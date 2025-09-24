życie na emeryturze
Młodemu pokoleniu najtrudniej jest dojść do stabilności finansowej / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Wiemy, ile trzeba odłożyć, aby spokojnie żyć na emeryturze

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Wydłużające się życie, rosnące koszty utrzymania i przesuwający się wiek emerytalny sprawiają, że planowanie przyszłości finansowej staje się dla młodych Brytyjczyków wyzwaniem. Tylko konsekwentne i regularne oszczędzanie może uchronić przed poważnymi problemami finansowymi na starość. Inaczej życie na emeryturze będzie dalekie od ideału.

Dla wielu młodych ludzi wizja zgromadzenia kwot przekraczających milion funtów brzmi jak marzenie. Jednak według analiz właśnie takiej sumy będą potrzebować, by zachować niezależność finansową po zakończeniu pracy zawodowej.

Młodemu pokoleniu najtrudniej dążyć do stabilności

Najtrudniej mają osoby w wieku 18–30 lat. One powinny przygotować się na konieczność zgromadzenia nawet 1,18 mln funtów, aby utrzymać się aż do 90. roku życia. Dwudziestolatkowie muszą liczyć się z ponad sześcioma dekadami wydatków. Trzydziestolatkowie dodatkowo zmagają się z kosztami kredytów hipotecznych, wychowaniem dzieci i codziennymi zobowiązaniami.

Wszystko to przy krótszym czasie na inwestowanie i mniejszych szansach na pełne wykorzystanie efektu długoterminowego odkładania. Właśnie dlatego młode pokolenie uznawane jest dziś za generację z najtrudniejszą drogą do stabilności finansowej.

Finansowa niezależność kosztuje 740 tys. zł

Analizy przygotowane przez firmę Shepherds Friendly pokazują, że przeciętne gospodarstwo domowe, aby przez 25 lat zachować niezależność finansową, potrzebowałoby ponad 740 tys. funtów. Pod uwagę wzięto roczne wydatki sięgające blisko 32 tys. funtów. Uwzględniono też inflację na poziomie 2,88 proc. oraz 5-procentowy zwrot z inwestycji.

życie na emeryturze
Planowanie przyszłości finansowej staje się dla młodych Brytyjczyków wyzwaniem / fot. Shutterstock.com

W kalkulacjach uwzględniono również średnie zadłużenie gospodarstwa wynoszące 121 525 funtów i konieczność posiadania sześciomiesięcznego funduszu awaryjnego. Co ciekawe, gdyby ograniczyć się do prostego sumowania kosztów, suma ta sięgnęłaby ponad 1,16 mln funtów – dopiero inwestycje pozwalają ją realnie obniżyć.

Astronomiczne sumy nie przystają do rzeczywistości budżetowej

Chociaż wymagane kwoty brzmią astronomicznie, różnią się one w zależności od wieku. Osoby w wieku 50–60 lat powinny odłożyć nieco poniżej miliona funtów, podczas gdy grupa 65–74 lata potrzebuje około 500 tys. funtów.

Osoby po 74. roku życia mogą utrzymać niezależność finansową, mając odłożone około 180 tys. funtów. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja najbiedniejszych gospodarstw – te, których roczne wydatki wynoszą średnio ponad 15 tys. funtów, a zadłużenie niespełna 84 tys. funtów, muszą zgromadzić około 380 tys. funtów.

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

