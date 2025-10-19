Royal Mail, Amazon i supermarkety w UK szukają 130 000 pracowników

Zarówno Royal Mail, Amazon i supermarkety w Wielkiej Brytanii szukają pracowników na okres świąteczny. Chcą zatrudnić łącznie 130 000 osób, od zaraz.

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii, którzy potrzebują dodatkowych funduszy na święta, mogą wziąć udział w rekrutacji Royal Mail, Amazona lub supermarketów. Zarówno sprzedawcy detaliczni, firmy logistyczne, puby i restauracje zatrudniają obecnie pracowników tymczasowych na sezon świąteczny.

Firmy szukają pracowników na okres świąteczny

Każdego roku przed świętami rośnie zapotrzebowanie na pracowników. W tym roku liczba osób szukających pracy w tym okresie wzrosła o 28 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ze względu na większą liczbę poszukujących zatrudnienia, rośnie także konkurencja. Dlatego warto aplikować szybciej, aby mieć większe szanse na zatrudnienie. Zwłaszcza że sezon świąteczny rozpocznie się po Halloween.

Royal Mail rekrutuje na dużą skalę

Niedawno pisaliśmy o tym, że Royal Mail oferuje 20 000 stanowisk tymczasowych. W tym 12 000 stanowisk w sortowniach w centrach pocztowych w Anglii, 2000 w Szkocji, 600 w Walii i 400 w Irlandii Północnej. A także 3000 stanowisk w działach dostaw i odbioru przesyłek w całym kraju. Oraz 2000 stanowisk tymczasowych dla kierowców pojazdów ciężarowych i dostawczych.

Amazon szuka pracowników i podnosi pensje

Amazon także prowadzi rekrutację. Także panuje zatrudnić 20 000 pracowników, m.in. w magazynach i obsłudze klienta. Dla zainteresowanych przypominamy, że do końca września 2025 roku minimalne wynagrodzenie początkowe w firmie wzrosło o 5,9 proc. do 14,30 funta za godzinę. Lub o 5,5 proc. do 15.30 funta za godzinę, w zależności od lokalizacji.

Podwyżka przyniosła korzyści dziesiątkom tysięcy pracowników Amazona w Wielkiej Brytanii. Firma twierdzi, że od 2022 roku jej wynagrodzenia początkowe wzrosły o 43 proc.

Które supermarkety oferują zatrudnienie?

Supermarkety również rekrutują pracowników przed świętami. Sainsbury’s ma 17 000 świątecznych miejsc pracy, a Argos rekrutuje na 2000 stanowisk. Dodatkowe korzyści oferowane kandydatom obejmują darmowe posiłki w trakcie zmian i dziesięcioprocentową zniżkę.

Natomiast John Lewis i Waitrose zatrudniają rekordową liczbę pracowników tymczasowych. Obecnie oferują 13 700 stanowisk pracy. Rekrutacja dotyczy 35 oddziałów John Lewis i 315 sklepów Waitrose, a także w centrach dystrybucji i łańcuchu dostaw.

W firmie Boots jest 4000 wakatów na stanowiska: doradców klienta i 1000 asystentów ds. obsługi klienta. Ponadto 1600 stanowisk w centrach dystrybucyjnych Beeston i Burton-on-Trent oraz 350 stanowisk w centrum obsługi klienta.

Natomiast Iceland potrzebuje 1200 sprzedawców detalicznych w 950 sklepach oraz 650 kierowców.

W firmie Currys rekrutacja dotyczy 1500 stanowisk. W tym 1250 osób w sklepach i 200 stałych kierowców samochodów ciężarowych o ładowności 7,5 tony.

Z kolei Aldi zatrudni 4500 pracowników, w tym sprzedawców, personel na stanowiska kierownicze i sprzątaczki. The Entertainer ma do zaoferowania 950 stanowisk w swoich sklepach z zabawkami w Wielkiej Brytanii.