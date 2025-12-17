Gdzie możesz wykorzystać “lump sum” przed świętami? Dodatkowe pieniądze na świąteczne zakupy
Gdzie możesz wykorzystać “lump sum” przed świętami? fot. shutterstock.com
2 min.czytania

Gdzie możesz wykorzystać “lump sum”? Dodatkowe pieniądze przed świętami?

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjskie gospodarstwa domowe mają szansę otrzymać jednorazową płatność w wysokości 110 funtów („lump sum”) w ramach rządowego programu Household Support Fund (HSF). Dodatkowe pieniądze to inicjatywa, która ma pomóc rodzinom i osobom o niskich dochodach w pokryciu rosnących kosztów życia. W przeciwieństwie do tradycyjnej pomocy charytatywnej, fundusz nie wymaga zwrotu środków. 

Kwota wypłacana jest jednorazowo i wiele rodzin w UK oszczędza ją właśnie na święta. Dlatego warto wiedzieć, w jakich sklepach możesz wykorzystać “lump sum” oraz co można za nią kupić.

Dodatkowe pieniądze, czyli czym jest lump sum i dla kogo?

Lump sum w wysokości 110 funtów przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają określone kryteria dochodowe i mają ograniczone oszczędności. Ponieważ program jest podzielony na regiony, w każdym hrabstwie kryteria dochodowe są inne. Dlatego warto dowiedzieć się, jak wygląda możliwość pomocy finansowej w odpowiednim urzędzie lokalnym.

Do wsparcia kwalifikują się zarówno rodziny z dziećmi, seniorzy, jak i osoby samotne o niskich dochodach. Również ci, którzy nie pobierają żadnych zasiłków. Program pozwala na jedną płatność na gospodarstwo domowe w okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. Dlatego wiele rodzin zostawia tą kwotę na okres przed świętami.

Gdzie można wykorzystać dodatkowe pieniądze z lump sum?

Otrzymane środki można przeznaczyć na zakupy w czterech dużych sieciach supermarketów. W programie biorą udział Asda, Morrisons, Sainsbury’s i Tesco. Warto zwrócić uwagę, że tylko w przypadku Asdy możliwe jest wykorzystanie bonów przy zakupach online. Natomiast pozostałe sieci honorują bony wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

Lump sum może być wypłacana jako gotówka lub w formie voucherów. W zależności od preferencji wnioskodawcy i lokalnych zasad wdrażania programu.

Jak złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze?

Chętni do otrzymania wsparcia muszą wypełnić formularz online dostępny na stronie lokalnej rady. W ramach weryfikacji należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dochody, np. wyciągi bankowe z ostatnich trzech miesięcy lub paski płacowe. Należy pamiętać, że osoby, które już skorzystały z jednorazowego dofinansowania w tym okresie, nie mogą składać kolejnego wniosku.

Dlaczego warto wykorzystać lump sum przed świętami?

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas, gdy wydatki rodzin rosną. Od zakupów spożywczych po prezenty. Dodatkowe pieniądze z lump sum, w wysokości 110 funtów pozwala na odciążenie domowego budżetu w tym okresie, umożliwiając zakup podstawowych produktów spożywczych, artykułów codziennego użytku lub drobnych prezentów świątecznych.

Rząd i lokalne władze apelują, aby nie odkładać wniosków na później. Dlatego, że środki przyznawane są w ograniczonych ilościach i tylko w określonym okresie. Program Household Support Fund jest więc nie tylko formą wsparcia finansowego, ale także sposobem na bezpieczne i planowe przygotowanie się do świąt dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki rosnących cen.

 

Czytaj więcej

