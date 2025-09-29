Fala wypłat gotówki z kont emerytalnych? Rośnie strach przed ogłoszeniem budżetu

HMRC ostrzega emerytów i osoby odkładające na emeryturę, by nie wpadali w panikę! Fala wypłat wypłat gotówki z kont emerytalnych która już się pojawia i wzrośnie, tuż przed ogłoszeniem budżetu Partii Pracy w listopadzie to efekt nieuzasadnionego strachu. Czy na pewno?

HMRC i Financial Conduct Authority (FCA) potwierdzają, że wypłaty gotówki to efekt strachu. Miliony ludzi w UK obawia się nowych podatkowych obciążeń i pomysłów rządu. Jednak HMRC przestrzega i przypomina, że szybkie wypłaty mogą wiązać się z poważnymi konsekwencjami podatkowymi i nieodwracalnym wykorzystaniem limitów wypłat wolnych od podatku.

Fala wypłat gotówki z kont emerytalnych – strach kieruje Brytyjczyków do bankomatów i bankó

Każdego roku przed budżetem obserwuje się wzrost liczby wypłat z funduszy emerytalnych. Głównie dlatego, że osoby starsze starają się skorzystać z obecnych ulg podatkowych, zanim zostaną wprowadzone ewentualne zmiany. W tym roku zmian i obciążeń może pojawić się wiele.

W zeszłym roku w sześciu miesiącach do września 2024 roku ponad 25 000 osób wypłaciło pakiety emerytalne o wartości 250 000 funtów lub więcej. To wzrost o ponad 50% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Ludzie nie ufają rządowi i chcą w ten sposób chronić swoje pieniądze. Jednak konsekwencje mogą być poważne.

„Fala wypłat gotówki przed budżetem to naturalna reakcja ludzi obawiających się zmian w ulgach podatkowych, ale każda decyzja powinna być dokładnie przemyślana” – ostrzega Alasdair Mayes, partner w LCP i szef ds. emerytur i podatków.

Konsekwencje podatkowe i brak prawa do cofnięcia decyzji

Eksperci HMRC i FCA przypominają, że wypłaty emerytalne nie podlegają ustawowemu 30-dniowemu prawu do odstąpienia. Oznacza to, że nawet jeśli pieniądze zostaną wpłacone z powrotem do funduszu emerytalnego, podatkowe konsekwencje decyzji pozostają nieodwracalne. W skrócie – HMRC naliczy należny podatek.

W praktyce oznacza to, że emeryci mogą nieświadomie wykorzystać część swojego dożywotniego limitu wypłat wolnych od podatku, wynoszącego obecnie 268 275 funtów. To może znacząco ograniczyć ich możliwości w przyszłości.

Kto najczęściej decyduje się na wypłatę gotówki?

Najczęściej decyzję o wypłacie dużych sum podejmują osoby starsze, z większymi funduszami emerytalnymi. Ludzie, którzy chcą zabezpieczyć swoje oszczędności przed możliwymi zmianami w prawie podatkowym lub strukturze ulg emerytalnych. Obawy dotyczące przyszłych ograniczeń lub wyższych podatków skłaniają do wcześniejszej realizacji środków. Pieniądze wypłacają również osoby pracujące, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Obawiają się, że składki zostaną zamrożone lub dodatkowo opodatkowane. Dlatego wypłacają gotówkę. Jak się okazuje, fala wypłat gotówki z kont emerytalnych nie jest jednostkowym przypadkiem, jednak z roku na rok narasta strach i coraz więcej osób decyduje się na wypłaty. Pomimo obciążeń i limitów.

Obawy rosną przed ogłoszeniem budżetu

Wraz ze zbliżającym się budżetem w listopadzie, wielu obecnych i przyszłych emerytów obawia się:

utraty prawa do ulg podatkowych przy dużych wypłatach,

nieodwracalnych skutków podatkowych w przypadku szybkich decyzji,

zmniejszenia dostępnego dożywotniego limitu wypłat wolnych od podatku,

nieprzewidywalnych zmian w systemie emerytalnym, które mogłyby wpłynąć na ich zabezpieczenie finansowe.

HMRC i FCA podkreślają, że decyzje o wypłacie gotówki powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie pełnej analizy finansowej. Natomiast nikt nie powinien ich podejmować nie spekulacji związanych z ewentualnymi zmianami w budżecie. Strach jest złym doradcą.

Zalecenia ekspertów a fala wypłat gotówki w UK

Eksperci doradzają, aby:

Dokładnie przeanalizować skutki podatkowe każdej wypłaty.

Nie podejmować decyzji pod wpływem emocji czy presji czasowej.

Skorzystać z doradztwa finansowego przed wypłatą dużych kwot z funduszy emerytalnych.

Pamiętać, że decyzja o wypłacie gotówki jest często nieodwracalna, nawet jeśli pieniądze wrócą na konto emerytalne.

„Ludzie powinni bardzo dokładnie przemyśleć każdą decyzję finansową przed budżetem. Nie zawsze da się odwrócić skutki podatkowe, a niewłaściwe decyzje mogą mieć długotrwałe konsekwencje” – podkreśla Alasdair Mayes.