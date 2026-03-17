Wyższy zasiłek przed kwietniem dla tych, którzy się pospieszą

Osoby pobierające (lub kwalifikujące się do) Universal Credit, które zgłoszą schorzenie lub niepełnosprawność przed kwietniem, mogą otrzymać wyższy zasiłek. Ważne jednak, aby to zrobić przed kluczowym terminem.

6 kwietnia mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące dodatku zdrowotnego (LCWRA) dla osób pobierających Universal Credit. Zmieniają one sposób, w jaki wnioskodawcy kwalifikują się do dodatkowych płatności związanych z chorobą lub niepełnosprawnością.

Wyższy zasiłek Universal Credit dla tych, którzy zgłoszą się przed kwietniem

Zgodnie z wytycznymi rządu – osoby, które zgłoszą schorzenie lub niepełnosprawność przed wejściem w życie nowych przepisów, będą otrzymywać obecną (wyższą) stawkę świadczenia. Natomiast w przypadku zgłoszenia po terminie 6 kwietnia, będą kwalifikować się do niższej stawki dodatku zdrowotnego Universal Credit.

- Advertisement -

Przekładając zmiany przepisów na konkretne liczby będzie to wyglądać następująco. W przypadku wnioskodawców, którzy zgłoszą chorobę lub niepełnosprawność przed 6 kwietnia, stawka dodatku zdrowotnego UC wyniesie 429,80 funta miesięcznie. Z kolei świadczeniobiorcy, którzy zgłoszenie złożą po kluczowym terminie, otrzymają stawkę niższą, wynoszącą 217,26 funta miesięcznie.

Czym jest dodatek zdrowotny, LCWRA?

Limited Capability for Work and Work-Related Activity, w skrócie LCWRA, jest wspomnianym dodatkiem zdrowotnym do Universal Credit. Przeznaczony jest dla świadczeniobiorców mających problemy zdrowotne lub niepełnosprawnych, którzy nie są zdolni do szukania pracy. Innymi słowy jest to dodatek przyznawany dla osób o „ograniczonej zdolności do aktywności zawodowej”.

Aby się do niego kwalifikować, osoby ubiegające się o świadczenia muszą najpierw zgłosić swój stan zdrowia do DWP. Mogą to zrobić za pośrednictwem internetowego dziennika Universal Credit. A także dostarczyć zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego lub innego pracownika służby zdrowia.

Następnie kierowane są one na Ocenę Zdolności do Pracy (WCA). Sprawdza ona, jak stan zdrowia danej osoby wpływa na jej zdolność do podjęcia zatrudnienia i wykonywania codziennych czynności. Ocena określa, czy dana osoba jest uznana za zdolną do pracy, ma ograniczoną zdolność do pracy, czy kwalifikuje się do wyższej kategorii LCWRA.

Jak już wspomnieliśmy – osoby, które powiadomią Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) o stanie zdrowia przed zmianą, na początku nowego roku finansowego, czyli 6 kwietnia, a następnie przejdą proces oceny, mogą nadal otrzymywać obowiązującą stawkę LCWRA. Nawet gdy DWP podejmie pozytywną decyzję w ich przypadku po zmianie przepisów.

Świadczeniobiorcy, którzy już otrzymują zasiłek Universal Credit, mogą zgłosić schorzenie za pośrednictwem swojego konta online. Należy to zrobić rejestrując je jako zmianę okoliczności. Zazwyczaj wiąże się to z dostarczeniem zaświadczenia lekarskiego, takiego jak zwolnienie lekarskie.

Wniosek o LWRCA można złożyć przez rządową stronę internetową>>