosiła szelki, chociaż nigdy ich nie miała. I tak samo wiele osób pamięta, że nie miała ogona, podczas gdy ogon ma. 

Pikachu: Ogon Pokémona Pikachu jest często kojarzony z czarnym zakończeniem, podczas gdy w rzeczywistości jest całkowicie żółty.

The Flinstones nigdy nie nazywali się Flinstones. The Flintstones jest poprawną nazwą (dwie litery T).

Cytat ze StarWars: W filmie Star Wars: The Empire Strikes Back Darth Vader nie mówi „Luke, I am your father”, lecz „No, I am your father”. To jeden z najbardziej znanych przykładów efektu Mandeli na świecie. Błędnie cytowane słowa są używane wielokrotnie, nawet na koszulkach i plakatach.

Postać Kudłatego (Shaggy) ze Scooby-Doo: Wiele osób pamięta jego wyraźne wręcz komiczne jabłko Adama na szyi. Pamiętają, że przesuwało się ono gdy pożerał ogromne ilości jedzenia. Jednak postać nigdy nie miała jabłka Adama. 

Przykłady z Wielkiej Brytanii

Walkers Crisps — kolory smaków opakowań. Ogromna liczba osób „pamięta”, że chipsy Salt & Vinegar były niebieskie, a Cheese & Onion były kiedyś zielone. Tymczasem Walkers od zawsze stosował odwrotny układ: Cheese & Onion — niebieskie,
Salt & Vinegar — zielone.

Monopoly Man z monoklem. Wiele osób w UK jest przekonanych, że postać z Monopoly ma monokl.W rzeczywistości nigdy go nie miał — to globalny przykład efektu Mandeli, często wymieniany w zestawieniach medialnych.

 

